Veja alimentos que devem ser evitados por pessoas com pressão alta

Da mesma maneira que existem alimentos que contribuem para o controle e prevenção da pressão alta, há aqueles prejudiciais para os pacientes com a doença ou que aumentam as chances de adquiri-la. Por isso, estar atento ao que evitar na alimentação é tão importante.

Outros alimentos perigosos

Elaine Pavosqui, nutricionista especialista em Nutrição Clínica e Metabolismo, explica que, além do sal refinado em excesso, outros tipos de alimentos também são prejudiciais para a saúde de pessoas com pressão alta, como processados, embutidos, enlatados, salgadinhos de pacote, sopas industrializadas, macarrões instantâneos, temperos prontos, sucos em pó industrializados e bebidas gaseificadas diet.

Ajustes na alimentação são necessários

Esforço do paciente

O bom desempenho do tratamento e da prevenção depende muitas vezes do esforço do paciente. Nem sempre isso quer dizer passar por privações ou sacrifícios, mas, sim, mudanças em alguns hábitos, começando pela alimentação .