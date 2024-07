LITERATURA

Veja nove livros para incluir na lista de leitura até o final do ano

Veja como enriquecer a sua rotina com obras que variam entre histórias reais, ficções e obras educativas

Montar uma lista de livros com diferentes temáticas ajuda a superar o bloqueio literário

Já passamos da metade do ano e este é um momento propício para refletir sobre as resoluções feitas no início de 2024. Se você prometeu ler mais este ano, ainda há tempo para cumprir essa meta e incluir alguns livros na sua rotina.

Aproveite as semanas restantes para escolher títulos que despertem seu interesse, ajustando sua agenda diária para reservar momentos dedicados à leitura. Seja no trajeto para o trabalho, antes de dormir ou durante os finais de semana, pequenos intervalos podem se transformar em valiosas oportunidades para mergulhar em novas histórias e expandir seus conhecimentos.

A seguir, confira 9 livros para incluir na lista de leitura até o final do ano!

1. Onde Eu Nasci Passa um Rio

“Onde Eu Nasci Passa um Rio” apresenta a comovente jornada de um filho em busca de sua mãe desconhecida (Imagem: Divulgação | Editora Um Livro) Crédito:

Inspirado na clássica narrativa “Édipo Rei” de Sófocles, o romance de Luiz Neves Castro apresenta a comovente jornada de um filho em busca de sua mãe desconhecida. Navegando pelas cidades ribeirinhas que margeiam o rio São Francisco, Edinho se vê imerso em uma série de eventos que trazem à tona os mais profundos questionamentos sobre a natureza humana diante do sofrimento e da morte. “Onde Eu Nasci Passa um Rio” dialoga com o mais puro realismo mágico em trechos de beleza e magia nos quais há prevalência de uma realidade marcada pelo absurdo, nonsense e mistério.

2. Prospere Com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem

“Prospere Com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem” explora como as emoções são construídas individual e coletivamente, influenciadas por variáveis culturais, pessoais e contextuais (Imagem: Divulgação | Editora Matrix) Crédito:

Numa era marcada por rápidos avanços tecnológicos, em meio a um mundo conturbado por diversas razões, a importância da inteligência emocional nunca foi tão relevante. O autor Carlos Aldan de Araújo explora uma metodologia ímpar, fundamentada na vanguarda das ciências comportamentais e ancorada na Teoria das Emoções Construídas, que oferece uma abordagem profunda, inédita e empiricamente validada. Por meio de um ousado prisma contemporâneo, explora como as emoções são construídas individual e coletivamente, influenciadas por variáveis culturais, pessoais e contextuais.

3. Mais Marketing, menos guru

“Mais Marketing, menos guru” é uma bússola essencial para navegadores do mundo real do Marketing (Imagem: Divulgação | Editora DVS) Crédito:

Em um mercado saturado de gurus que prometem soluções milagrosas, este livro emerge como uma bússola essencial para navegadores do mundo real do Marketing. Nino Carvalho desconstrói mitos persistentes e oferece uma exploração robusta das verdadeiras raízes e práticas do Marketing. O livro é um chamado para que profissionais da área, acadêmicos e estudantes adotem uma abordagem mais questionadora e rigorosa.

4. Inteligência Artificial na Sala de Aula

“Inteligência Artificial na Sala de Aula” responde algumas das perguntas mais comuns sobre o impacto da tecnologia na educação (Imagem: Divulgação | Editora Matrix) Crédito:

Qual é o impacto da Inteligência Artificial na educação? O que um professor precisa saber para lidar com esses novos tempos? Ao embarcar neste livro, que responde a essas perguntas, lembre-se de que a integração da Inteligência Artificial na educação é uma jornada, não um destino. É um processo em constante evolução, que requer adaptação, reflexão e paciência. Para o autor Allan Carlos Pscheidt, a presença da Inteligência Artificial na sala de aula e nos estudos capacita os estudantes a serem mais críticos em relação às informações que recebem da máquina.

