PARA SE CUIDAR

Veja como prevenir deficiências nutricionais no inverno

No inverno, é comum enfrentar deficiências de vitaminas e minerais. Alterações nos hábitos alimentares e as condições climáticas costumam prejudicar a absorção de nutrientes vitais, levando ao aparecimento de sintomas que exigem cuidado. Por isso, neste período, deve-se adotar uma alimentação equilibrada e rica para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo em boas condições durante os meses mais frios.

De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as deficiências mais comuns enfrentadas pelas pessoas durante o inverno são de vitamina D e C, zinco e ferro. “Essas lacunas podem surgir devido a menos horas de exposição solar, diminuição do consumo de alimentos frescos e sazonais e alterações nos hábitos de sono e atividade física, característicos desta época do ano. É crucial manter uma dieta balanceada e diversificada para assegurar a ingestão suficiente desses nutrientes vitais durante esse intervalo de tempo”, analisa.