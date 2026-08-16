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De dragões e feéricos à literatura nacional: 100 livros de romantasia para ler em 2026 antes de 'Acotar 6'

A expectativa em torno do gênero que combina fantasia e romance deve ganhar ainda mais força até o fim do ano

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 08:00

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março
Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março Crédito: Freepik

Com o lançamento do sexto volume de Acotar (a série iniciada com Corte de rosas e espinhos), de Sarah J. Maas, marcado para 27 de outubro de deste ano, a expectativa em torno da romantasia — gênero que combina fantasia e romance — deve ganhar ainda mais força. A continuação da história de Sarah J. Maas, que é considerada a pioneira do gênero, será a primeira parte de um arco que continua em Acotar 7, previsto para janeiro de 2027. Assim, por que não aproveitar o resto do ano para revisitar clássicos do gênero e descobrir novas séries até lá?

Para quem já está contando os dias para voltar a Prythian ou apenas quem quer entender por que a romantasia conquistou tantos leitores, reunimos 100 livros para colocar na lista de leituras de 2026. A seleção passa por histórias de enemies to lovers, reinos em guerra, protagonistas poderosas, criaturas mágicas, romances proibidos e, claro, aquela dose de tensão romântica que faz virar a página até de madrugada.

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100 livros de romantasia para ler até o fim do ano

A ascensão dos lobos, de Sable Sorensen (Paralela). Acompanha a jornada de Meryn Cooper em um mundo onde guerreiros de elite, conhecidos como Unidos, montam lobos gigantes e compartilham uma conexão mental telepática com eles. por Reprodução
Asas de sangue, de Briar Boleyn (Seguinte). Medra Pendragon é capturada por vampiros e levada para a Academia Bloodwing. Considerada a última cavaleira de dragões em um mundo onde eles estão extintos, ela precisa sobreviver a jogos de poder letais e lidar com um noivado forçado com Blake Drakharrow, um vampiro frio e arrogante por Reprodução
Quarta Asa, de Rebecca Yarros (Planeta): Uma jovem relutante entra em um mortal quadragésimo esquadrão de cavaleiros de dragões e deve sobreviver ao treinamento brutal para proteger Navarre por Divulgação
Chama de ferro, de Rebecca Yarros (Planeta): Violet precisa equilibrar sua lealdade a Navarre com seu amor proibido por Xaden e descobrir os segredos de Basgiath enquanto a ameaça da guerra se intensifica. por Divulgação
Tempestade de ônix, de Rebecca Yarros (2025): Com a guerra em curso e segredos mortais ameaçando Navarre, Violet Sorrengail precisa viajar para além das defesas de Aretia para buscar aliados e a verdade que pode salvar (ou destruir) a todos. por Divulgação
A ordem dos mantos prateados, de L. K. Steven (Galera).Saffron busca vingança contra os Luas de Sangue, grupo que matou seus pais. Após ter sua farsa descoberta na Academia dos Mantos Prateados, ela se infiltra na gangue inimiga, arriscando-se ao se aproximar do filho do líder, alvo de uma profecia de morte por Reprodução
O rei lobo, de Lauren Palphreyman (Bloom Brasil). A princesa Aurora sonha em escapar do castelo e de seu casamento arranjado.Mas, na véspera da cerimônia, durante uma rinha onde lobisomens são forçados a lutar para entreter a corte, ela poupa a vida de um jovem lobo. Isso a coloca no radar do poderoso alfa que pretendia matá-lo. E esse evento muda tudo.Nessa mesma noite, ao fugir do cativeiro, o alfa decide sequestrar a princesa e levá-la para as terras escarpadas ao norte da fronteira — onde os clãs de lobisomens, antes em guerra, começam a se unir. Ele acredita que Aurora pode se tornar uma importante moeda de troca na guerra contra os humanos. por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Inimigo mortal, de Tigest Girma (Galera). Uma herdeira perdida deve se infiltrar numa sociedade misteriosa e viver com o vampiro que ela suspeita ter matado sua família e sequestrado sua irmã. Inimigo imortal é uma fantasia best-seller gótica repleta de romance. por Reprodução
Herdeiras de pedra e ar, de Mar Freitas (Galera). Rubi Takahashi é uma Herdeira do Ar, nascida em berço de ouro no próspero Império de Körin e sucessora de uma poderosa indústria bélica. Sua vida de luxo e privilégios é abruptamente arruinada durante um sequestro desastroso em que é obrigada a saltar de um dirigível no meio de uma tempestade. Ela cai direto no coração do território inimigo: o militarizado reino de Minéria.Lá, quem a encontra é a capitã Céu Steinbachi, uma soldada implacável cuja missão é proteger a fronteira mágica de Minéria a qualquer custo. Para Céu, a herdeira arrogante não é apenas uma prisioneira de guerra, mas um segredo perigoso que pode expor seu passado e atrair a fúria de uma rainha tirana. por Reprodução
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (2015): uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia por Reprodução
Corte de Névoa e Fúria - Acotar 2 (2016), de Sarah J. Maas (Galera). Por amor ela enganou a morte. Por liberdade, ela se tornará uma arma. Corte de névoa e fúria é o esperado segundo volume da saga iniciada em Corte de espinhos e rosas . Sarah J. Maas é uma verdadeira estrela: após apenas uma semana de vendas, a série Corte de Espinhos e Rosas estreou em segundo lugar na lista do New York Times . Ela também é autora da série Trono de Vidro , que já teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos. por Divulgação
Corte de Asas e Ruína - Acotar 3 (Galera), de Sarah J. Maas: Para proteger os reinos feéricos e humanos da guerra iminente, Feyre retorna disfarçada à Corte Primaveril para desmantelá-la por dentro e resgatar seu amor. por Divulgação
Corte de gelo e estrelas (Acotar 3.5), de Sarah J. Maas (Galera). A história se passa após a guerra e acompanha Feyre, Rhysand e seus amigos reconstruindo Velaris enquanto se preparam para o Solstício de Inverno, funcionando como uma pausa íntima de cura e preparação para os próximos livros. por Divulgação
Corte de chamas prateadas, de Sarah J. Maas (Galera). Nestha Archeron lida com traumas e culpas após a guerra. Morando na Corte Noturna, ela tenta afastar sua dor com álcool e autodestruição, enquanto desenvolve uma relação intensa e explosiva com o guerreiro Cassian, enfrentando juntos uma nova ameaça política nos reinos por Reprodução
Wind Weaver - A guardiã do vento, de Julie Johnson (Galera): uma jovem com poderes do vento que precisa dominar sua magia para salvar seu reino. por Divulgação
