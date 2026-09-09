Café com Deus Pai ganha Volume 7 para 2027 com livro de oração e novo visual

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Thais Borges
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:37
O ano de 2026 ainda não acabou, mas a edição de 2027 já foi lançada: com o tema “Porções Diárias de Restauração”, foi preparada para acompanhar os leitores ao longo de 2027 e reúne 365 novas mensagens. O autor Junior Rostirola apresentou o novo volume na no último sábado (5), em São Paulo, no Teatro Celso Furtado, no Distrito Anhembi.
O lançamento reuniu leitores, influenciadores, familiares, amigos e convidados em uma noite marcada por experiências e novidades. Entre os momentos especiais, o público acompanhou em primeira mão o teaser da nova série Café com Deus Pai Kids, que será lançada em breve, além de vivenciar o momento mais aguardado da noite: a revelação do Volume 7, de sua nova cor e de seu projeto visual.
Café com Deus Pai lança novo volume e amplia projeto para 2027
De acordo com a assessoria de Rostirola, o tema “Porções Diárias de Restauração” nasceu de um período de oração, jejum e busca pela direção de Deus vivido por ele durante a preparação da obra. A partir desse tempo de entrega e aprofundamento espiritual, foram desenvolvidas mensagens inéditas que conduzem o leitor por reflexões sobre fé, recomeços, família, relacionamentos e diferentes processos de restauração.
“Esse livro nasceu de um tempo profundo de oração, jejum e busca pela direção de Deus Pai. Cada mensagem foi escrita com a convicção de que existe uma palavra liberada pelo Pai para este novo tempo. Minha oração é que cada pessoa seja alcançada por porções de restauração em sua vida e em sua família”, contou Junior Rostirola.
O projeto gráfico foi renovado, de modo que o verde foi escolhido como a cor principal da edição. Pela primeira vez na série, as ilustrações internas são apresentadas integralmente em cores. A identidade visual foi construída a partir de referências à natureza, aos ciclos de renovação e ao próprio universo do café. Sementes, folhas, frutos, terra, chuva, plantações, colheita e novos brotos aparecem ao longo das páginas, formando uma narrativa visual conectada às mensagens do devocional. Um dos principais símbolos da edição é uma árvore que, mesmo depois de cortada, volta a brotar a partir do tronco.
O pastor Junior Rostirola é o autor do megaseller Café com Deus Pai
Uma das próximas novidades do projeto também foi apresentada em primeira mão, com um teaser da nova série Café com Deus Pai Kids, que será lançada em breve. A produção amplia o universo do Café com Deus Pai para o público infantil, com conteúdos desenvolvidos especialmente para crianças, a partir de uma linguagem, abordagem e narrativas adequadas a essa faixa etária.
Livro de oração
Outra novidade deste novo ciclo é um livro de oração inédito, desenvolvido como complemento à experiência do devocional e pensado para aproximar ainda mais a prática da oração da rotina cotidiana.
Em formato compacto, o livro foi criado para acompanhar o leitor aonde ele for. O modelo conta com um chaveiro, que permite prendê-lo à bolsa, mochila ou outros acessórios, mas também pode ser retirado para que o livro seja levado no bolso ou mantido sempre por perto.
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A proposta é transformar pequenos intervalos do dia em oportunidades de oração, reflexão e conexão com Deus Pai, tornando essa prática mais presente mesmo em meio às atividades da rotina.
O lançamento do Volume 7 marca um novo momento para o Café com Deus Pai, que já soma 10 milhões de exemplares vendidos. O título foi o mais vendido do Brasil em 2023 e 2024 e permaneceu entre os destaques do mercado editorial em 2025 e 2026. O podcast oficial também alcançou o primeiro lugar entre os mais ouvidos do Brasil no Spotify em 2025 e ficou entre os dez mais ouvidos do mundo.