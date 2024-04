Veja como prevenir a hepatite A

Veja como prevenir a hepatite A

A hepatite, uma inflamação do fígado com múltiplas origens, representa uma preocupação significativa para a saúde pública, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Entre as várias formas dessa condição, a hepatite A se destaca como uma das principais variantes virais. Caracterizada por uma gama de sintomas iniciais, como fadiga, febre e dores musculares, a hepatite A pode evoluir para complicações graves se não for tratada adequadamente.

Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), o país testemunhou um aumento alarmante de 56,2% nos casos de hepatite A durante o primeiro semestre de 2023 em comparação com o ano anterior. Diante desse cenário, é essencial compreender as medidas preventivas disponíveis para conter a disseminação dessa doença e proteger a população.

Transmissão e tratamento da hepatite A

A transmissão da hepatite A é fecal-oral (contato de fezes com a boca), tendo uma relação direta com o consumo de alimentos ou água impróprios para consumo, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. O contato pessoal próximo (intradomiciliares, pessoas em situação de rua ou entre crianças em creches) também entra como uma possível forma de contágio. Também há relatos de casos relacionados à prática sexual oral-anal.

De acordo com a infectologista do São Cristóvão Saúde Dra. Michelle Zicker, não há tratamento específico para hepatite A. “Deve-se evitar a automedicação para alívio dos sintomas, uma vez que o uso de medicamentos desnecessários ou que são tóxicos ao fígado pode piorar o quadro. A hospitalização está indicada apenas nos casos graves”, diz a especialista.

Vacina contra a hepatite A

A vacina contra a hepatite A, altamente eficaz e segura, se trata da principal medida de prevenção contra a doença. Atualmente, a dose faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses (de idade). Além disso, está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) no esquema de 2 doses – com intervalo mínimo de 6 meses – para pessoas acima de 1 ano, com as seguintes condições: