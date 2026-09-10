LITERATURA

‘Aladim’, ‘Rei Arthur’ e ‘Robin Hood’ ganham versões cristãs em novo livro para adolescentes

Valentes reúne releituras de quatro clássicos e aborda fé, identidade, propósito e os desafios da juventude

Thais Borges

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:57

Autoras de Corajosas lançam Valentes: Os contos dos heróis nada prováveis Crédito: Reprodução

Depois de que a série Corajosas se tornou fenômeno editorial ao reinterpretar contos de fadas, as autoras Arlene Diniz, Maria A. Martin, Queren Ane e Thaís Oliveira apresentam Valentes: Os contos dos heróis nada prováveis. Publicado pela Editora Mundo Cristão, o livro leva clássicos da literatura para a realidade de adolescentes brasileiros e mostra aos jovens leitores que a verdadeira coragem não depende de superpoderes.

Na obra de ficção cristã, quatro narrativas conhecidas ganham versões contemporâneas e personagens que enfrentam dilemas comuns da adolescência. Alan Diego protagoniza a releitura de Aladim. Talentoso na criação de vídeos, o garoto sonha com fama nas redes sociais, mas precisa refletir sobre o que restaria caso esse ‘sucesso’ online chegasse ao fim.

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Já Arthur Reis quer apenas sobreviver ao Acampamento Excalibur, mas seus planos mudam completamente depois de uma brincadeira irresponsável. Na versão inspirada no Rei Arthur, o protagonista precisa aprender a agir com honestidade, mesmo quando tomar a decisão certa pode colocar sua popularidade em risco.

A história de Ronan Carvalho é inspirada em Robin Hood. Órfão, o jovem combina conhecimentos de tecnologia e parkour para denunciar injustiças em um mundo no qual os poderosos parecem sempre levar vantagem. No caminho, porém, ele descobre um segredo que pode transformar sua vida.

Por fim, o gamer Kevin Torres é inspirado em O Corcunda de Notre-Dame. O adolescente convive com marcas que vão além das cicatrizes físicas e recebe a oportunidade de integrar uma equipe de e-sports. Diante da possibilidade de conquistar um novo espaço, ele precisa decidir se continuará escondido atrás de um avatar ou se terá coragem para revelar ao mundo quem realmente é.

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A partir das histórias dos quatro personagens, as autoras abordam temas como identidade, autoestima, pertencimento, fé, propósito e a construção de uma masculinidade mais saudável. A obra também dialoga com desafios enfrentados pelas novas gerações na era digital, como bullying, pressão por desempenho e o peso das expectativas externas, sem romantizar ou minimizar essas questões.

Com ilustrações de Ana Bizut e linguagem voltada ao público jovem, Valentes busca oferecer aos meninos e às famílias uma representação de conflitos e descobertas comuns da adolescência, aproximando os clássicos da literatura de questões presentes no cotidiano.

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Ficha técnica

Título: Valentes

Subtítulo: Os contos dos heróis nada prováveis

Autoras: Arlene Diniz, Maria A. Martin, Queren Ane e Thaís Oliveira

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-592-3

Páginas: 368

Categoria: Literatura jovem / Ficção Cristã

Edição: 1ª/2026

Classificação: +10

Preço: R$ 94,90