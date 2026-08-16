LITERTURA

De dragões e feéricos à literatura nacional: 100 livros de romantasia para ler em 2026 antes de 'Acotar 6'

A expectativa em torno do gênero que combina fantasia e romance deve ganhar ainda mais força até o fim do ano

Thais Borges

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 08:00

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março Crédito: Freepik

Com o lançamento do sexto volume de Acotar (a série iniciada com Corte de rosas e espinhos), de Sarah J. Maas, marcado para 27 de outubro de deste ano, a expectativa em torno da romantasia — gênero que combina fantasia e romance — deve ganhar ainda mais força. A continuação da história de Sarah J. Maas, que é considerada a pioneira do gênero, será a primeira parte de um arco que continua em Acotar 7, previsto para janeiro de 2027. Assim, por que não aproveitar o resto do ano para revisitar clássicos do gênero e descobrir novas séries até lá?

Para quem já está contando os dias para voltar a Prythian ou apenas quem quer entender por que a romantasia conquistou tantos leitores, reunimos 100 livros para colocar na lista de leituras de 2026. A seleção passa por histórias de enemies to lovers, reinos em guerra, protagonistas poderosas, criaturas mágicas, romances proibidos e, claro, aquela dose de tensão romântica que faz virar a página até de madrugada.