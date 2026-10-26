LITERATURA

Após resultado da eleição, livraria oferece 13% de desconto em todos os livros

Ação da LDM vale para compras no site e nas lojas físicas

Thais Borges

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:50

Livraria LDM do Shopping Bela Vista Crédito: divulgação

Após o resultado das eleições presidenciais, a livraria baiana e independente LDM anunciou um desconto de 13% em todos os produtos do site a partir desta segunda-feira (26) e até sexta-feira (30).

Para garantir o benefício, os clientes devem utilizar o cupom BRASIL13 no momento da compra. A promoção também é válida nas lojas físicas, mediante a apresentação do print do card de divulgação da promoção no caixa.

De acordo com a LDM, a campanha tem como objetivo incentivar a leitura e fortalecer o comércio independente. A livraria destaca ainda seu posicionamento em defesa da democracia.

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