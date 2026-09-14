LITERATURA

Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes; veja os livros mais vendidos

Evento terminou no domingo (13) com público histórico, filas e grande presença de autores nacionais e internacionais



Thais Borges

Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:15

Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes; veja os livros mais vendidos Crédito: Divulgação

Depois de dez dias, a Bienal do Livro de São Paulo chegou ao fim no último domingo (13). Com um saldo de 760 mil visitantes, de acordo com a organização, o evento registrou o maior público da história - o recorde anterior havia sido em 2024, quando 722 mil pessoas compareceram. O faturamento estimado também é 57% maior do que a edição anterior.

A Bienal ficou marcada por momentos de lotação, muita participação de autores nacionais e internacionais, filas para entrar em estandes e ativações, além da grande presença do público jovem e de leitoras mulheres e do frisson provocado pela passagem de nomes como Lynn Painter e Ana Huang. Houve alguns cancelamentos de última hora, como o da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, e da biógrafa de Freddie Mercury, Lesley-Ann Jones.

Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes 1 de 4

Outro destaque foi a repercussão do um homem mascarado como o personagem Ghostface que, no estande da Fruto Proibido, protagonizou vídeos em que beijava e fazia outros tipos de atos sugestivos com visitantes. A editora alega que não contratou o indivíduo, que compareceu fantasiado de maneira espontânea (entenda o caso aqui).

Os livros mais vendidos

As principais editoras presentes no evento relataram aumento das vendas e compartilharam a lista de títulos mais vendidos. Veja abaixo os destaques de cada uma.

Companhia das Letras

A Companhia das Letras registrou um aumento de 67% em relação ao faturamento e de 55% em relação ao volume das vendas na Bienal de São Paulo em 2026, comparado à edição anterior, incluindo seus selos como Bloom Brasil, Seguinte e Paralela

"A Bienal da esperança, pela presença maciça de jovens com entusiasmo e amor pelos livros”, definiu o fundador e CEO da editora, Luiz Schwarcz. Um dos destaques foi o autor nacional Raphael Montes, que lançou um novo livro - A estranha na cama - durante o evento.

Confira a lista do Top 15 da Companhia das Letras na Bienal 2026 abaixo:

- A estranha na cama, Raphael Montes

- Jantar secreto, Raphael Montes

- Binding 13, Chloe Walsh

- Jantar secreto (edição especial), Raphael Montes

- Suicidas, Raphael Montes

- Dias perfeitos (edição especial), Raphael Montes

- Box Amores improváveis, Elle Kenedy

- Uma família feliz, Raphael Montes

- O acordo (série Amores improváveis), Elle Kenedy

- A cabeça do santo, Socorro Acioli

- Heartstopper #6, Alice Oseman

- Uma mulher no escuro, Raphael Montes

- Dias perfeitos, Raphael Montes

- O risco (série Mindf*ck), S. T. Abby

- Bom dia, Verônica, Raphael Montes e Ilana Casoy

Conheça 73 livros que serão lançados em setembro 1 de 73

Grupo Harper Collins

A editora, que detém os direitos de venda de autores clássicos como J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e Agatha Christie, "superou em duas vezes e meia o faturamento de 2024". O percentual engloba todos os seus selos, como Pitaya, HarperKids, Thomas Nelson Brasil e Harlequin, segundo comunicado divulgado à imprensa.

Confira a lista de livros mais vendidos abaixo:

- Dungeons & Drama - Kristy Boyce

- Dates & Dragons - Kristy Boyce

- Dados & Disputas - Kristy Boyce

- Lembranças de quando te amei - Paola Aleksandra

- A canção dos dragões perdidos - Sarah A. Parker

- O despertar da lua caída - Sarah A. Parker

- O profeta de ferro - Cristina Bomfim

- Box de Luxo Pocket - O Senhor dos Anéis + O Hobbit - J.R.R. Tolkien

- Cartas de um Diabo a seu Aprendiz - C.S. Lewis

- Diário de uma garota esquisita 2: entre likes e surtos digitais - Thalita Rebouças

Rocco

A editora que é a casa de clássicos como Harry Potter e Jogos Vorazes, apresentou um faturamento 121% maior em relação a 2025. Segundo a empresa, foi o maior resultado "de todos os tempos para a editora" em bienais do livro.

