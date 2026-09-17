LITERATURA

'A romantasia sempre esteve presente. É uma fuga da dureza do nosso mundo', diz autora de Enchantra e Phantasma

Kaylie Smith acaba de lançar livro no Brasil e, em entrevista ao CORREIO, falou sobre representatividade, BookTok e os próximos livros da série Jogos Perversos

Thais Borges

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:55

Kaylie Smith lança Enchantra, a sequência de Phantasma, no Brasil Crédito: Divulgação

Uma protagonista que aceita um convite para uma viagem à Itália. Ao chegar à mansão amaldiçoada Enchantra, é barrada pelo filho do anfitrião. Teimosa, Genevieve - a mocinha - insiste em entrar, mas acaba descobrindo que a família que mora ali está presa em um jogo de esconde-esconde centenário e mortal. Essa é a premissa de Enchantra, livro da americana Kaylie Smith que chegou ao Brasil neste mês, pela editora Intrínseca.



A obra é uma sequência – mas com uma história diferente – de Phantasma, que chegou ao país no ano passado, também pela Intrínseca. Tanto um quanto o outro são livros de romantasia, um dos gêneros literários que mais cresce no mundo e que domina os rankings de livros mais vendidos de ficção nos últimos anos. Como o próprio nome dá a entender, trata-se da junção do romance e da fantasia. Nestes livros, a construção de mundo e o sistema de magia são tão centrais para o desenvolvimento da história quanto o romance.

Kaylie Smith lança Enchantra, a sequência de Phantasma, no Brasil 1 de 8

Para Kaylie Smith, ainda que o gênero tenha crescido e ganhado popularidade sob essa alcunha nos últimos anos, a romantasia sempre esteve presente. "É o que sinto que me formou como autora, mas agora que está recebendo tanto reconhecimento do grande público, é muito gratificante poder mostrar ao mundo o quanto ela realmente é valiosa. O romance sempre foi um gênero best-seller. É uma fuga da dureza do nosso mundo para um lugar onde os finais felizes estão acima de tudo", diz ela, em entrevista ao CORREIO.

Radicada em Nova Orleans, Kaylie ficou conhecida também pelo aspecto gótico em suas obras e pela representatividade na construção de suas protagonistas. Enquanto a personagem principal de Phantasma tem transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), a de Enchantra é uma mulher curvilínea em meio a uma sociedade que defende a volta da magreza excessiva.

"A parte mais gratificante de um livro é o coração que existe por trás dessas personagens, que lutam para superar suas dificuldades e chegam ao outro lado amando mais a si mesmas. Poder colocar minhas próprias experiências no papel e descobrir que isso ajudou outras leitoras que estão passando pelas mesmas coisas a se sentirem vistas e mais confiantes em quem são é algo muito especial para mim", diz.

Na conversa com o jornal, ela falou sobre temas como o processo de escrita de Enchantra, o futuro da série Jogos Perversos e a relação com os fãs brasileiros.

Confira a entrevista na íntegra

Enchantra retorna ao mundo de Phantasma, mas traz Genevieve como protagonista e conta uma nova história. O que os fãs de Phantasma podem esperar de Enchantra?

Enchantra é um pouco mais extravagante que Phantasma e tem um elenco secundário ainda mais acolhedor! Eu amei escrever a atmosfera de cada história de acordo com a irmã sobre a qual ela fala! Phantasma é muito assustador e assombroso, assim como Ophelia, enquanto Enchantra é mágico e glamouroso, como Genevieve. Mas podem ter certeza de que é tão sexy e divertido quanto!

Kaylie Smith lança Enchantra, a sequência de Phantasma, no Brasil 1 de 8

O que fez você querer continuar explorando esse universo?

Quando estava criando Phantasma, eu já sabia que queria escrever muitas histórias diferentes sobre todos os aspectos desse universo, porque amei tanto a magia e os diferentes seres paranormais. Antes mesmo de terminar Phantasma, eu já tinha planejado os outros livros e casais, para poder deixar pequenas pistas sobre o que estava por vir, e mal posso esperar para continuar explorando esse mundo e mostrar a vocês todos os segredos escondidos nele! Como escritora, há algo incrivelmente divertido em permanecer em um mesmo universo e conhecer toda a sua magia a partir das perspectivas de diferentes personagens.