5. Ativamente: Novos Desafios

“Ativamente: Novos Desafios” é um guia completo para otimizar a função cognitiva por meio de exercícios envolventes (Imagem: Divulgação | Editora Matrix) Crédito:

Está na hora de desbloquear o potencial do seu cérebro. Nutrir a nossa agilidade mental e melhorar o desempenho do órgão é fundamental em todas as fases da vida. Este livro de Mauricio e Fabrizio Bechelli é um guia completo para otimizar a função cognitiva por meio de exercícios envolventes e atividades especialmente pensadas. Se você busca aguçar a memória, aumentar o foco ou aprimorar as habilidades de resolução de problemas, as páginas desta obra são um prato cheio.

6. Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas

“Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas” é um clamor para nosso tempo, que banalizou o pensamento, o amor e a literatura (Imagem: Divulgação | Clécio Ferreira Branco) Crédito:

“Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas” é um clamor para nosso tempo, em que se banalizou o pensamento, o amor, a literatura, a religião e as artes. Uma possibilidade de pensar saídas para o modo de vida fadado à exaustão das relações humanas , a mesma exaustão e excesso de positividade que inventa a felicidade perpétua. Não se trata de fórmulas para seguir, são pedaços de ideias colhidas de muitos lugares, da natureza à cultura, letras que deslizam como riacho sinuoso entre as coisas.

O texto de Clécio Branco pode ser lido de qualquer ponto, pelo Z de Zeus, ou por A de água, de árvore, não importa, o começo pode ser o meio ou o fim. É um livro rizomático, cada letra é um ramo, segue em qualquer direção como grama, como tal, continuará a proliferar depois de ser lido integralmente.

7. Evas do Gramado

“Evas do Gramado” reconta toda a trajetória do Primavera Atlético Clube em formato de romance histórico (Imagem: Divulgação | Editora Hanoi) Crédito:

Nicéa, Sally, Elza e Aída… hoje desconhecidas, eram as principais jogadoras do Primavera Atlético Clube, clube suburbano que formou o maior time de futebol feminino do Rio de Janeiro no começo da década de 40. Uma história interrompida durante a ditadura de Getúlio Vargas, que proibiu a participação das mulheres no esporte por quase 40 anos.

O livro “Evas do Gramado”, de Auriel de Almeida, reconta toda a trajetória do Primavera em formato de romance histórico. O surgimento, apogeu e fim de uma equipe que encantou o público esportivo carioca e brasileiro e terminou perseguida e fechada pela polícia.

8. Abuso: Guia Prático

“Abuso: Guia Prático” apresenta uma abordagem abrangente sobre o abuso e ensina as vítimas a identificarem os sinais (Imagem: Divulgação | Clube de Autores) Crédito:

Relacionamentos abusivos são uma realidade que afeta a maioria das pessoas em diferentes contextos: no ambiente familiar ou profissional, nos círculos de amizade e, principalmente, nos relacionamentos afetivos. Nem sempre os abusos se manifestam na forma de violência física ou sexual. Pode ser de cunho social, moral, psicológico e até financeiro ou patrimonial. Neste livro de Gabriela Saab, você encontrará uma abordagem abrangente sobre o tema e, além de aprender a identificar os sinais de um relacionamento abusivo, vai compreender melhor suas causas, suas consequências e seus impactos emocionais.

9. Doce Veneno

“Doce Veneno” é o segundo volume da trilogia “Sementes do Risco” e mergulha nas profundezas sombrias do submundo da fraude, corrupção e assédio (Imagem: Divulgação | IPRC Brasil) Crédito:

Nesse emocionante segundo volume da trilogia “Sementes do Risco”, mergulhamos nas profundezas sombrias do submundo da fraude, corrupção e assédio. O que levaria uma pessoa a sacrificar valores fundamentais como a honestidade e a própria reputação? Inspirados por testemunhos reais de fraudadores analisados por especialistas do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC), seis talentosos escritores, sob a coordenação de Mario Junior, se aventuram por este labirinto psicológico para criar uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas.