CUIDADOS

Veja como prevenir a desidratação no inverno

Consumo de água no frio deve ser mantido para garantir o bom funcionamento do corpo

No inverno, as baixas temperaturas e a umidade reduzida do ar podem levar a uma menor ingestão de água, aumentando o risco de desidratação. Além disso, durante esta estação, a sensação de sede diminui devido ao clima mais ameno e à menor prática de atividades físicas.