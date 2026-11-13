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Autora baiana de novelas da Globo estreia na literatura com romance ambientado na Bahia

Isadora Wilkinson, roteirista de produções como 'Quem Ama Cuida' e 'Cara e Coragem', apresenta 'Coração na Goela'

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:22

Isadora Wilkinson, roteirista de Quem Ama Cuida, novela da Globo, lança seu romance de estreia Crédito: Divulgação

A roteirista Isadora Wilkinson, que integra a equipe de autores da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, lançou seu primeiro romance, Coração na Goela, na última quinta-feira (12), na Livraria Leitura do Salvador Shopping.

A obra aborda temas como heranças familiares, recomeços e a coragem de mudar de rumo para seguir os próprios desejos. A apresentação do livro também conta com o depoimento da apresentadora Astrid Fontenelle, que destaca a capacidade da autora de construir personagens e narrativas.

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Nascida em Salvador, Isadora atualmente mora no Rio de Janeiro. Jornalista, roteirista e dramaturga, tem pós-graduação em Narrativas Digitais e mais de 20 anos de experiência na televisão. Ela já foi indicada ao International Emmy Awards pela novela Cara e Coragem.

Também participou de outras produções da TV Globo, como Pega Pega e Quem Ama Cuida, além de assinar programas de televisão e séries documentais para a TV e plataformas de streaming. Coração na Goela é sua estreia na literatura.

“Sou muito fã da Isadora. Pra começo de conversa, ela é baiana. Das boas. Sagaz, inteligente, bem humorada e uma exímia contadora de histórias. Foi uma surpresa descobrir que ela coleciona besouros, assim como a Elisa, protagonista de Coração na Goela. Mas uma coisa eu sempre soube: Isadora coleciona personagens que merecem ganhar o mundo. Ela escreve sobre aquele instante em que o coração aperta e a vida nos pede coragem para mudar de rumo. E Elisa vem nos lembrar das perguntas que ficam escondidas dentro da gente: e se...? Logo nas primeiras páginas, fica claro que Isadora sabe construir uma boa cena. Não é à toa. São anos escrevendo para a televisão. A diferença é que, aqui, ela faz algo que só a literatura permite: desacelera. E nos transporta para uma Bahia cheia de histórias que ela conhece muito bem por dentro. Agora bora mergulhar na jornada de Elisa, essa personagem que carrega um pedaço de todas nós", destacou Astrid.

Sinopse

Após uma separação, Elisa decide romper com a vida que construiu até então. Ela pede demissão do emprego dos sonhos, deixa para trás a rotina intensa na televisão e viaja para a Bahia em busca de respostas sobre um segredo que acompanha sua família há gerações.

No dia do nascimento de Elisa, sua avó, Marcelina, desapareceu, deixando como única pista um pingente de chifre de besouro. A partir desse objeto, a protagonista inicia uma investigação que a conduz por ruas coloridas, novas amizades, uma paixão inesperada e diferentes descobertas sobre a cultura baiana.