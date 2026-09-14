Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes; veja os livros mais vendidos

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Thais Borges
Estadão
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:15
Depois de dez dias, a Bienal do Livro de São Paulo chegou ao fim no último domingo (13). Com um saldo de 760 mil visitantes, de acordo com a organização, o evento registrou o maior público da história - o recorde anterior havia sido em 2024, quando 722 mil pessoas compareceram. O faturamento estimado também é 57% maior do que a edição anterior.
A Bienal ficou marcada por momentos de lotação, muita participação de autores nacionais e internacionais, filas para entrar em estandes e ativações, além da grande presença do público jovem e de leitoras mulheres e do frisson provocado pela passagem de nomes como Lynn Painter e Ana Huang. Houve alguns cancelamentos de última hora, como o da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, e da biógrafa de Freddie Mercury, Lesley-Ann Jones.
Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes
Outro destaque foi a repercussão do um homem mascarado como o personagem Ghostface que, no estande da Fruto Proibido, protagonizou vídeos em que beijava e fazia outros tipos de atos sugestivos com visitantes. A editora alega que não contratou o indivíduo, que compareceu fantasiado de maneira espontânea (entenda o caso aqui).
As principais editoras presentes no evento relataram aumento das vendas e compartilharam a lista de títulos mais vendidos. Veja abaixo os destaques de cada uma.
A Companhia das Letras registrou um aumento de 67% em relação ao faturamento e de 55% em relação ao volume das vendas na Bienal de São Paulo em 2026, comparado à edição anterior, incluindo seus selos como Bloom Brasil, Seguinte e Paralela
"A Bienal da esperança, pela presença maciça de jovens com entusiasmo e amor pelos livros”, definiu o fundador e CEO da editora, Luiz Schwarcz. Um dos destaques foi o autor nacional Raphael Montes, que lançou um novo livro - A estranha na cama - durante o evento.
Confira a lista do Top 15 da Companhia das Letras na Bienal 2026 abaixo:
- A estranha na cama, Raphael Montes
- Jantar secreto, Raphael Montes
- Binding 13, Chloe Walsh
- Jantar secreto (edição especial), Raphael Montes
- Suicidas, Raphael Montes
- Dias perfeitos (edição especial), Raphael Montes
- Box Amores improváveis, Elle Kenedy
- Uma família feliz, Raphael Montes
- O acordo (série Amores improváveis), Elle Kenedy
- A cabeça do santo, Socorro Acioli
- Heartstopper #6, Alice Oseman
- Uma mulher no escuro, Raphael Montes
- Dias perfeitos, Raphael Montes
- O risco (série Mindf*ck), S. T. Abby
- Bom dia, Verônica, Raphael Montes e Ilana Casoy
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A editora, que detém os direitos de venda de autores clássicos como J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e Agatha Christie, "superou em duas vezes e meia o faturamento de 2024". O percentual engloba todos os seus selos, como Pitaya, HarperKids, Thomas Nelson Brasil e Harlequin, segundo comunicado divulgado à imprensa.
Confira a lista de livros mais vendidos abaixo:
- Dungeons & Drama - Kristy Boyce
- Dates & Dragons - Kristy Boyce
- Dados & Disputas - Kristy Boyce
- Lembranças de quando te amei - Paola Aleksandra
- A canção dos dragões perdidos - Sarah A. Parker
- O despertar da lua caída - Sarah A. Parker
- O profeta de ferro - Cristina Bomfim
- Box de Luxo Pocket - O Senhor dos Anéis + O Hobbit - J.R.R. Tolkien
- Cartas de um Diabo a seu Aprendiz - C.S. Lewis
- Diário de uma garota esquisita 2: entre likes e surtos digitais - Thalita Rebouças
A editora que é a casa de clássicos como Harry Potter e Jogos Vorazes, apresentou um faturamento 121% maior em relação a 2025. Segundo a empresa, foi o maior resultado "de todos os tempos para a editora" em bienais do livro.
Confira abaixo a lista com o Top 10 de livros mais vendidos do estande:
- Coração de Cristal Partido (Ariani Castelo)
- Kiwi e Os Garotos Perdidos (Ana Jeckel)
- Bons Tempos: Yesteryear (Caro Claire Burke)
- Ignis Lacrimosa (Helena Lopes)
- Powerless (Lauren Roberts)
- O Abismo de Celina (Ariani Castelo)
- A Hora da Estrela (Clarice Lispector)
- Box com a trilogia Jogos Vorazes (Suzanne Collins)
- Amanhecer na Colheita (Suzanne Collins)
- Jogos Vorazes (Suzanne Collins)
A editora Intrínseca destacou um aumento de 85% em seu faturamento, comparado à edição de 2024. A editora teve como alguns dos pontos altos as sessões de autógrafos de SenLinYu e Lynn Painter, que emplacou seis títulos entre os livros mais vendidos da editora neste ano.
Confira abaixo:
- Patinando no amor, de Lynn Painter.
- Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter
- O massacre da família Hope, de Raley Sager.
- Não é como nos filmes, de Lynn Painter.
- Apostando no amor, de Lynn Painter.
- Série Não Mexa, de Mikito Chinen.
- Alchemised, de SenLinYu.
- A guerra da papoula, de R. F. Kuang.
- Confusões do amor, de Lynn Painter.
- Mil vezes amor, de Lynn Painter.
