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Café com Deus Pai ganha Volume 7 para 2027 com livro de oração e novo visual

Edição reúne 365 mensagens inéditas e tem o tema “Porções Diárias de Restauração”

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:37

Café com Deus Pai lança novo volume e amplia projeto para 2027 Crédito: Divulgação

O ano de 2026 ainda não acabou, mas a edição de 2027 já foi lançada: com o tema “Porções Diárias de Restauração”, foi preparada para acompanhar os leitores ao longo de 2027 e reúne 365 novas mensagens. O autor Junior Rostirola apresentou o novo volume na no último sábado (5), em São Paulo, no Teatro Celso Furtado, no Distrito Anhembi.

O lançamento reuniu leitores, influenciadores, familiares, amigos e convidados em uma noite marcada por experiências e novidades. Entre os momentos especiais, o público acompanhou em primeira mão o teaser da nova série Café com Deus Pai Kids, que será lançada em breve, além de vivenciar o momento mais aguardado da noite: a revelação do Volume 7, de sua nova cor e de seu projeto visual.

Café com Deus Pai lança novo volume e amplia projeto para 2027 1 de 4

De acordo com a assessoria de Rostirola, o tema “Porções Diárias de Restauração” nasceu de um período de oração, jejum e busca pela direção de Deus vivido por ele durante a preparação da obra. A partir desse tempo de entrega e aprofundamento espiritual, foram desenvolvidas mensagens inéditas que conduzem o leitor por reflexões sobre fé, recomeços, família, relacionamentos e diferentes processos de restauração.

“Esse livro nasceu de um tempo profundo de oração, jejum e busca pela direção de Deus Pai. Cada mensagem foi escrita com a convicção de que existe uma palavra liberada pelo Pai para este novo tempo. Minha oração é que cada pessoa seja alcançada por porções de restauração em sua vida e em sua família”, contou Junior Rostirola.

O projeto gráfico foi renovado, de modo que o verde foi escolhido como a cor principal da edição. Pela primeira vez na série, as ilustrações internas são apresentadas integralmente em cores. A identidade visual foi construída a partir de referências à natureza, aos ciclos de renovação e ao próprio universo do café. Sementes, folhas, frutos, terra, chuva, plantações, colheita e novos brotos aparecem ao longo das páginas, formando uma narrativa visual conectada às mensagens do devocional. Um dos principais símbolos da edição é uma árvore que, mesmo depois de cortada, volta a brotar a partir do tronco.

O pastor Junior Rostirola é o autor do megaseller Café com Deus Pai 1 de 8

Uma das próximas novidades do projeto também foi apresentada em primeira mão, com um teaser da nova série Café com Deus Pai Kids, que será lançada em breve. A produção amplia o universo do Café com Deus Pai para o público infantil, com conteúdos desenvolvidos especialmente para crianças, a partir de uma linguagem, abordagem e narrativas adequadas a essa faixa etária.

Livro de oração

Outra novidade deste novo ciclo é um livro de oração inédito, desenvolvido como complemento à experiência do devocional e pensado para aproximar ainda mais a prática da oração da rotina cotidiana.

Em formato compacto, o livro foi criado para acompanhar o leitor aonde ele for. O modelo conta com um chaveiro, que permite prendê-lo à bolsa, mochila ou outros acessórios, mas também pode ser retirado para que o livro seja levado no bolso ou mantido sempre por perto.

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A proposta é transformar pequenos intervalos do dia em oportunidades de oração, reflexão e conexão com Deus Pai, tornando essa prática mais presente mesmo em meio às atividades da rotina.