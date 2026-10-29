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Dia Nacional do Livro: já li 100 livros em 2026; estes são meus 15 favoritos até agora

Após alcançar a marca de 100 leituras no ano, compartilho minhas obras favoritas, com destaque para romance, romantasia e fantasia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:51

Já li 100 livros em 2026; estes 15 conquistaram um lugar especial na lista
Já li 100 livros em 2026; estes 15 conquistaram um lugar especial na lista Crédito: Tayse Argolo

Já contei aqui, no início deste ano, como decidi tornar a literatura - em especial, a ficção - como uma das prioridades em minha vida. Em 2025, cheguei à marca de 130 livros lidos, sem precisar sofrer. Não foi algo forçado, pelo contrário. Foi natural. Me reconectar com a leitura e diminuir telas nos últimos anos foi uma das melhores formas de me encontrar.

Por outro lado, outubro de 2026 foi um dos meses que menos li, ao longo deste ano. Com a correria de trabalho e a psicose política das eleições queimando minha concentração, li “apenas” sete obras até agora. Provavelmente, até sábado, devo terminar mais uma ou duas que estão em andamento. Mas começo este texto assim para dizer que, neste mês, alcancei os 100 lidos - minha meta anual nos últimos dois anos ( meta mensal é de 10 livros). No momento em que escrevo este texto, já terminei o 101º.

Por isso, nesta quinta-feira (29), quando se comemora o Dia Nacional do Livro, decidi trazer, aqui, os meus 15 títulos preferidos deste ano até o momento. Quero tanto celebrar o alcance de uma meta pessoal quanto incentivar que mais pessoas tornem a literatura algo mais leve. Mas, adianto: essa é uma lista principalmente para fãs de romance, romantasia, fantasia e um ou outro suspense, que são os gêneros que tenho mais propriedade e proximidade para falar (e que dominam minhas leituras nos momentos de lazer).

Em alguns casos, o livro representa toda uma série - como a saga Mindf*ck, de S.T. Abby, ou Blackwater, de Michael McDowell - mas também meu ponto favorito dela, numa espécie de homenagem. Aqui, deixei outros gêneros de fora, o que significa dizer que uma lista de melhores do ano não necessariamente seguirá esse padrão. E, sim, a lista está em ordem de preferência, começando no 15º até chegar ao top 1 do ano.