Segundo o diretor da editora, Mauro Palermo, houve aumento de 100% na comparação com as vendas de 2024. O estande contou com a presença de nomes como Hannah Bonam-Young e Bal Khabra. O Top 5 de livros mais vendidos da Globo e Alt na Bienal foi o seguinte:
- Adversária do Vilão (Hannah Nicole Maehrer)
- Jogo a longo prazo (Rachel Reid)
- Diários de uma apotecária (Natsu Hyuuga)
- Box da série Os Naturais (Jennifer Lynn Barnes)
- Em rota de colisão (Bal Khabra)
A editora alcançou 170 mil livros vendidos até domingo, o que representa um aumento 76% em relação ao mesmo período da última Bienal em São Paulo. Entre os autores brasileiros, o aumento foi de 30%.
A Record informa que "os autores de maior peso na soma total de vendas" são Colleen Hoover, Sarah J. Maas, Holly Black, Freida McFadden, Carla Madeira e Babi A. Sette.
Entre os livros mais vendidos em 2026 estão:
- Verity (Colleen Hoover)
- Quando (Carla Madeira)
- Meu Mafioso Favorito (Babi A. Sette)
A Sextante e a Arqueiro, parte do mesmo grupo editorial, relatam um aumento de 82% em relação à edição anterior da Bienal do Livro em SP. Os números foram impulsionados pela venda de títulos de Ali Hazelwood.
Livros mais vendidos da Sextante:
- Murdoku (Manuel Garand)
- A Morte É Um Dia Que Vale a Pena Viver (Ana Claudia Quintana Arantes)
- Vertigem (Lela Brandão)
Livros mais vendidos da Arqueiro:
- Jogo de Amor para Dois (Ali Hazelwood)
- A Hipótese do Amor (Ali Hazelwood)
- Amor, Teoricamente (Ali Hazelwood)
- No Fundo É Amor (Ali Hazelwood)
- A Última Carta (Rebecca Yarros)
O grupo também teve crescimento de 84% em relação à arrecadação total em comparação à edição de 2024. Em relação à Bienal do Rio de Janeiro do ano passado, por exemplo, a quantidade foi 160% maior. Confira os livros mais vendidos abaixo:
- A música da minha vida - volume 1, de Paula Pimenta
- Era uma vez um coração partido, de Stephanie Garber
- Caraval, de Stephanie Garber
- Balada do felizes para nunca, de Stephanie Garber
- Minha vida fora de série - 1ª temporada, de Paula Pimenta
- Minha vida fora de série - 5ª temporada, de Paula Pimenta
- Cine Killer, de Renné França
- O que resta de nós, de Virginie Grimaldi
- A lenda da caixa das almas, de Paola Siviero
- A relíquia perdida, de Alejandro G. Roemmers
- Fora de jogo, de Avery Keelan
- Fazendo meu filme - volume 1, de Paula Pimenta
- Apelo final, de Janice Hallet
- Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb
- De volta aos 15, de Bruna Vieira
A Buzz Editora informou um "crescimento de 360% nas vendas", impulsionados graças ao selo Neon, voltado ao público jovem.
Segundo a empresa, três autoras brasileiras foram responsáveis pela venda de mais de 4 mil livros durante o período da Bienal: Andresa Rios (Até que a Morte nos Contrate) e Marina Dutra (Sonho e Pesadelo) e Nicole Oliveira (Altarin).
O resultado de vendas do Grupo Editorial Ciranda Cultural foi 100% maior do que edição anterior. De acordo com uma nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (14), o grupo ultrapassou a marca de 350 mil livros vendidos.
Os destaques são para o selo Mood, mas também a Trend editora e livros de color.
Confira os livros mais vendidos:
- Como sobreviver a um filme de terror, de Scarlett Dunmore
- Sob pressão, de Carolin Wahl
- A Saga Cafu: O Grande Sonho, de Mariah Morais
- Diário do Enaldinho
- Livro de colorir Ana Castela
- Livros de color da linha Comfy & Cozy
- Sanditon, de Walcyr Carrasco
- 21 Hábitos do Líder Extraordinário, de Donaldo Buchweitz
O grupo da VR Editora, casa editorial responsável por publicar a série Diário de um Banana no Brasil, registrou um crescimento de 32% em comparação à edição do evento em 2024.
"Boa parte também se deve ao fato dos nossos principais autores estarem presentes no evento. A comunicação e divulgação feita pela imprensa também contribuiu muito para que o pavilhão estivesse cheio nesses primeiros dias de Bienal”, disse o gerente comercial e de marketing da VR, Marcos Borges.
Um dos autores trazidos pela editora foi o australiano Jay Kristoff autor da trilogia As Crônicas da Quasinoite (Nevernight) e de Império do Vampiro. Outro grande nome da literatura internacional, a sul-coreana Lee Hong, também integrou a programação da Arena Cultural.
Confira os livros mais vendidos:
1. Império do vampiro - Jay Kristoff (Plataforma21);
2. As palavras não ditas - Gui Ribeiro (Plataforma21);
3. Diário de um Banana 1 - Jeff Kinney (VR Editora);
4. Uma maldição para Samantha - Denise Falibam (Plataforma21);
5. Max Medroso - André Catarinacho e Felipe Nunes (VR Editora).
Os números da Bienal do Livro de SP 2026, segundo organizadores
- 760 mil visitantes
- 87 mil m2 de área total
- 75 mil m2 de área expositiva
- 269 expositores
- 800 autores, sendo 91% brasileiros
- 3,65 milhões de livros ofertados
- 57% de aumento na média de faturamento dos expositores em relação a 2024
- R$ 20 milhões em vales-livro
- 52 mil estudantes beneficiados
- 154 mil servidores da rede municipal beneficiados
- 2 mil servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura de SP
- 5 dias com ingressos esgotados