Sea Spinner: o guardião da água, de Julie Johnson (Galera). Algo mudou em Rhya Fleetwood após a batalha no Fyremas. Seu corpo agora abriga uma força indomável que pulsa a cada batida do coração. O poder que crepita sob sua pele carrega luto, fúria e instabilidade. Caeldera jaz em ruínas. Os aliados de Rhya estão mortos ou feridos. E Pendefyre, o rei recém-coroado em meio à destruição, tornou-se uma presença distante, consumido pelo peso da coroa. O Remanescente do Fogo precisa dedicar cada segundo de seu tempo ao reino, ao povo e… à chama incandescente de vingança que ameaça consumi-lo por completo.Quando uma reviravolta do destino conduz Rhya ao último lugar que poderia imaginar, a Corte da Água, a jovem guardiã do vento se vê obrigada a confrontar os limites de sua magia e a questionar em quem realmente pode confiar. É nesse cenário que surge Soren de Llyr, o rei das marés. por Reprodução
Magia oculta, de Rachel Schneider (Arqueiro). Brynn cresceu treinando todos os dias para fazer parte da guarda. Seu maior sonho é ir para o aguardado Mercado anual no continente – a única chance de encontrar o povo inimigo que condenou a comunidade dela a viver para sempre no mar.A viagem deveria ser apenas um rito de passagem ao lado de Kai, seu melhor amigo, mas acaba se tornando um desastre quando a jovem entra em conflito com Acker, um misterioso e atraente soldado. Agora, o tratado de paz centenário entre os dois povos está ameaçado.Em meio a uma rebelião prestes a explodir e à chegada de um estrangeiro inesperado, Brynn descobre um mundo novo de magia, e sua lealdade é posta à prova. por Reprodução
Academia Arcana, de Elise Kova (Arqueiro). Clara sobreviveu ao submundo da Cidade do Eclipse contando com a sorte e uma boa dose de magia proibida. Mas, depois que um trabalho dá errado, ela é condenada à prisão por desenhar cartas de tarô – uma habilidade rara, reservada apenas aos membros da Academia Arcana.Quando tudo parece perdido, o príncipe Kaelis, o enigmático diretor da Academia, oferece uma saída à garota... por um preço. Kaelis acredita que ela seja a ferramenta perfeita para ajudá-lo a roubar uma carta de tarô do rei e usá-la para recriar a poderosa e mítica carta do Mundo.Para esconder sua verdadeira identidade e mantê-la por perto, Kaelis apresenta Clara como iniciada na Academia – e sua noiva. por Reprodução
Era uma vez um coração partido, de Stephanie Garber (Gutenberg). Criada na loja de antiguidades de seu querido pai, cercada por lendas de seres poderosos e imortais, Evangeline Raposa cresceu acreditando em histórias de amores verdadeiros e em finais felizes. Mas essas crenças se veem abaladas quando a jovem descobre que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa.Seu desespero é tamanho que ela aceita fazer um acordo com o charmoso e perverso Príncipe de Copas, famoso por seu poderio mítico. Dizem que seu beijo é tão encantador que vale a pena morrer por ele, e é justamente isso que o príncipe pede em troca: três beijos de Evangeline a serem dados no momento e no local escolhidos previamente. por Divulgação
A balada dos felizes para nunca, de Stephanie Garber (Gutenberg). Quando outra maldição terrível é revelada, Evangeline se vê obrigada a estar novamente ao lado do Príncipe de Copas. Só que, desta vez, novas regras serão impostas. Jacks não é a única pessoa com quem Evangeline precisa ter cuidado. Na verdade, apesar de sua vontade de desprezá-lo, talvez ele seja aquele em quem a jovem possa confiar de fato. por Reprodução
A maldição do verdadeiro amor, de Stephanie Garber (Gutenberg). Ao se aventurar pelo Magnifico Norte, Evangeline Raposa continuava em busca de seu final feliz. Após acordar sem se recordar do passado, ela se vê casada com Apollo e o lendário castelo do príncipe é, aparentemente, sua nova morada.Porém, para viver esse suposto conto de fadas, Evangeline precisou pagar um preço devastador sem nem ao menos fazer ideia disso. Ela desconhece tudo aquilo que perdeu, e se depender de seu marido… a jovem nunca descobrirá. Ele está tão determinado a garantir a ignorância de sua esposa que pretende dar um fim à vida de Jacks – o Príncipe de Copas. por Reprodução
A serpente e as asas feitas de noite, de Carissa Broadbent (Suma). Para humanos e vampiros, as regras são as mesmas: nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre — sempre — proteja seu coração. A serpente e as asas feitas de noite é sucesso no TikTok e o primeiro volume da duologia Nascidos da noite, a saga inicial de Coroas de Nyaxia, uma romantasia repleta de magia das sombras, intrigas e romances perigosos.  por Divulgação
As cinzas e o rei maldito pelas estrelas, de Carissa Broadbent (Suma). Com um romance arrebatador, ação de tirar o fôlego e uma intensa disputa por poder, As cinzas e o rei maldito pelas estrelas é uma história de amor e traição, destino e sacrifício, e a busca por esperança em um reino construído sobre as trevas. Sucesso no TikTok, este é o segundo volume da duologia Nascidos da Noite , a saga inicial da série Coroas de Nyaxia. por Reprodução
A andorinha e o coração de pedra, de Carissa Broadbent (Suma). Uma descida ao submundo onde cada escolha pode ser fatal. Entre vampiros, deuses vingativos e um romance proibido, A Andorinha e o Coração de Pedra entrega ação intensa e paixão arrebatadora. Sucesso no TikTok, este é o primeiro livro da duologia Nascidos da Sombra, do universo Coroas de Nyaxia. por Reprodução
Os jogos dos deuses, de Abigail Owen (Paralela). Lyra Keres é a mulher mais solitária de San Francisco. Quando a bolsa de sua mãe estourou bem no templo de Zeus, vinte e três anos atrás, o deus jogou uma maldição sobre a recém-nascida: ela nunca seria amada. Entregue pelos pais à Ordem dos Ladrões ainda criança, Lyra cresceu sem família, sem amigos e sem sequer saber seu verdadeiro nome.Mas ela está de saco cheio dessa maldição, farta da ira de Zeus. É por isso que, na noite de abertura da Provação, a competição que os deuses promovem a cada cem anos para decidir quem será o rei do Olimpo, ela se dirige ao templo de Zeus, determinada a causar algum estrago. Quando chega lá, porém, ela acaba encontrando… Hades. por Divulgação
Os erros dos deuses, de Abigail Owen (Paralela). Lyra Keres definitivamente não imaginava sobreviver à Provação, muito menos vencê-la… e acabar se tornando a rainha do Submundo. A rainha de Hades, o deus da morte que roubou seu coração e fez dela a mulher mais feliz do mundo. Bom, pelo menos até ela ir parar no Tártaro sem querer, acompanhada de Boone.Agora, trancafiada no abismo em meio a titãs sanguinários, Lyra precisa encontrar uma maneira de se libertar e voltar para Hades. Para escapar, ela vai ter que destrancar os sete cadeados que sustentam a prisão, um para cada deus que participou da titanomaquia. Para complicar a situação, a cada momento que passa, ela começa a questionar a história que ouviu durante toda a vida. Os titãs não são como ela imaginava e juram que o mundo entendeu tudo errado. E Perséfone, que Hades lutou tanto para salvar, está do lado deles. por Reprodução
Escudo de pardais, de Devney Perry (Paralela). Odessa Cross sempre soube que estava destinada a ficar nas sombras. Sendo a filha mais velha do rei de Quentis, sempre foi preterida por Mae, sua meia-irmã, fruto do segundo casamento de seu pai.Mas tudo muda no dia em que guerreiros do reino vizinho de Turah, contratados pelo rei Dourado para matar monstros que ameaçavam os mares quentinos, chegam à cidade, acompanhados do príncipe herdeiro Zavier, até então noivo prometido de Mae. Para surpresa de todos, Zavier decide se casar com Odessa em vez da irmã. E o mais rápido possível. por Reprodução
O amor nos tempos do inferno, de Jaysea Lynn (Paralela). Não é com muita animação que Lily chega ao Pós-Vida depois de morrer de câncer com apenas 34 anos. O que ela encontra ali, no entanto, é mais fantástico do que poderia imaginar: divindades tomam café com meros mortais, seres feéricos transitam livremente entre reinos e almas encontram maneiras inusitadas de transformar a morte em um novo começo.Explorando os diversos ambientes que o Pós-Vida tem a oferecer, Lily se vê inesperadamente atraída para um lugar que passou a vida toda temendo: o Inferno. Equipada com anos de atendimento ao cliente e de sarcasmo contido, ela decide assumir uma função inédita em meio aos demônios: ajudá-los, com muito bom humor — e por vezes com um pouquinho de violência —, a mandar as almas para o círculo do Inferno ao qual pertencem. por Reprodução
Garra, de Jordan Stephanie Gray (Seguinte). Nesse romance paranormal, best-seller do New York Times, uma adolescente deve sobreviver a lobisomens cruéis e a uma corte perigosa para se vingar dos monstros que a destruíram. por Reprodução
Sete espinhos mortais, de Amber Hamilton (Seguinte). No amaldiçoado reino de Aragoa, a magia é punida com a morte. Quando os poderes de Viola Sinclair se manifestam e surgem rumores de uma possível bruxa na região, a rainha dá uma nova ordem a seu assassino particular: acabar com qualquer vestígio da existência de Viola. Se não cumprir a tarefa em sete dias, quem morre é ele.Esse caçador é ninguém menos que o príncipe Roze Roquelart -- colega de classe de Viola e quem ela mais odeia no mundo. Roze poderia ter amado a chance de acabar com sua rival, mas precisa desesperadamente de sua ajuda e, sobretudo, de sua magia. Relutantes, Viola e Roze terão que se unir para enfrentar ameaças mortais, segredos perigosos e uma atração impossíve por Reprodução
Elite de prata, de Dani Francis (Paralela). Wren Darlington sobreviveu por anos mascarando seus poderes, enquanto ajudava a Rebelião. Porém, um passo em falso a fez cruzar caminhos com o serviço militar do Continente. por Divulgação
Adaga e chama, de Catherine Doyle (Intrínseca). Em Fantome, uma cidade ladeada por ruas de paralelepípedos mal iluminadas, arquitetura rica e catacumbas secretas, a Magia da Sombra é escassa e letal. Proveniente da raiz de uma complexa planta, a substância que possibilita a magia é controlada por duas guildas inimigas: os Adagas e os Mantos ― os assassinos e os ladrões.Na noite do assassinato da mãe, Seraphine Marchant, uma jovem camponesa de dezessete anos, foge para sobreviver. Ao buscar abrigo no lar dos Mantos, a jovem está decidida a vingar a morte da mãe, mas ela será páreo para o garoto de cabelo escuro e olhos prateados que a segue por toda parte? por Reprodução
Phantasma, de Kaylie Smith (Intrínseca).A história acompanha Ophelia Grimm, uma jovem necromante que precisa entrar em uma competição letal e infernal dentro de uma mansão amaldiçoada para salvar sua irmã Genevieve, encontrando pelo caminho um pacto perigoso com um enigmático fantasma chamado Blackwell por Divulgação
Coração de cristal partido, de Ariani Castelo (Rocco). Em um mundo onde a elite é abençoada pelos deuses com poderes extraordinários, Rayka nasceu... fraca. Dona de uma habilidade peculiar, que sua família não compreende e considera uma vergonha, ela cresceu sob o preceito de que cristais devem ser lapidados na base da força. E mesmo quando pensa que conseguiu escapar da crueldade do Império, o passado volta para lhe roubar tudo de novo.Luka Lucentis, por outro lado, tem um poder formidável, superado apenas por sua impiedade. Perverso e obstinado, ele chega à corte de Diamantíria decidido a conseguir um lugar de confiança ao lado do imperador e, enfim, pôr em ação os planos obscuros de sua família. Pelo menos, é no que seus parentes acreditam... Mas Luka tem as próprias ambições e não desperdiçará a chance de alcançá-las. por Reprodução
O abismo de Celina, de Ariani Castelo (Rocco). Ao acordar em um lugar escuro, frio e desolado rodeada por outros corpos e sem ideia de como foi parar ali, Celina logo se dá conta de que algo terrível aconteceu. As cicatrizes cobrindo metade do seu corpo e as memórias vagas de um incêndio são as únicas pistas de que não está mais no mundo dos vivos.Suas suspeitas são confirmadas quando um homem imponente, de olhos negros e sorriso debochado, aparece e comunica a todos que, longe de terem garantido um lugar no Paraíso, eles estão no Abismo, e o único jeito de sair dali é vencendo três desafios.Afinal, a Morte adora jogos. por Reprodução
A sociedade supersecreta de bruxas rebeldes, de Sangu Mandanna (Galera). A sociedade supersecreta de bruxas rebeldes é uma fantasia romântica para quem não resiste a uma leitura aconchegante com um toque de magia. Na história, Mika, uma bruxa solitária, enfim tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. por Reprodução
Quicksilver, de Callie Hart (Rocco): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
Brimstone, de Callie Hart (Rocco). Saeris Fane está começando a perceber o quanto sua vida mudou agora que tem novos e extraordinários poderes. Mas, se não descobrir como controlar sua magia antes que eles se tornem instáveis demais, ela poderá destruir tudo e todos que já amou. por Reprodução
Powerless, de Lauren Roberts (Rocco). Kai é um príncipe poderoso, treinado para matar. Paedyn é uma garota comum que sobrevive fingindo ter poderes. Quando os caminhos dos dois se encontram por acaso, eles não imaginam que serão oponentes em uma competição mágica brutal. Nem que se verão envolvidos em um romance proibido e perigoso ― tão impossível quanto inevitável. por Divulgação
Reckless, de Lauren Roberts (Rocco): O reino de Ilya está em polvorosa. Depois dos resultados chocantes das Provas do Expurgo, Paedyn Gray, uma Comum, precisa lidar com as consequências de suas ações.  por Divulgação
Fearless, de Lauren Roberts (Rocco). Repleto de alianças improváveis, reviravoltas surpreendentes e com um final de tirar o fôlego, Fearless é a conclusão épica da série de romantasia best-seller internacional iniciada com Powerless. por Divulgação
Powerful, de Lauren Roberts (Rocco). Adena e Paedyn sempre foram inseparáveis. O destino as uniu quando eram muito novas, e a amizade imediata fez com que sempre protegessem uma à outra e ao lar que construíram nas favelas.Quando Paedyn – uma Comum – é selecionada para as Provas do Expurgo, o que praticamente significa morte certa, Adena é deixada para trás e se vê forçada a se virar sozinha.Depois de uma tentativa frustrada de roubar um pão doce, a garota é salva por Mak, um rapaz misterioso com um passado e um poder obscuros que o diferenciam dos outros Notáveis da Alameda.Ao se unirem para pôr em prática um plano de visitar as pessoas que amam antes do início das Provas, os dois acabam arriscando tudo: sua lealdade, seu amor... e suas vidas. por Divulgação
A fúria das chamas, de Olivia Rose Darling (Plataforma21). Não se viam dragões em Imirath desde os tempos em que os deuses viviam entre os mortais. Até que cinco ovos, há muito considerados fósseis, eclodem na presença da princesa Elowen Atarah. A alma da jovem então se une à dos dragões, uma conexão que pode levar o reino à glória – ou à ruína. por Reprodução
A ira dos dragões, de Olivia Rose Darling (Plataforma21). Cayden Veles, o famoso comandante demoníaco, tornou-se rei de Vareveth. Conquistou o trono para salvar Elowen Atarah, a mulher por quem passou a vida toda procurando. Agora, Cayden está determinado a concluir sua vingança contra o pai de Elowen, mesmo que isso signifique forçar a única pessoa que já amou a aceitar um casamento político.Elowen Atarah tem tudo o que achava que queria. Finalmente se reuniu com seus dragões e agora possui um exército para buscar vingança. Como a única herdeira sobrevivente, o trono de Imirath é seu direito e seu destino, mas ela terá que vencer uma guerra para proclamá-lo e lutar exigirá permanecer ao lado de Cayden Veles, o homem que a resgatou e fez dela uma rainha — e que usou o amor dela como a carta de um jogo. por Reprodução
Sleepless, de Jen Williams (Plataforma 21). A pele de Elver é venenosa para humanos, e ela usa esse poder para mantê-los longe da selvagem e perigosa floresta que protege com a própria vida. Artair é um dos Insones: marcado pela maldição que faz seu corpo portador de outra consciência. Quando Artair dorme, quem desperta é Lucian — tão perigoso quanto sedutor. por Reprodução
Reino de Intrigas, de Tahereh Mafi (Universo dos livros). O príncipe herdeiro, Kamran, ouviu as profecias que previam a morte de seu rei. Mas ele nunca poderia imaginar que aquela criada de olhos estranhos, a garota que ele não consegue tirar da cabeça, pode, um dia, dominar seu reino – e o mundo.Impérios conflitantes, romance proibido e uma rainha há muito esquecida, mas destinada a salvar seu povo, são os elementos deste primeiro volume da nova trilogia épica e romântica de Tahereh Mafi. por Reprodução
Estilhaça-me, de Tahereh Mafi (Universo dos livros). Um toque é o bastante. Com apenas um toque, Juliette Ferrars é capaz de fazer um homem adulto se ajoelhar de dor e implorar por misericórdia. Um único toque de Juliette pode matar. Ninguém sabe por que a garota tem um poder tão impressionante, o qual ela acredita ser uma maldição, um fardo que uma pessoa sozinha seria incapaz de carregar. Contudo, o Restabelecimento enxerga essa característica como um dom e passa a vê-la como uma oportunidade – uma oportunidade de usá-la como arma letal. Porém, Juliette tem seus próprios planos. por Reprodução
Lua em Touro, de Ruby Dixon (Verus e Galera Record). Em um mundo repleto de artefatos mágicos e seres fantásticos, uma herdeira determinada a salvar sua família se une a um parceiro bastante improvável: um minotauro. Lua em touro é uma fantasia cheia de romance escrita pela autora best-seller Ruby Dixon. por Divulgação
Touro indomável, de Ruby Dixon (Galera e Verus). Gwenna sempre foi uma pessoa como outra qualquer. Ex-serva, agora ela só quer um emprego na Guilda Real de Artefatos com salário garantido, para poder ajudar a mãe. Ela não tem nada de especial, e certamente não é uma necromante. Impossível, óbvio, já que necromancia (ou qualquer coisa parecida) é proibida sob pena de morte. E daí que os mortos não param de falar com ela? Gwenna vai continuar ignorando. Nem eles, nem ninguém vai atrapalhar seus sonhos.Nem mesmo um taurino enorme, arrogante e mulherengo chamado Raptor. Eles já passaram uma noite juntos, e agora ele quer mais. Porém Gwenna não tem tempo para isso, pois está focada em se tornar aprendiz da Guilda Real. O problema é que Raptor está numa missão secreta para encontrar um ladrão de artefatos… e desconfia justamente dela. por Reprodução
Nunca as rosas, de Jennifer K. Lambert (Suma). Com atmosfera que evoca A descoberta das bruxas, de Deborah Harkness, e a intensidade de A casa do mar cerúleo, de T. J. Klune, Nunca as rosas é uma história em que até a magia mais devastadora pode ser usada para criar, e não para destruir. Uma fantasia arrebatadora sobre culpa e poder, solidão e amor. por Reprodução
Um reino tão adorável e cruel, de Stacia Stark (Inside books): em Eprotha, os deuses tomam a magia dos humanos em troca de proteção. Prisca nunca deveria ter mantido seu poder - e, agora, sua vida está em perigo. por Divulgação
Um reino tão vazio e condenado, de Stacia Stark (Inside Books). Em um mundo transformado pelo engano, a verdade é uma luz que não será desvanecida. Mesmo quando ilumina as traições de Lorian mais nitidamente do que eu jamais poderia querer ver.Eles o chamam de Príncipe Sanguinário.Seu reinado de terror deixou um rastro de sangue por este continente. Um rastro que se entrelaça com meu próprio passado — nem mesmo meus pais foram poupados de seu massacre implacável.Para salvar a vida do meu irmão, concordei com outra barganha com o príncipe feérico: agora, sou obrigada a trabalhar com ele, sendo forçada a viajar para as terras feéricas e forçada a passar cada segundo com o homem que me traiu. Tudo porque o Rei Sabium teceu uma tapeçaria mortal de manipulação, usando aqueles que menos esperamos para seus esquemas perversos. por Reprodução
O alvorecer de ônix, de Katie Golden (GUtenberg): Para sair do território inimigo, Arwen terá que lidar com a traiçoeira nobreza, magia sombria e feras mortais. por Divulgação
A promessa de Peridoto, de Kate Golden (Gutenberg). Após a batalha da Baía das Sereias, Arwen navega rumo ao misterioso reino de Citrine. Abalada por revelações chocantes e pelos novos poderes que despertaram, ela direciona toda a sua dor e fúria contra o homem que a traiu: o rei Kane Hampefreux. por Reprodução
Meio-sangue, de Jennifer L. Armentrout (Bloom Brasil). O Covenant é uma escola de treinamento para descendentes de deuses. Os puros, descendentes diretos, aprendem a aprimorar seus poderes, enquanto os meios ― descendentes de segunda geração ― são treinados para matar daímônes ou servir. Alex é uma meio-sangue que, aos dezessete anos, leva uma vida clandestina desde que sua mãe, puro-sangue, decidiu fugir da escola e se afastar de tudo ligado aos deuses. por Divulgação
Uma sombra na brasa, de Jennifer L. Armentrout (Galera). Duzentos anos atrás, com o objetivo de salvar o reino de Lasania da Devastação, o Rei Roderick Mierel fez um acordo com o Primordial da Morte em troca da primeira filha da linhagem Mierel. Eis que chegou a hora de pagar o preço, com o nascimento de Seraphena Mierel.Mais do que qualquer pessoa, Seraphena sempre teve certeza de que morreria. Em seu nascimento, ela fora tocada pela vida e pela morte, então nascer sob uma mortalha era prova suficiente de que sua vida não seria longa. Essa única certeza era também sua missão e seu dever: salvar o povo da terrível Devastação que recaiu sobre Lasania.Porém, com a demora da linhagem em gerar uma herdeira, a família Mierel descobriu como quebrar o acordo a seu favor: matando o Primordial que o concedeu. Porém, matar uma criatura tão antiga e poderosa não é tarefa fácil. Por isso Sera treinou a vida inteira para as mais diversas habilidades, inclusive a da sedução, visto que a única fraqueza de um Primordial é o amor. Somente apaixonado ele se tornará fraco e vulnerável o suficiente para que Sera possa cumprir seu destino. por Divulgação