Genevieve vai parar em Enchantra depois de encontrar convites enviados por um amigo da mãe dela. O que você mais gostou de escrever sobre a jornada dela? O que você queria explorar emocionalmente por meio dessa protagonista?

Eu amei especialmente o aspecto de família encontrada deste livro — escrever as interações de Genevieve com os sete irmãos Silver foi, sem dúvida, o ponto alto de Enchantra para mim. Como filha única que se mudou muito, eu sabia que queria explorar o conceito de encontrar o próprio lugar no mundo e uma família que faça você sentir que realmente pertence a algum lugar, mesmo que esse lugar não seja ao lado das pessoas com quem você cresceu ou de onde você originalmente veio. Acho que a ideia de poder escolher a própria família e o próprio caminho é incrivelmente poderosa e foi muito catártico explorar essa ideia pela perspectiva dela.

Genevieve é uma mulher curvilínea, em uma época em que a magreza extrema vem sendo cada vez mais promovida como um ideal para as mulheres. Ophelia, por outro lado, é uma mulher com TOC. Como foi criar essas duas protagonistas e pensar sobre representatividade em relação às experiências delas?

Esses aspectos das personagens foram, de longe, os elementos mais importantes para mim ao escrever os livros. Sem eles, os livros sequer existiriam. Eu escrevo para entreter as pessoas, escrevo romance porque amo o gênero. Mas a parte mais gratificante de um livro é o coração que existe por trás dessas personagens, que lutam para superar suas dificuldades e chegam ao outro lado amando mais a si mesmas. Poder colocar minhas próprias experiências no papel e descobrir que isso ajudou outras leitoras que estão passando pelas mesmas coisas a se sentirem vistas e mais confiantes em quem são é algo muito especial para mim.

De que maneiras os jogos em Enchantra são diferentes dos jogos em Phantasma?

Em Phantasma, era realmente cada um por si. As apostas eram altas, uma questão de vida ou morte. Em Enchantra, as apostas continuam altas, mas são muito mais movidas pelas emoções. Os outros personagens não são mais adversários aleatórios; são uma família que se ama profundamente. O jogo permanece presente ao longo de todo o livro, mas o nível de intimidade faz com que tudo pareça muito mais angustiante de certa maneira.

Rowin Silver é muito diferente de Blackwell em muitos aspectos. Como foi escrever esses dois protagonistas masculinos?

Minha regra ao escrever interesses amorosos é que eles só devem funcionar com a personagem principal para a qual foram criados. Por isso, esses dois homens foram construídos não apenas para incentivar Ophelia e Genevieve a crescer e completar seus próprios arcos, mas Rowin e Blackwell também precisavam ter desejos específicos que tornassem seus arcos relevantes para os objetivos das mulheres.

Enquanto Ophelia precisava de alguém que mostrasse a ela que não havia problema em se divertir e ser apaixonada por coisas que iam além daquilo que todo mundo esperava dela, e que ela não precisava de ninguém para consertá-la... Genevieve precisava de alguém mais centrado, que a incentivasse a aceitar os aspectos de si mesma com os quais não se sentia tão confortável e a crescer de uma maneira que a tornasse mais altruísta. O fato de que tanto Blackwell quanto Rowin são muito, muito românticos – cada um à sua própria maneira, é claro –, ajuda.

O relacionamento de Genevieve e Rowin envolve um casamento por conveniência e a necessidade de convencer os outros de que estão apaixonados. Quais eram os principais aspectos que você queria que fizessem parte do desenvolvimento do romance entre eles?

Enquanto Ophelia e Blackwell tiveram uma espécie de romance predestinado e marcado pelo destino, eu queria que Genevieve e Rowin realmente precisassem construir uma base de afeto e respeito, mesmo que, no início, isso acontecesse a contragosto. Mostrar os dois se comunicando e aprendendo a confiar um no outro ao longo das provações era uma parte enorme disso e algo que eu sabia que precisaria de tempo para florescer. A ideia de que eles não se conhecem, mas agora se veem casados e, por isso, decidem se apresentar como uma frente unida diante dos outros era incrivelmente romântica para mim.

