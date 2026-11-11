LITERATURA

BookTok: 45% dos leitores já compraram livros após conhecer obras no TikTok

Levantamento mostra que a rede social também incentiva a descoberta de autores, a visita a livrarias e a participação em clubes de leitura

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:06

BookTok: 45% dos leitores já compraram livros após conhecer obras no TikTok Crédito: Imagem gerada por IA

Um dos nichos mais engajados das plataformas digitais, a comunidade #BookTokBrasil tem ampliado sua influência sobre o mercado editorial e os hábitos de leitura no país. Uma pesquisa realizada pela Qualtrics, a pedido do TikTok, revela que 53% dos 134 milhões de usuários brasileiros da plataforma demonstram interesse por literatura. O engajamento também se reflete nas vendas: 45% dos leitores no aplicativo afirmam já ter comprado um livro ou audiobook depois de descobrir e acompanhar conteúdos sobre a obra na rede social.

O levantamento também aponta que o TikTok se tornou um dos principais espaços de descoberta literária, especialmente entre os usuários mais jovens. Entre as pessoas de 16 a 39 anos, 69% apontam a plataforma como uma ferramenta para conhecer novos livros, índice que a coloca em empate com grandes sites de comércio eletrônico. A pesquisa foi conduzida pela Qualtrics, em setembro, com 500 usuários do TikTok com idade a partir de 16 anos no Brasil.

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Outros dados da pesquisa mostram a dimensão do interesse pela literatura na rede social:

80% dos leitores no TikTok afirmam que o interesse por livros aumentou nos últimos anos.

38% dos usuários brasileiros interagem com conteúdos e discussões sobre livros, percentual próximo ao registrado pelo interesse em publicações sobre esportes (37%).

48% dos usuários afirmam que a plataforma os incentivou a ler ou ouvir um livro recomendado.

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A influência do BookTok também ultrapassa o ambiente digital e se reflete em diferentes experiências literárias. Nos últimos 12 meses, seis em cada dez leitores da plataforma ouviram um audiobook, quatro em cada dez pegaram livros emprestados em bibliotecas e 37% visitaram festivais ou feiras literárias.

Além de estimular o consumo de livros, a comunidade também tem contribuído para diversificar as escolhas dos leitores e ampliar o contato com diferentes produções literárias. Segundo a pesquisa, 75% dos leitores no TikTok passaram a explorar novos gêneros ou autores no último ano. No mesmo período, 39% conheceram escritores de origens diversas ou historicamente sub-representadas.

"O BookTok revolucionou a forma como os brasileiros encaram o hábito da leitura, transformando o que antes era um ato solitário em uma conexão profunda impulsionada pela paixão redescoberta e compartilhada", diz o líder de políticas públicas para segurança do TikTok no Brasil, Gustavo Rodrigues. "A plataforma se tornou um espaço de troca para todos os tipos de leitores, permitindo que novos autores e gêneros encontrem suas audiências. Isso contribui para um mercado editorial muito mais plural e acessível".

Pequenos negócios

O impacto da comunidade literária também chega às livrarias físicas, especialmente aos pequenos estabelecimentos e negócios independentes. De acordo com o levantamento, 32% dos leitores do TikTok apoiaram uma livraria local ou independente nos últimos 12 meses.

A rede social também funciona como vitrine para esses empreendimentos: 24% dos entrevistados afirmaram ter descoberto livrarias de bairro por meio de conteúdos publicados na plataforma. O resultado aponta para a capacidade do BookTok de estimular o consumo fora do ambiente digital e ampliar a visibilidade de negócios locais.

Além de influenciar as vendas e os hábitos de leitura, a comunidade também tem estimulado encontros e relações entre pessoas com interesses em comum. A pesquisa indica que 29% dos leitores ingressaram em um clube do livro no último ano, transformando as interações virtuais em experiências presenciais de convivência e debate.

O sentimento de pertencimento também aparece entre os resultados do levantamento. Para 26% dos leitores, o consumo de conteúdos literários no TikTok contribuiu para fortalecer a sensação de comunidade e conexão com outras pessoas.