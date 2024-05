Veja como usar a madeira de demolição na decoração

Diferenciais da madeira de demolição

A madeira de demolição conta histórias de onde passou e a exibe por meio do seu acabamento mais desgastado e as mudanças de cor e texturas decorrentes do passar dos anos. “Esses traços incluem manchas, arranhões e variações na tonalidade que as fazem únicas e ainda mais belas”, avalia a profissional. Segundo ela, tudo isso dá um charme a mais. “Com o aspecto naturalmente envelhecido, as imperfeições adicionam originalidade aos ambientes”, complementa.