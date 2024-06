Edicase Brasil

Veja cuidados em viagens para quem tem condições vasculares

Durante as viagens, passar horas sentado em um carro ou avião tende a afetar a circulação sanguínea. Por isso, no período de férias, indivíduos com problemas vasculares devem tomar precauções extras. A preocupação com a trombose, por exemplo, tem crescido.