Edicase Brasil

Conheça os benefícios do mindfulness e aprenda a praticar

Aprenda exercícios para inserir essa técnica de meditação no seu dia a dia

Publicado em 8 de abril de 2024 às 13:25

Técnica milenar favorece o controle das emoções (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:

O mindfulness é uma técnica de meditação que tem como principal objetivo ajudar o indivíduo a administrar as próprias emoções, pensamentos e atitudes.Passamos muito tempo da nossa vidapensando em coisas que já aconteceram ou que vão acontecer,mas, às vezes, é precisogerenciar esses pensamentos.

“Mindfulness é viver e agir com a mente no agora, e essa habilidade também dá nome a um conjunto de práticas e exercícios que utilizamos para treinar nossa atenção e desenvolver o estado de atenção plena . Esse estado nos ajuda a tomar consciência dos nossos pensamentos e sentimentos,para que, ao invés de sermos dominados por eles, sejamos capazes de gerenciá-los”, analisaRafaela Generoso, coachde prosperidade e riqueza.

Benefícios domindfulness

O mindfulness é indicado para toda e qualquer pessoa que busca gerenciar melhor a vida ou que sofre com estresse, depressão e ansiedade. “Melhora a qualidade do sono, trabalha a inteligência emocional,a memória,a autoconsciência, melhora as relações interpessoais, aumenta a criatividade eo nível de concentração, porque consegue ter uma forma mais assertiva de entender as emoções e se concentrar. Também é associado ao sentimento de bem-estar,alémdemelhoraro desempenho no trabalho”,explicaAline Marra,mastertrainer.

O foco do mindfulness é o aqui e o agora, isto é, estar completamente presente na atividade que se está executando. “Oprincipal ganho é a quebra de comportamentos nocivos que muitas vezes temos porfuncionarmosno piloto automático. Quando você foca no presente, seja ruim ou boa a situação em que você está inserido, ao concentrar esforços de toda a mente nesse momento,conseguirá reagir e/ou ter ações mais congruentes e racionais. Claro queé preciso treino e consciência,a nossa mente foi programada para ‘vagar’, ou seja,intercambiar entre futuro e passado, e mantê-la no presente éalgo que acontece com a prática”,acrescentao psicólogo Augusto Jimenez.

Além disso, a prática oferece benefícios físicos,comoredução da pressão arterial, fortalecimento dosistema imunológico, estimula a criatividade eajuda a reduzirdores físicas.

Técnicasdomindfulness

As técnicas utilizadas no mindfulnessbuscam resgatar o indivíduo e trazê-lo para o momento presente. “Pode ser desde o simples ato de parar e escutar todos os barulhos à sua volta, sentir seu corpo na cadeira ou seus pés no chão, perceber cheiros, atémesmo técnicas mais rebuscadas de meditação , dentre outras. As diversas técnicas são utilizadas como recurso em terapias médicas, psiquiátricas e psicológicas”, explicaRafaela Generoso.

A técnica de meditação ajuda a focar no presente (Imagem: Caterina Trimarchi | Shutterstock) Crédito:

Exercício para fazer no banho

Você pode praticar o mindfulnessem qualquer momento do dia, inclusive, durante o banho. Para isso, sintaa água cair sobre o seu corpo. Perceba a temperatura, sinta ela escorrendo por sua pele, os aromas do sabonete edo shampoo. Esteja plenamente presentenesse momento.

Asua mente vai insistir em sair dali. Quando perceber isso, volte sua atenção ao momento do banho, à textura do sabonete, da esponja e ao toque do shampoo em seu couro cabeludo. As suas mãos lavando o cabelo emassageandoo couro cabeludo. Observe e sinta o vapor pelo banheiro. Ao sair,sinta a toalha tocando sua pele ea textura da roupa sobre seu corpo.

Exercício para fazer no momento da alimentação

Rafaela Generoso conta que essa técnicaajudou muitas clientesdelaa emagrecerem.Tente fazer esse exercício em uma refeição que você esteja sozinho. Sem qualquer distração, como celular, revistae televisão.

Ao servir seu prato, observe atentamente a quantidade que vai colocar de cada alimento. Procure colorir ao máximo esse prato,com variedade de vegetais e texturas diferentes. Inicie a alimentação de forma vagarosa, pensando em comer em,no mínimo,20 minutos,para atingir o centro da saciedade no cérebro.

Alimente-se em completo silêncio e tenha a atenção plenaao ato. Preste atençãoao aroma, à textura, ao sabor,à imagem da comida enquanto se alimentae nosbarulhos que faz ao mastigar e ao engolir.A cada garfada, mastigue com consciência, experimentando todas as sensações que a comida desperta em você.

Melhora na vida pessoal e profissional

Ao praticarmindfulness, vocêfica mais ciente dospensamentos, emoções e sentimentos. “Toma posse do posto de protagonista da sua vida e, em vários aspectos, irá ser beneficiada,” explicaRafaela Generoso.É possívelobservar uma melhora na qualidade dos seus relacionamentos e na saúde, além deprosperidade financeira e espiritual.

Muitas empresas utilizam essa técnica para melhorar o rendimento dos funcionários. “Por ser comprovadamente uma técnica que aumenta acapacidade de concentração, mesmo quando fazem várias tarefas ao mesmo tempo,isso resulta em mais produtividadee menos intervalos”, analisa acoachde prosperidade e riqueza.

Osprofissionais costumam ser inundados por um grande número de informações e distrações, que acabam afetando o desempenho. “Ao praticar o mindfulness , o indivíduo experimenta um estado de concentração em si mesmo e nas experiências e, com isso, aumentaráofoco,perderá menostempo com as múltiplas distrações, melhorará as relações interpessoais ea qualidade de vida como um todo. Isso auxiliará o profissional a ampliaroshorizontes de melhoria contínua”, detalha Rafaela Generoso.Aprática daatenção plena deve ser constante, se você almeja encontrar o prazer e a plenitude do agora.

Origem do mindfulness