De sangue e cinzas, de Jennifer L. Armentrout (Galera). No primeiro livro que da nome a série, conheça a história de Poppy. Escolhida desde o nascimento como a Donzela de seu reino, ela nunca foi verdadeiramente dona da própria vida... até conhecer Hawke, seu novo guardião, que deve protegê-la com a própria vida enquanto Poppy se prepara para a Ascensão. Em meio a muitas reviravoltas e dilemas, o futuro de Poppy está cada vez mais incerto e perigoso enquanto a vida de dois reinos está em suas mãos. por Divulgação
O canto do pássaro selvagem, de Brooke Fast (Harlequin). Para sobreviver às margens da sociedade, Raven Thorne precisou se tornar a maior caçadora de recompensas de Dividium. Por causa disso, não é muito popular com os vizinhos, mas pelo menos ela tem créditos o suficiente para sustentar a única pessoa que de fato importa: Jed, seu irmão mais novo.Porém, quando ele é mandado injustamente para Conclausura, uma prisão mortal em que os ricos podem caçar os prisioneiros, ela não hesita em fazer tudo para salvá-lo. Até mesmo ir presa também. por Reprodução
Aliança celestial, de Saara El-Arifi (Harlequin). O mundo está em guerra há milênios: começou como uma luta entre povos ― feéricos, elfos e humanos ―, e suas divindades, mas, desde que os feéricos e os humanos viram o seu fim, os elfos sozinhos disputam pelo controle das Terras Élficas.Nascida e criada em campos de batalha, Yeeran se tornou a coronel mais jovem da aldeia Minguante e quer, acima de tudo, a liberdade do seu povo. Ao receber uma profecia de Lettle, sua irmã mais nova, Yeeran não hesita em conquistar a glória, mas o que encontra é ruína e exílio.Conhecida por seu ódio à guerra e uma impaciência única, Lettle busca um futuro melhor com suas adivinhações. Mas essa benção se torna o estopim de um grande mal, e sozinha, ela se vê obrigada a se aliar a Rayan ― que representa tudo o que Lettle abomina ― para trazer a irmã de volta do perigoso território além das fronteiras. por Divulgação
Jura celestial, de Saara El-Arifi (Harlequin). Toda guerra exige que um lado seja escolhido, e o destino se revela traiçoeiro. Mas nem mesmo uma jura celestial apagará a força da esperança… ou do amor. por Reprodução
O despertar da lua caída, de Sarah A. Parker (Harlequin): Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. por Divulgação
A canção dos dragões perdidos, de Sarah A. Parker (Harlequin). Após o despertar de uma lua, outras ameaçam cair. Para salvar o mundo e as pessoas que amam, Raeve e Kaan precisarão voltar onde o fim de tudo começou: no eco de uma canção inacabada. por Reprodução
A maldição de sombra e gelo, de Catharina Maura (Planeta). A princesa Arabella de Althea não tem escolha quando Felix Osiris, o enigmático e perigoso Imperador das Sombras, ameaça conquistar seu reino ― a não ser que ela aceite se tornar sua esposa.Mas o que começa como um pacto de sobrevivência logo se transforma em algo muito mais profundo. Ao descobrirem que seu império está preso a uma antiga maldição e que apenas Arabella tem o poder de quebrá-la , eles selam um acordo: ela o ajudará a conter os efeitos da maldição sobre seu povo, e ele, em troca, a libertará.Contudo, nada a prepara para a tensão incendiária que cresce entre eles. Enquanto Felix a ensina a dominar sua magia proibida ― em treinos intensos que a fazem perder o fôlego ― o ódio dá lugar a uma atração avassaladora. E quanto mais ela se aproxima do imperador amaldiçoado, mais Arabella percebe que quebrar a maldição não é apenas uma missão… é a única forma de não perdê-lo para sempre. por Divulgação
Weavingshaw: O lar dos segredos, de Heba Al-Wasity (Alt). O Santo do Silêncio troca moedas por cada confissão sórdida que lhe é revelada. Quanto mais sombrio o segredo, maior o valor a ser recebido. Leena Al-Sayer, uma jovem refugiada, guarda um a sete chaves ― algo que a assombra desde os dezessete anos: ela pode ver os mortos.Quando seu irmão adoece, ela sabe o que precisa fazer para ter meios de curá-lo, mas o segredo de Leena é mais valioso para o Santo do que ela poderia imaginar. Para conseguir o remédio de seu irmão, a garota terá que fazer um acordo e encontrar o fantasma que o Santo procura. Todos os caminhos levam a Weavingshaw, uma propriedade amaldiçoada que, com o tempo, parece aprisioná-los. À medida que Leena se aproxima do Santo e mergulha em seu mundo repleto de perigo, engano e desejo, descobre que ele também tem algo a esconder. Em Weavingshaw , segredos valem mais que ouro ― e podem custar a própria alma. por Reprodução
O livro de sangue e rosas, de Annie Summerlee (Alt). Escondida nas névoas das Terras Altas escocesas fica Tynahine, uma universidade onde vampiros e humanos estudam lado a lado.Rebecca Charity é uma caçadora de vampiros que se infiltrou na universidade em busca do misterioso Livro de sangue e rosas, um compêndio há muito perdido que reúne diversas maneiras de matar um vampiro. Se o encontrar, Rebecca estará um passo mais perto de vingar seus pais, que foram assassinados por essas terríveis criaturas.Mas quando Rebecca chega à Tynahine, ela encontra algo inesperado: um caixão. Sua nova colega de quarto é Aliz Astra, herdeira de uma das famílias de vampiros mais poderosas do mundo… e a mulher mais bonita que Rebecca já viu. Aliz, deslumbrante e enlouquecedora na mesma medida, representa tudo o que Rebecca sempre odiou… mas também tudo o que sempre desejou. Agora, a caçadora de vampiros não consegue nem dizer o que quer mais: beijar ou matar Aliz.Em uma noite de lua cheia, no entanto, Aliz a salva de um ataque vampiro, e a herdeira acidentalmente transforma Rebecca em sua Familiar: as duas passam a ter uma ligação por sangue e, a não ser que encontrem um jeito de quebrar a maldição antes da próxima lua cheia, Rebecca está destinada a servir Aliz pela próxima década. por Reprodução
O cavaleiro e a mariposa, de Rachel Gillig (Alt): o início de uma duologia de fantasia gótica sobre sonhos enigmáticos, magia sombria e uma jornada perigosa. por Divulgação
Uma janela sombria, de Rachel Gillig (Alt): Para se manter em segurança, Elspeth Spindle precisa esconder um monstro. Ela o chama de Pesadelo, um espírito antigo preso em sua cabeça que a protege e mantém seus segredos a salvo. por Divulgação
Duas coroas retorcidas, de Rachel Gillig (Alt), Para reunir as doze Cartas da Providência, Elspeth e Ravyn vão encarar uma jornada sombria e perigosa que pode exigir tudo deles, até mesmo suas vidas. E o Pesadelo talvez não consiga mais ser contido. por Reprodução
