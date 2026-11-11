BookTok: 45% dos leitores já compraram livros após conhecer obras no TikTok

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:06
Um dos nichos mais engajados das plataformas digitais, a comunidade #BookTokBrasil tem ampliado sua influência sobre o mercado editorial e os hábitos de leitura no país. Uma pesquisa realizada pela Qualtrics, a pedido do TikTok, revela que 53% dos 134 milhões de usuários brasileiros da plataforma demonstram interesse por literatura. O engajamento também se reflete nas vendas: 45% dos leitores no aplicativo afirmam já ter comprado um livro ou audiobook depois de descobrir e acompanhar conteúdos sobre a obra na rede social.
O levantamento também aponta que o TikTok se tornou um dos principais espaços de descoberta literária, especialmente entre os usuários mais jovens. Entre as pessoas de 16 a 39 anos, 69% apontam a plataforma como uma ferramenta para conhecer novos livros, índice que a coloca em empate com grandes sites de comércio eletrônico. A pesquisa foi conduzida pela Qualtrics, em setembro, com 500 usuários do TikTok com idade a partir de 16 anos no Brasil.
18 livros populares no TikTok que valem a leitura
Outros dados da pesquisa mostram a dimensão do interesse pela literatura na rede social:
Confira 60 livros que serão lançados em novembro
A influência do BookTok também ultrapassa o ambiente digital e se reflete em diferentes experiências literárias. Nos últimos 12 meses, seis em cada dez leitores da plataforma ouviram um audiobook, quatro em cada dez pegaram livros emprestados em bibliotecas e 37% visitaram festivais ou feiras literárias.
Além de estimular o consumo de livros, a comunidade também tem contribuído para diversificar as escolhas dos leitores e ampliar o contato com diferentes produções literárias. Segundo a pesquisa, 75% dos leitores no TikTok passaram a explorar novos gêneros ou autores no último ano. No mesmo período, 39% conheceram escritores de origens diversas ou historicamente sub-representadas.
"O BookTok revolucionou a forma como os brasileiros encaram o hábito da leitura, transformando o que antes era um ato solitário em uma conexão profunda impulsionada pela paixão redescoberta e compartilhada", diz o líder de políticas públicas para segurança do TikTok no Brasil, Gustavo Rodrigues. "A plataforma se tornou um espaço de troca para todos os tipos de leitores, permitindo que novos autores e gêneros encontrem suas audiências. Isso contribui para um mercado editorial muito mais plural e acessível".
Pequenos negócios
O impacto da comunidade literária também chega às livrarias físicas, especialmente aos pequenos estabelecimentos e negócios independentes. De acordo com o levantamento, 32% dos leitores do TikTok apoiaram uma livraria local ou independente nos últimos 12 meses.
A rede social também funciona como vitrine para esses empreendimentos: 24% dos entrevistados afirmaram ter descoberto livrarias de bairro por meio de conteúdos publicados na plataforma. O resultado aponta para a capacidade do BookTok de estimular o consumo fora do ambiente digital e ampliar a visibilidade de negócios locais.
Além de influenciar as vendas e os hábitos de leitura, a comunidade também tem estimulado encontros e relações entre pessoas com interesses em comum. A pesquisa indica que 29% dos leitores ingressaram em um clube do livro no último ano, transformando as interações virtuais em experiências presenciais de convivência e debate.
O sentimento de pertencimento também aparece entre os resultados do levantamento. Para 26% dos leitores, o consumo de conteúdos literários no TikTok contribuiu para fortalecer a sensação de comunidade e conexão com outras pessoas.
“O BookTok provou não ser uma tendência passageira, mas parte definitiva da democratização da leitura no Brasil. Transformamos a navegação pelo feed no maior clube do livro do país, onde a inspiração digital vira ação real. Seja fazendo o usuário sair de casa para apoiar uma livraria de bairro ou retransformando clássicos como 'Noites Brancas' de Dostoiévski em fenômenos de vendas, somos hoje uma ponte sólida entre a tecnologia, a cultura e a economia local", acrescenta Gustavo.