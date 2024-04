Edicase Brasil

Descubra com que frequência levar o pet ao veterinário

Quando procurar um veterinário

Conforme Juliana Germano, visitas ao veterinário são recomendadas ao menos uma vez ao ano, independentemente da idade, pois é necessário realizar exames físicos e a aplicação das vacinas anuais. “Isso se o paciente se encontra saudável”, ressalta. Para pacientes com acima de 6 anos, é recomendado incluir, além da avaliação física, exames para verificar órgãos importantes para a longevidade do animal, como os cardíacos e os de sangue.

Fique atento aos sinais e comportamentos do pet

O cuidado preventivo se mostra fundamental para a saúde do animal. Por isso, segundo a veterinária, qualquer tratamento é mais efetivo quando a doença tem diagnóstico o mais cedo possível. “É importante sempre recorrer à ajuda de um médico veterinário quanto antes, pois adiar a consulta ou esperar melhorar os sintomas coloca ainda mais em risco a saúde do animal e, consequentemente, a saúde emocional e financeira dos tutores”, ressalta.

Importância das consultas de rotina

De acordo com Juliana Germano, quando as consultas veterinárias para prevenção fazem parte do orçamento dos tutores, as chances de eles serem pegos desprevenidos e terem que gastar mais são menores. “Se realizamos a revisão do nosso automóvel, conseguimos sempre nos prevenir e programar gastos, não é verdade? O mesmo acontece quando vamos ao médico ou levamos os nossos animais ao veterinário”, explica.