Encantada, de Laura Thalassa (Inside). Selene Bowers sonha com o dia em que será aceita no Coven Meimendro, a academia de elite para jovens bruxas. Mas antes, precisa despertar seus poderes em uma jornada pela selva. Só que sua viagem à América do Sul toma um rumo sombrio quando uma força maligna tenta derrubar seu avião. Para sobreviver, Selene libera uma magia devastadora ― e paga um preço alto. Cada feitiço apaga parte de suas memórias.No coração da floresta, Selene desperta Memnon, o Amaldiçoado, um ser imortal e vingativo que a confunde com sua esposa morta há séculos ― a mulher que o traiu. Selene consegue escapar e inicia seus estudos na Meimendro, mas seu passado não a abandona. Quando bruxas começam a aparecer mortas no campus e Memnon ressurge, tudo indica que ela pode ser a culpada. por Divulgação
Alquimia dos segredos, de Stephanie Garber (Gutenberg). Holland St. James descobre um curso enigmático em uma velha sala de cinema: "Folklore 517: Mitos Locais e Lendas Urbanas". Enquanto a maioria dos alunos considera as histórias da professora pura fantasia, Holland sabe que a magia é real. Determinada, ela rastreia o lendário Homem das Horas, capaz de prever o momento da morte, e recebe uma profecia aterradora: morrerá à meia-noite seguinte, a menos que encontre o mítico Coração Alquímico. Com o tempo se esvaindo, Holland mergulha nos segredos de uma Los Angeles cheia de mistérios, acompanhada por um estranho misterioso que afirma ter sido enviado por sua irmã para protegê-la. Mas, à medida que seguem pistas e resolvem enigmas relacionados ao Coração Alquímico, Holland percebe que está cercada de mentiras, e que talvez nem mesmo o tal objeto seja capaz de salvá-la. por Reprodução
O Livro de Azrael, de Amber V. Nicole. Há muitos séculos, desesperada para salvar a sua irmã, Dianna fez um acordo com Kaden, um monstro muito pior do que qualquer pesadelo. Presa em servidão a ele, ela é forçada a caçar uma antiga relíquia mantida por seus inimigos mais perigosos: um exército liderado por Samkiel, o Destruidor de Mundos. Após a Guerra dos Deuses, Samkiel se escondeu de tudo, negando a sua coroa e abandonando o seu povo. Agora, um ataque contra aqueles que ele ama o envia de volta ao reino para o qual ele nunca desejou retornar, e na mira de um inimigo que ele esperava esquecer. Com todos os mundos em jogo, Dianna e Samkiel são forçados a deixar de lado a sua animosidade e a trabalhar juntos, antes que tudo esteja perdido.  por Divulgação
Trono de monstros, de Amber V. Nicole (Inside Books). ONDE EXISTEM DEUSES, TAMBÉM EXISTEM MONSTROS “Quando eu queimar este mundo até que vire cinzas e você me pintar como a vilã, lembre-se, eu realmente tentei ser boa... uma vez.” Dianna está determinada a se vingar. Quando o último resquício de humanidade é arrancado dela, ela decide abraçar seu lado monstruoso e incendiar os mundos. Porém Samkiel se recusa a acreditar que ela se tornou o monstro que todos os outros veem, e ele fará qualquer coisa que tiver ao seu alcance para salvá-la de si mesma, mesmo que isso signifique perdê-la. Com todos os reinos em risco pelo exército de Kaden, e uma miríade de novas ameaças no horizonte, Samkiel não pode se dar ao luxo de baixar a guarda. E enquanto a sede de sangue de Dianna só aumenta, ele está ficando sem tempo para salvar os dois… por Reprodução
A ascensão da rainha, de Amber V. Nicole (Inside Books). ONDE EXISTEM DEUSES, TAMBÉM EXISTEM MONSTROS Pergunte a ela, garoto. Pergunte o que ela implorou às estrelas e o que vive agora. Pergunte o que ela arrancou dos céus. E então pergunte se ela se importa. O sangue antigo corre em suas veias. Nismera e suas legiões governam os reinos enquanto o poder de Samkiel preenche o céu. Com ele ausente, ela se esforça para consolidar seu lugar no trono… custe o que custar. Dianna combate sob o peso de meias-verdades, mentiras e fraudes. Depois de superar o que pensava ser sua batalha mais difícil, logo descobre que ainda assim corre o risco de perder tudo. Samkiel se esforça para se curar, mas está mais atarefado que nunca. A Mão foi desmantelada, os reinos estão em turbulência e a única pessoa em quem ele pode confiar o mantém à distância. Será que os dois conseguirão resolver suas diferenças ou ambos sucumbirão à lâmina da Deusa da Guerra? O único rei verdadeiro retorna, mas será o rei ou a rainha quem governará a todos? por Reprodução
A fúria dos caídos, de Amber V. Nicole (Inside Books). Dianna era mais preciosa para mim do que qualquer mundo ou reino. Eu sacrificaria tudo por ela sem pensar duas vezes. O verdadeiro herdeiro retornou, mas Samkiel não traz a paz. Ele traz o apocalipse sob a pele. Sem o Anel do Esquecimento, seu poder se torna uma fera faminta, dilacerando sua sanidade e ameaçando consumir tudo o que ele ama. E, à medida que sua força cresce, aumenta-se o temor de que o maior perigo para os reinos seja o rei que deveriam seguir. Como se o caos não bastasse, o passado de Dianna desperta. E um chamado ancestral invade seus sonhos com promessas de retribuição, lembrando-a de que certas dívidas não se pagam com sangue, mas com a alma. Para salvá-la, Samkiel fará o impensável.  por Reprodução
Caraval, de Stephanie Garber (Gutenberg). Os anos de espera acabaram: a jovem Scarlett Dragna finalmente recebeu o tão esperado convite para participar do Caraval, um evento lendário que ocorre uma vez por ano e que conta com a participação do público.Acontece que ela e sua adorada irmã mais nova, Donatella, vivem sob a tutela de um pai tão poderoso quanto cruel, que nunca permitiu que as duas saíssem da pequena ilha onde moram. E, como se não bastasse, o pai prometeu a mão de Scarlett para um conde. O casamento arranjado faz com que ela perca as esperanças de participar do Caraval.Ao perceber a frustração da irmã, Tella se alia a um misterioso marinheiro para levar Scarlett ao local do jogo. Mas, assim que elas chegam, a caçula é sequestrada pelo organizador do evento. Ao que tudo indica, o jogo desse ano irá girar em torno da irmã de Scarlett: vence quem encontrar Tella primeiro. por Reprodução
Lendário, de Stephanie Garber (Gutenberg). Após sobreviver ao último Caraval, Donatella Dragna conseguiu se libertar da tirania do pai e salvar sua irmã Scarlett de um casamento arranjado. Mas se engana quem pensa que ela está livre. Em um momento de desespero, a jovem fez um acordo secreto com um criminoso e, agora, deve a ele algo que ninguém jamais conseguiu: o verdadeiro nome do mestre que comanda o Caraval.A única maneira de descobrir a resposta e cumprir sua missão é vencer o lendário jogo. No entanto, essa nova jornada irá revelar um amor condenado e uma rede de segredos... incluindo o de sua irmã. por Reprodução
Finale, de Stephanie Garber (Gutenberg).Dois meses se passaram desde os últimos eventos: os Arcanos foram libertados de um baralho de cartas, o trono foi reivindicado por Lenda e o rapaz por quem Donatella Dragna se apaixonou de fato não é real.No atual cenário há vidas, impérios e corações em jogo. E a jovem Tella precisará decidir entre confiar no mestre do Caraval ou em um antigo inimigo. Enquanto isso, sua irmã Scarlett também tem uma missão importante: fazer o impossível após descobrir um segredo que pode mudar sua vida. Até mesmo Lenda vai precisar fazer uma escolha que o transformará e o definirá para sempre. por Reprodução
