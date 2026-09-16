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Autor baiano Maviael Melo leva poesia à Bienal de SP com livro, música e bate-papo com Zeca Baleiro

Poeta e cantador participou da programação durante três dias e também mediou lançamentos literários no evento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:49

Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais Crédito: Divulgação

A poesia, a música e a literatura marcaram a participação do autor baiano Maviael Melo na 28ª Bienal de São Paulo. Entre os dias 9 e 11 deste mês, o poeta e cantador integrou a programação do Espaço Cordel e Repente, da Editora IMEPH, e também participou do podcast oficial da Bienal. Durante os três dias de evento, Maviael esteve à frente de diferentes atividades, entre conversas, mediações, apresentações e lançamentos literários.

Um dos destaques da programação aconteceu no dia 9, quando Maviael participou de uma conversa com o poeta, cantor e produtor Zeca Baleiro. O encontro abordou temas como literatura, poesia, música, política e contação de histórias, em uma conversa mediada pelo jornalista e editor Fábio Uechara.

Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais

Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação
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Autor baiano Maviael Melo marca presença na Bienal de SP com lançamento de livro, bate-papo com Zeca Baleiro e mais por Divulgação

Ainda neste primeiro dia de sua participação, Maviael apresentou uma cantoria poética e musical no palco do Espaço Cordel e Repente, levando ao público parte do repertório de seu novo disco. O álbum está atualmente em processo de gravação.

A participação do poeta na Bienal também incluiu a mediação de lançamentos literários. No dia 10, Maviael conduziu a apresentação do livro “O Dia em que os Erros Sumiram do Mundo”, do escritor cearense Diego Azevedo Albuquerque. No dia seguinte, mediou o lançamento da obra do poeta potiguar Gelson Pessoa.

A programação de encerramento contou ainda com uma prosa poética com a poeta Mariana Guimarães, acompanhada pela condução instrumental de Maviael, durante o lançamento de seu primeiro livro de poesia, “Nudações”. O poeta também conduziu um bate-papo com o ator, escritor e palestrante Nado Grimberg sobre o livro “Falar até Papagaio Fala”.

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Em sua terceira Bienal do Livro de São Paulo, Maviael Melo também apresentou ao público seu novo trabalho literário, “Um Conto Cumulativo na Invasão do Cabral”, publicado pela Editora IMEPH. O lançamento foi mediado pelo escritor e editor Theognis Florentino.

Ao transitar entre a palavra falada, a música e a literatura, Maviael reforçou na Bienal uma trajetória marcada pelo diálogo entre diferentes linguagens artísticas e pela tradição da poesia popular.

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