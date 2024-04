Veja como enfrentar injustiças com pequenos gestos

Por meio de gestos simples de solidariedade, descobrimos maneiras delicadas de enfrentar as desigualdades do dia a dia

Esses dias, estava caminhando em uma avenida da capital paulista quando me deparei com uma cena que me fez refletir sobre as complexidades da vida moderna. Era um daqueles momentos em que o cenário ao redor se torna palco para as mais diversas realidades se entrelaçarem.