Espetacular, de Stephanie Garber (Gutenberg). É véspera da Boa Festa. E Scarlett Dragna está planejando uma espetaculosa celebração de Noite Feliz para a cidade. Ao mesmo tempo que Donatella, sua irmã, está à procura do presente perfeito. Enquanto Julian está lindíssimo de verde. E Lenda …Bem, é uma lástima que ele não seja lá um grande fã desta celebração. Embora, Tella tenha esperanças de que seu presente perfeito possa mudar a opinião de Lenda sobre o feriado. Infelizmente, a jovem ainda não encontrou o tal presente perfeito. Mas, veja, é a véspera da Boa Festa e, de certo, há alguma magia festiva pairando no ar. por Reprodução
O véu escarlate, de Shelby Mahurin (Galera). O perigo pode estar mais próximo do que se imagina... Ambientado no mesmo universo da série Pássaro & Serpente, O véu escarlate é uma romantasia perfeita para fãs de Sarah J. Maas. Seis meses se passaram desde que a jovem Célie Tremblay fez os votos sagrados para se juntar aos Chasseurs como a primeira caçadora da instituição. Ao lado de Jean Luc, seu noivo e capitão dos Chasseurs, ela está determinada a encontrar seu lugar nessa nova função e a proteger Belterra depois de ter falhado em salvar a irmã. Mas o passado ainda assombra a jovem, e um novo mal ameaça o reino, deixando uma trilha de corpos marcados com dois pequenos furos no pescoço. por Reprodução
A noiva da morte, de Shelby Mahurin (Galera). Será que um vampiro e a mulher que tentou matá-lo podem ser a prova de que o amor realmente é capaz de vencer qualquer obstáculo? A Noiva da Morte é a épica conclusão da duologia iniciada em O véu escarlate, a série vampiresca ambientada no mesmo universo da série Pássaro e Serpente. por Reprodução
A serpente e o lobo, de Rebecca Robinson (Arqueiro).Dominada por uma misteriosa magia das trevas que já vitimou sua mãe, Vaasa Kozár tem certeza de que sua morte está próxima. Seu implacável irmão, Dominik, pensa o mesmo. Então, em uma última estratégia política, ele manda Vaasa se casar com Reid de Mireh, um impiedoso governante estrangeiro, desejando usar a morte dela como desculpa para enfim dar início a uma guerra.No entanto, ela quer desesperadamente continuar viva e tem toda a intenção de fugir do casamento. Para sua surpresa, Reid lhe oferece um acordo: se Vaasa o ajudar a angariar os votos para ser eleito o grande mestre de seu país, ele revelará a ela os segredos sobre a magia que corre em suas veias... e como controlá-la. por Reprodução
Crueldade e maldição, de Rebecca Robinson (Arqueiro). Vaasa salvou a vida de Reid, mas a um preço alto demais: arrancada dos braços do marido e arrastada de volta a sua terra natal, ela não é mais governante absoluta, e sim uma mera marionete política ocupando o trono de Asterya.Forçada a participar das ambiciosas maquinações de seus adversários, Vaasa descobre uma mensagem enigmática de sua falecida mãe falando sobre um objeto precioso que pode libertá-la de sua magia... se ela conseguir encontrá-lo. por Reprodução
Cidade da Lua Crescente: Casa de Terra e Sangue, de Sarah J. Maas (Galera). Bryce Quinlan tinha a vida perfeita - trabalhava duro o dia todo e festejava noite adentro -, até que um demônio assassina alguns de seus melhores amigos, deixando-a destruída e mudando sua vida para sempre. Sem entender como sobreviveu ao ataque da besta, a semifeérica tenta superar a perda, com o consolo de que o culpado por conjurar o demônio está atrás das grades. Mas quando os crimes recomeçam, dois anos depois e com as mesmas características, Bryce se vê no meio de uma investigação que pode ajudá-la a vingar a morte dos amigos.Hunt Athalar é um notório anjo caído, agora escravizado pelos arcanjos que um dia tentou derrubar. Suas habilidades brutais e força incrível foram definidas para alcançar um único objetivo: assassinar – sem perguntas – os inimigos do seu chefe. Mas com um demônio causando estragos na cidade, ele ofereceu um acordo irresistível: ajudar Bryce a encontrar o assassino, e sua liberdade estará ao seu alcance. por Divulgação
Casa de céu e sopro (Cidade da lua crescente 2), de Sarah J Maas (Galera). Casa de céu e sopro é a sequência poderosa de Casa de terra e sangue , da série new adult Cidade da Lua Crescente . Uma narrativa potente de Sarah J. Maas, a autora best-seller #1 do The New York Times , repleto de fantasia, mistério, batalhas e, principalmente, romances inebriantes.   por Reprodução
Casa de chama e sombra (Cidade da lua crescente 3), de Sarah J Maas (Galera). Casa de chama e sombra é o apoteótico terceiro volume de Cidade da Lua Crescente, a série de fantasia urbana de Sarah J. Maas, a rainha da fantasia. Após o desfecho inesperado e alucinante de Casa de céu e sopro , o jogo virou e agora tudo é possível. Esqueça tudo o que você achou saber sobre o mundo dos feéricos e seja bem-vindo ao Sarahverso! por Reprodução
Despertar da chama eterna, de Penn Cole (Arqueiro). Em um mundo colonizado por deuses e governado por seus cruéis e mágicos Descendentes, a curandeira Diem Bellator sonha escapar da vida sufocante em sua humilde aldeia.O desaparecimento repentino da mãe e a descoberta de um segredo perigoso sobre o passado dela lhe dão uma chance inesperada de se infiltrar no sombrio mundo da realeza dos Descendentes e desvendar os mistérios que sua mãe deixou para trás.Herdeiro do rei, o príncipe Luther observa cada movimento de Diem, e uma aliança mortal está determinada a recrutá-la para a guerra civil iminente. Em meio a tantos riscos, ela precisará dominar as regras do amor, do poder e da política para proteger sua família – e toda a humanidade. por Divulgação
Brilho da chama eterna, de Penn Cole (Arqueiro). nquanto a guerra se aproxima, Diem descobre um poder capaz de salvar seu povo da destruição. Mas, para usá-lo, terá que correr contra o tempo para se aliar àqueles que mais odeia: a família real da casa Corbois.Mergulhada no mundo dos poderosos Descendentes, Diem logo percebe que o bem e o mal não são tão claros quanto imaginava. Velhos preconceitos são desafiados e novas alianças tornam confusa a fronteira entre amigos e inimigos. Enquanto isso, sua mãe continua desaparecida – e os segredos que ela deixou para trás não podem mais ser ignorados. por Reprodução
Sangue de Hércules, de Jasmine Mas (Alta Novel). Alexis Hert vive cercada por vilões que a sufocam com ódio, obsessão e uma possessividade sombria. Mas eles não sabem com quem estão mexendo.Ela não é uma heroína, e com certeza não é uma deusa. Sempre foi apenas uma sobrevivente.As parcas, porém, discordam, pois, onde há deuses, há monstros… e mais de um deles está caçando Alexis. por Divulgação