Confira abaixo a lista com o Top 10 de livros mais vendidos do estande:

- Coração de Cristal Partido (Ariani Castelo)

- Kiwi e Os Garotos Perdidos (Ana Jeckel)

- Bons Tempos: Yesteryear (Caro Claire Burke)

- Ignis Lacrimosa (Helena Lopes)

- Powerless (Lauren Roberts)

- O Abismo de Celina (Ariani Castelo)

- A Hora da Estrela (Clarice Lispector)

- Box com a trilogia Jogos Vorazes (Suzanne Collins)

- Amanhecer na Colheita (Suzanne Collins)

- Jogos Vorazes (Suzanne Collins)

Intrínseca

A editora Intrínseca destacou um aumento de 85% em seu faturamento, comparado à edição de 2024. A editora teve como alguns dos pontos altos as sessões de autógrafos de SenLinYu e Lynn Painter, que emplacou seis títulos entre os livros mais vendidos da editora neste ano.

Confira abaixo:

- Patinando no amor, de Lynn Painter.

- Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter

- O massacre da família Hope, de Raley Sager.

- Não é como nos filmes, de Lynn Painter.

- Apostando no amor, de Lynn Painter.

- Série Não Mexa, de Mikito Chinen.

- Alchemised, de SenLinYu.

- A guerra da papoula, de R. F. Kuang.

- Confusões do amor, de Lynn Painter.

- Mil vezes amor, de Lynn Painter.

Editora Alt e Globo Livros

Segundo o diretor da editora, Mauro Palermo, houve aumento de 100% na comparação com as vendas de 2024. O estande contou com a presença de nomes como Hannah Bonam-Young e Bal Khabra. O Top 5 de livros mais vendidos da Globo e Alt na Bienal foi o seguinte:

- Adversária do Vilão (Hannah Nicole Maehrer)

- Jogo a longo prazo (Rachel Reid)

- Diários de uma apotecária (Natsu Hyuuga)

- Box da série Os Naturais (Jennifer Lynn Barnes)

- Em rota de colisão (Bal Khabra)

Grupo Editorial Record

A editora alcançou 170 mil livros vendidos até domingo, o que representa um aumento 76% em relação ao mesmo período da última Bienal em São Paulo. Entre os autores brasileiros, o aumento foi de 30%.

A Record informa que "os autores de maior peso na soma total de vendas" são Colleen Hoover, Sarah J. Maas, Holly Black, Freida McFadden, Carla Madeira e Babi A. Sette.

Entre os livros mais vendidos em 2026 estão:

- Verity (Colleen Hoover)

- Quando (Carla Madeira)

- Meu Mafioso Favorito (Babi A. Sette)

Editoras Sextante e Arqueiro

A Sextante e a Arqueiro, parte do mesmo grupo editorial, relatam um aumento de 82% em relação à edição anterior da Bienal do Livro em SP. Os números foram impulsionados pela venda de títulos de Ali Hazelwood.

Livros mais vendidos da Sextante:

- Murdoku (Manuel Garand)

- A Morte É Um Dia Que Vale a Pena Viver (Ana Claudia Quintana Arantes)

- Vertigem (Lela Brandão)

Livros mais vendidos da Arqueiro:

- Jogo de Amor para Dois (Ali Hazelwood)

- A Hipótese do Amor (Ali Hazelwood)

- Amor, Teoricamente (Ali Hazelwood)

- No Fundo É Amor (Ali Hazelwood)

- A Última Carta (Rebecca Yarros)