Rowin pode achar que ela é um estorvo, mas ela é a esposa dele, e ele não permitiria que ninguém a desrespeitasse na frente dele (suspira).

O que você descobriu sobre si mesma como escritora enquanto escrevia Phantasma e Enchantra?

O quanto eu amo o próprio processo de construir uma história! Encontrar o ritmo certo para encaixar uma trama inteira e um romance em um único livro é realmente um desafio. É como um quebra-cabeça que foi muito divertido montar, garantindo que cada peça fosse relevante e impulsionasse a história para a frente, sem ser supérflua ou entediante. O processo me fez me apaixonar ainda mais por construção de mundo e pela criação de diferentes tipos de personagens!

O BookTok teve um papel importante na popularidade de Phantasma. Você acompanha as teorias e discussões dos leitores sobre seus livros ou prefere manter certa distância delas?

Apesar de eu realmente ter visto algumas, geralmente tento evitar teorias demais (risos). Os meus planos para todos os livros e casais de Jogos Perversos estão definidos desde que escrevi Phantasma e é muito divertido ver os leitores encontrarem todas as pequenas pistas que escondi para eles!

A romantasia construiu uma enorme comunidade de leitores nos últimos anos. Na sua opinião, por que a combinação de fantasia e romance se tornou tão poderosa?

A romantasia sempre esteve presente por aí. É o que sinto que me formou como autora, mas agora que está recebendo tanto reconhecimento do grande público, é muito gratificante poder mostrar ao mundo o quanto ela realmente é valiosa. O romance sempre foi um gênero best-seller. É uma fuga da dureza do nosso mundo para um lugar onde os finais felizes estão acima de tudo.

Escrever personagens e histórias nas quais os mocinhos vencem e não precisamos aceitar nada menos do que o amor que merecemos é um movimento incrivelmente poderoso. Espero que os leitores de romantasia levem isso a sério e usem essa ideia em suas próprias comunidades enquanto lutamos por um bem maior.

O sucesso de Phantasma, incluindo o impacto do TikTok e o reconhecimento como um best-seller do New York Times, mudou a forma como você encara sua carreira ou seu processo de escrita?

Para ser sincera, quanto mais sucesso algo alcança, mais pressão sinto para mantê-lo. Eu sempre quero ter certeza de que estou aprimorando minha escrita e de que meus leitores estão recebendo o nível de qualidade que merecem por terem mudado a minha vida de uma maneira que eu jamais poderia imaginar quando comecei minha jornada como escritora. Este ano, tenho trabalhado para garantir que ainda estou aproveitando o processo de escrever e contar as histórias que quero contar, sem a preocupação constante de que posso decepcionar as pessoas. É uma coisa muito estranha (com certeza, um problema de gente privilegiada), mas, quando há tantos olhos voltados para você, é preciso se adaptar para encontrar um equilíbrio entre paixão e expectativa.

Existe alguma reação específica dos leitores a Phantasma ou Enchantra que tenha surpreendido especialmente você?

Acho que é sempre incrível perceber que as experiências pessoais sobre as quais escrevo ressoam tão profundamente com leitores do mundo inteiro. É reconfortante saber que nunca estamos realmente sozinhos e poder compartilhar essas histórias tem sido a maior honra da minha vida por esse motivo. Recebo mensagens o tempo todo de pessoas que me dizem que meus livros também fizeram com que elas começassem a ler e é muito especial ouvir isso.

Como é sua relação com o Brasil e com os leitores brasileiros?

Uma das minhas melhores amigas, Gabi, é do Brasil e me manda fotos toda vez que vê um dos meus livros por aí! Eu absolutamente amo o quanto meus leitores brasileiros são apaixonados pelo fandom. Como autora, me deixa ainda mais emocionada ver os leitores se divertindo tanto ao compartilhar histórias e discutir seus personagens e livros favoritos juntos! Espero poder visitar Gabi algum dia e conhecer a casa dela depois de todos esses anos acompanhando a vida dela através de fotos e vídeos!

Você já anunciou o terceiro livro da série, Daemonica. O que pode adiantar sobre o que vem por aí?