Laços de Hércules, de Jasmine Mas (Alta Novel). Eu sou Hércules, mas meus poderes não são o que parecem.Depois de sobreviver aos desafios brutais da Academia, Alexis encara novos perigos. Presa pelo laço matrimonial com Caronte e Augusto, dividida entre o desejo e a traição, ela se vê enrolada em uma teia de conspirações que pode destruir Esparta.Uma prisioneira escapa, lealdades se desfazem e homens estão dispostos a matar ― ou morrer ― por ela. Alexis cansou de jogar pelas regras do destino. Desta vez, ela vai revidar.Tudo começou com sangue. Volte ao lugar em que Hércules surgiu.Alexis Hert está encurralada em um casamento com seus inimigos mortais. Agora, eles tentam seduzi-la com seu charme.Um culto secreto envolve Alexis, mentores agem de maneira suspeita e uma prisioneira perigosa escapa do Mundo Inferior.Desta vez, porém, ela não se permitirá ser assombrada. Prestes a entrar no Combate dos Gladiadores, Alexis vai reivindicar o poder que sempre lhe foi negado. por Reprodução
O acordo das rosas, de Sasha Peyton Smith (Seguinte). Todos na Inglaterra têm direito a um acordo com Mor, a rainha feérica que governa há séculos. Tradicionalmente, as garotas buscam qualidades únicas que as destaquem na busca por um marido durante a temporada social: o sorriso perfeito em troca da perda do paladar, ou um talento raro para o piano em troca de um dedo do pé.No ano de estreia de Ivy Benton, há uma reviravolta: uma competição para conquistar o príncipe Bram. Ser a escolhida salvaria a família de Ivy da ruína e libertaria sua irmã do acordo que a destruiu.No entanto, ela não imaginava poder contar com um poderoso aliado. Emmett, irmão adotivo (e humano) do príncipe Bram, se torna um guia valioso para Ivy durante as provas. Mas essa ajuda pode custar caro… No jogo da rainha, cada movimento tem consequências ― especialmente quando o coração traiçoeiro de Ivy começa a bater mais forte pelos príncipes. E, em meio à competição que pode mudar seu destino, ela está prestes a descobrir o quão profunda é a escuridão sob o brilho da corte. por Reprodução
A rainha dos espinhos, de Sasha Peyton-Smith (Seguinte). Casada com um irmão. Apaixonada pelo outro. A aguardada conclusão dessa duologia de romantasia inspirada na era da regência, perfeita para fãs de Bridgerton e A Seleção . por Reprodução
Coração de gelo e rosas, de Babi A. Sette (Galera e Verus). Uma paixão incandescente e perigosa. Um encantamento que os une como predestinados e os ameaça como inimigos. Coração de gelo e rosas é a primeira romantasia da rainha do romance Babi A. Sette. por Divulgação
A rainha sol, de Nisha J. Tuli (Seguinte). Lor e seus irmãos estão há onze anos em Nostraza, a prisão do Reino de Aurora, e o último lugar em que qualquer um gostaria de estar. Até que, depois de uma libertação inesperada, Lor descobre que foi convocada para participar das Provas da Rainha Sol, uma competição de vida ou morte entre dez mulheres cuja vencedora se tornará a nova esposa do rei.A jovem não está nem um pouco interessada em casamento ou amor ― mas sim na liberdade (e na possibilidade de vingança) que a vitória significa. Porém, Lor definitivamente não pertence àquele lugar, e precisará confiar nas pessoas certas e dar tudo de si para sobreviver às Provas ― e qualquer passo em falso pode pôr tudo a perder. por Reprodução
A ascensão das estrelas, de Imani Erriu (Gutenberg). Em um mundo governado por deuses cruéis conhecidos como Estrelas, Elara é amaldiçoada por uma profecia: ela se apaixonará por uma Estrela, e isso matará ambos. Quando Ariete, a Estrela da Ira, desce para destruir seu reino, Elara foge para Helios, o Reino da Luz, onde é treinada por Lorenzo, o príncipe inimigo, para se tornar uma arma contra as Estrelas. Mas forças sombrias e uma atração irresistível entre eles ameaçam mudar o destino de todos. por Divulgação
A rosa acorrentada, de Julie Soto (Harlequin): Sem magia ou liberdade, Briony acaba leiloada em um espetáculo que dá a todos a chance de comprar a Princesa Dourada. por Divulgação
A queda das estrelas, de Imani Erriu (Gutenberg). Enquanto Enzo, rei de Helios, permanece preso entre a vida e a morte nas perigosas Terras dos Sonhos, Elara Bellereve atravessa os reinos de Celestia em busca de uma forma de salvá-lo. Mas trazer seu amado de volta exigirá um pacto com Ariete, seu pior inimigo. Ao lado do general Leo e da semiestrela Merissa, Elara mergulha em lutas clandestinas, negociações com divindades traiçoeiras e sonhos capazes de enlouquecer mortais.Ao mesmo tempo, uma praga ancestral se espalha por Celestia, corrompendo a magia e despertando criaturas esquecidas. Conforme seus próprios poderes se tornam mais instáveis, Elara descobre que talvez esteja ligada não apenas à Lua e às sombras, mas também à própria Morte. Entre amor, destruição e destino, ela precisará decidir até onde está disposta a ir para desafiar os deuses – mesmo que isso custe o mundo inteiro. por Reprodução
A canção das profundezas, de Kalie Cassidy. Durante toda a sua vida, Imogen Nel foi obrigada a negar quem realmente é em um reino que vê as Sirenas como monstros sanguinários, governado por um rei cruel e por caçadores implacáveis, entre eles o próprio noivo de Imogen.Forçada a reprimir as asas negras adormecidas sob a pele, as garras nas pontas dos dedos e um poder que ameaça escapar ao controle, ela encontra no enigmático e arrogante Theodore, rei do reino vizinho, um vínculo tão perigoso quanto irresistível.Theo sabe exatamente quem ela é e que só com sua ajuda poderá enfrentar uma ameaça muito maior do que as Sirenas jamais representaram, mas entre segredos, ambições e desejos proibidos, Imogen terá de decidir se essa aliança será sua salvação ou sua ruína. por Reprodução
A crisálida dourada, de Helena Lopes. Uma romantasia de tirar o fôlego. Um amor que atravessa o tempo, violência e monstros. "A Crisálida Dourada" vai fazer os apaixonados por fantasia suspirarem e aqueles que amam romance ficarem sem ar.Kalina Ferborne precisa sobreviver à noite. Precisa sobreviver à Floresta e todos os herdeiros que, com toda e absoluta certeza, tentarão matá-la. Pois o poder de Campeia é reservado para os homens que lutarão contra os monstros que, por mais de cem anos, atacam as fronteiras do reino. Não para ela. por Reprodução
Estrada dos ossos, de Demi Winters (Plataforma21). Silla Nordvig cresceu de vilarejo em vilarejo e trocando de nomes. Seu pai sempre a alertou para se manter escondida. Mas ele nunca revelou quem ela realmente é…Quando o pai de Silla é brutalmente assassinado, ela então parte em fuga. Seu destino está a mais de mil quilômetros de distância, em Kopa, o único lugar onde ela estará a salvo. O caminho, porém, é perigoso, com criaturas sombrias, patrulhas violentas… e um impiedoso assassino em seu encalço. Na Estrada dos Ossos não basta correr: é preciso se adaptar, fingir, resistir – e saber em quem confiar. por Reproduçõ
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A ascensão dos lobos, de Sable Sorensen (Paralela). Acompanha a jornada de Meryn Cooper em um mundo onde guerreiros de elite, conhecidos como Unidos, montam lobos gigantes e compartilham uma conexão mental telepática com eles. por Reprodução

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