Grupo Autêntica/Editora Gutemberg

O grupo também teve crescimento de 84% em relação à arrecadação total em comparação à edição de 2024. Em relação à Bienal do Rio de Janeiro do ano passado, por exemplo, a quantidade foi 160% maior. Confira os livros mais vendidos abaixo:

- A música da minha vida - volume 1, de Paula Pimenta

- Era uma vez um coração partido, de Stephanie Garber

- Caraval, de Stephanie Garber

- Balada do felizes para nunca, de Stephanie Garber

- Minha vida fora de série - 1ª temporada, de Paula Pimenta

- Minha vida fora de série - 5ª temporada, de Paula Pimenta

- Cine Killer, de Renné França

- O que resta de nós, de Virginie Grimaldi

- A lenda da caixa das almas, de Paola Siviero

- A relíquia perdida, de Alejandro G. Roemmers

- Fora de jogo, de Avery Keelan

- Fazendo meu filme - volume 1, de Paula Pimenta

- Apelo final, de Janice Hallet

- Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb

- De volta aos 15, de Bruna Vieira

Buzz Editora

A Buzz Editora informou um "crescimento de 360% nas vendas", impulsionados graças ao selo Neon, voltado ao público jovem.

Segundo a empresa, três autoras brasileiras foram responsáveis pela venda de mais de 4 mil livros durante o período da Bienal: Andresa Rios (Até que a Morte nos Contrate) e Marina Dutra (Sonho e Pesadelo) e Nicole Oliveira (Altarin).

Ciranda Cultural

O resultado de vendas do Grupo Editorial Ciranda Cultural foi 100% maior do que edição anterior. De acordo com uma nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (14), o grupo ultrapassou a marca de 350 mil livros vendidos.

Os destaques são para o selo Mood, mas também a Trend editora e livros de color.

Confira os livros mais vendidos:

- Como sobreviver a um filme de terror, de Scarlett Dunmore

- Sob pressão, de Carolin Wahl

- A Saga Cafu: O Grande Sonho, de Mariah Morais

- Diário do Enaldinho

- Livro de colorir Ana Castela

- Livros de color da linha Comfy & Cozy

- Sanditon, de Walcyr Carrasco

- 21 Hábitos do Líder Extraordinário, de Donaldo Buchweitz

VR Editora

O grupo da VR Editora, casa editorial responsável por publicar a série Diário de um Banana no Brasil, registrou um crescimento de 32% em comparação à edição do evento em 2024.

"Boa parte também se deve ao fato dos nossos principais autores estarem presentes no evento. A comunicação e divulgação feita pela imprensa também contribuiu muito para que o pavilhão estivesse cheio nesses primeiros dias de Bienal”, disse o gerente comercial e de marketing da VR, Marcos Borges.

Um dos autores trazidos pela editora foi o australiano Jay Kristoff autor da trilogia As Crônicas da Quasinoite (Nevernight) e de Império do Vampiro. Outro grande nome da literatura internacional, a sul-coreana Lee Hong, também integrou a programação da Arena Cultural.

Confira os livros mais vendidos:

1. Império do vampiro - Jay Kristoff (Plataforma21);

2. As palavras não ditas - Gui Ribeiro (Plataforma21);

3. Diário de um Banana 1 - Jeff Kinney (VR Editora);

4. Uma maldição para Samantha - Denise Falibam (Plataforma21);

5. Max Medroso - André Catarinacho e Felipe Nunes (VR Editora).

Os números da Bienal do Livro de SP 2026, segundo organizadores

- 760 mil visitantes

- 87 mil m2 de área total

- 75 mil m2 de área expositiva

- 269 expositores

- 800 autores, sendo 91% brasileiros

- 3,65 milhões de livros ofertados

- 57% de aumento na média de faturamento dos expositores em relação a 2024

- R$ 20 milhões em vales-livro

- 52 mil estudantes beneficiados

- 154 mil servidores da rede municipal beneficiados

- 2 mil servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura de SP