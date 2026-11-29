LITERATURA

Brasil ganha primeiro prêmio literário dedicado exclusivamente à ficção cristã

Concurso terá R$ 60 mil em premiações e vai publicar as três obras vencedoras por novo selo editorial

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:36

Obras vencedoras serão lançadas na Feficc Crédito: Divulgação

A Editora Vida anunciou o lançamento do 1º Prêmio Brasileiro de Ficção Cristã, concurso literário inédito no país voltado exclusivamente para obras do gênero. A iniciativa busca descobrir novos talentos da literatura nacional com histórias inspiradas na fé e distribuir R$ 60 mil entre os três primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 30 mil, enquanto o segundo e o terceiro lugares ganharão R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente.



Além da premiação em dinheiro, os três livros selecionados serão publicados pela editora e marcarão a estreia do Vida Ficção, novo selo dedicado à ficção. As obras serão lançadas durante a Feira de Ficção Cristã e Cultura (Feficc) 2027. Já o título vencedor também será apresentado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2027, em um espaço instagramável no estande da editora.

Conheça 25 livros de ficção cristã de diferentes gêneros 1 de 25

Com o lançamento do concurso, a Vida amplia sua atuação em um segmento que vem conquistando cada vez mais leitores. “A ficção cristã tem um público enorme e fiel no Brasil. Queremos revelar novas vozes e mostrar que histórias com fé podem ter qualidade literária e chegar longe”, diz o diretor executivo da casa editorial, Renan Menezes.

A proposta do prêmio é valorizar obras de ficção cristã com potencial de mercado. Para isso, os trabalhos serão avaliados com base em cinco critérios: qualidade literária e domínio da linguagem; consistência narrativa e construção de personagens; originalidade e criatividade; profundidade temática e cosmovisão cristã; e potencial editorial e adequação ao público. Os dois primeiros critérios terão maior peso na avaliação.

De acordo com o regulamento, os personagens não precisam necessariamente ser cristãos, mas a obra, considerada em sua totalidade, deve apresentar uma perspectiva cristocêntrica. A fé deve estar integrada à narrativa, aparecendo nos temas, conflitos e processos de transformação dos personagens, sem que seja necessário incluir uma mensagem religiosa explícita ou uma lição de moral. Também devem ser respeitadas as particularidades de cada gênero literário.

O concurso é destinado a escritores a partir dos 18 anos, sejam iniciantes ou autores já publicados. Podem participar obras inéditas ou autopublicadas, ou seja, lançadas de maneira independente pelo próprio escritor, em formato impresso ou digital, inclusive em plataformas de leitura on-line, blogs e redes sociais, desde que não tenham contrato com outra editora.

Serão aceitos trabalhos de diferentes gêneros de ficção, entre eles romance, suspense, fantasia e distopia, voltados ao público adulto ou jovem adulto. A seleção ficará a cargo de um conselho editorial próprio e de um júri, cujos integrantes ainda serão anunciados.

As inscrições foram abertas no último dia 6 e seguem até 28 de fevereiro de 2027 e são gratuitas. A lista com os dez finalistas será divulgada em 2 de maio de 2027, enquanto os três vencedores serão anunciados ainda no mesmo mês. O regulamento também proíbe o uso de inteligência artificial na escrita das obras, sob pena de desclassificação.

Serviço

1º Prêmio Brasileiro de Ficção Cristã

Inscrições: gratuitas, de 6 de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027

Premiação: R$ 30 mil (1º lugar), R$ 20 mil (2º lugar) e R$ 10 mil (3º lugar)

Resultado: finalistas em 2 de maio de 2027; vencedores em maio