Os 15 melhores livros que li em 2026 (até agora), do 15º ao 1º lugar

15. Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (Trama). A história acompanha um mundo onde o herói da profecia falhou há mil anos, deixando o planeta coberto por cinzas e névoas perpétuas, sob o domínio de um governante tirano e imortal conhecido como Senhor Soberano. por Divulgação
14. A fortuna (Blackwater 5), de Michael McDowell (Arqueiro). Alabama, 1946. Os Caskeys já enfrentaram diversas provações, alianças inesperadas se formaram, conflitos amargos se instalaram.Miriam agora está à frente dos negócios da família, sempre buscando aumentar a riqueza deles, até que faz uma descoberta surpreendente, que vai lhes dar ainda mais dinheiro.Mas essa fortuna repentina será suficiente para conter os fantasmas do passado?E quanto tempo eles terão até a natureza cobrar seu preço? por Reprodução
13. No rastro da mentira, de Amy Tintera (Arqueiro). m thriller psicológico que acompanha Lucy, uma mulher que retorna à sua antiga cidade para descobrir se assassinou a melhor amiga. por Reprodução
12. Festa em vermelho, de S. T. Abby (Paralela). Lana está prestes a concluir a vingança que planejou meticulosamente por anos. Vestida de vermelho, está pronta para deixar uma cidade inteira pintada da cor de sangue. Enquanto isso, os medos de Jake e Logan parecem cada vez mais reais: o Anjo Escarlate será capaz de concluir sua vingança sem tirar a própria vida? E irá parar de cometer assassinatos uma vez que sua lista estiver completa?O último volume da série Mindf*ck traz os desfechos eletrizantes para todos os mistérios da saga de Lana e Logan. Será que o amor deles está destinado a terminar? por Reprodução
11. Queimando por você, de Zoe X (Faro Editorial). Benjamin Falkenberg sempre conseguiu enganar a Morte, adiando seu destino. Mas tudo muda quando ele decide ajudar Valentina, uma sobrevivente marcada pelo fogo, cuja intensidade desperta nele desejos ferozes e perigosos. Entre paixão, loucura e redenção, Benjamin precisará descobrir se conseguirá sobreviver a essa nova obsessão. por Reprodução
10. Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca). A faxineira Abi Mariano está numa enrascada: seu apartamento foi interditado por causa de uma infestação, e agora ela precisa de um lugar para ficar durante uma semana. Com a rotina dividida entre os estudos e dois empregos, ela não tem tempo de procurar nem dinheiro para um hotel, então se vê sem opções. A solução diante do desespero se apresenta como num passe de mágica quando o proprietário da cobertura onde ela faz faxina sai da cidade por exatamente sete dias. Em condições normais, Abi jamais pensaria nisso, mas ele de fato nunca aparece em casa (e ela nunca o viu na vida).Ela se arrisca, dorme na casa do patrão e tudo vai muito bem... até que encontra dois estranhos na cozinha. São os pais do dono da cobertura, e, por mais estranho que seja, eles parecem saber tudo sobre Abi ― não como a faxineira, mas a namorada do filho.Declan Powell é daqueles que colocam a carreira em primeiro lugar a qualquer custo. Após abrir caminho até chegar a um cargo executivo em sua empresa, já ambiciona voos bem maiores. Quando seus pais mencionam ter conhecido sua namorada, “Abby”, ele quase se engasga. Que bom ouvir como ela foi adorável, mas ele na verdade não tem namorada nenhuma: tudo não passa de uma invenção para que a família e os figurões da empresa parem de pressioná-lo e o vejam como um adulto que não foge de compromissos.Após finalmente descobrir quem Abi (e não Abby) é de fato, Declan lhe faz uma proposta: se ela fingir ser sua namorada, ele lhe dará qualquer coisa enquanto durar o acordo entre os dois. Que mal isso poderia fazer? Afinal, são só negócios, nenhum prazer envolvido... Certo? por Reprodução
9. O rei lobo, de Lauren Palphreyman (Bloom Brasil). A princesa Aurora sonha em escapar do castelo e de seu casamento arranjado.Mas, na véspera da cerimônia, durante uma rinha onde lobisomens são forçados a lutar para entreter a corte, ela poupa a vida de um jovem lobo. Isso a coloca no radar do poderoso alfa que pretendia matá-lo. E esse evento muda tudo.Nessa mesma noite, ao fugir do cativeiro, o alfa decide sequestrar a princesa e levá-la para as terras escarpadas ao norte da fronteira — onde os clãs de lobisomens, antes em guerra, começam a se unir. Ele acredita que Aurora pode se tornar uma importante moeda de troca na guerra contra os humanos.Só que, conforme passam mais tempo juntos, uma atração proibida começa a nascer. E, enquanto Aurora descobre que nem todos os lobos são cruéis e selvagens, o alfa percebe que ela corre perigo tanto entre seus inimigos quanto entre aqueles que ele um dia considerou aliados.Com monstros dos dois lados, uma guerra sanguinária entre humanos e lobos, e uma paixão impossível de resistir crescendo, a história deles vai terminar em amor… ou tragédia? por Reprodução
8. Enchantra, de Kaylie Smith (Intrínseca). Genevieve Grimm está entediada. Depois que a irmã mais velha assumiu o comando da família após a morte da mãe, é como se a garota vivesse à deriva. Então, quando um amigo misterioso da família a convida para uma temporada na Itália, ela não pensa duas vezes antes de aceitar.Ao chegar à grandiosa propriedade dos Silver, a mansão Enchantra, Gen mal pode esperar para descobrir a paixão e a magia do lugar, e quem sabe até participar de um baile à meia-noite. O que ela não imaginava era que o filho do anfitrião, Rowin Silver, fechasse a porta na sua cara.Alto, lindo e bastante mal-educado, ele ordena que ela nunca mais volte. Teimosa, Genevieve decide entrar às escondidas, mas logo se dá conta do erro que cometeu.Ela descobre que a família de Rowin está presa em um terrível e mortal jogo de esconde-esconde. As regras só permitem que um deles saia vitorioso, enquanto os outros devem ficar presos no Inferno... até que o jogo recomece. Gen agora precisa escolher: ou se junta à caça, ou desiste de escapar. por Reprodução
7. Releasing 10: salvos pelo amor, destruídos pela verdade, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Como a dupla mais amável de melhores amigos de infância se tornou um ex-casal tão complicado e cheio de feridas? Para descobrir, mergulhe no passado de Lizzie e Hugh ― e descubra como uma história de amor, às vezes, pode ser aterrorizante.Uma garota assombrada por monstros,Um garoto disposto a salvá-la,Um amor posto à prova pelo passado. por Reprodução
6. A ascensão dos lobos, de Sable Sorensen (Paralela). Meryn Cooper sempre desprezou os Unidos — guerreiros de elite que montam lobos gigantes e que compartilham com esses seres uma mágica conexão mental. Enquanto eles vivem cercados de luxo e privilégio, Meryn luta dia após dia para manter sua família acima da linha da miséria.Mas quando Saela, sua querida irmã caçula, é sequestrada e levada para além da fronteira por terríveis seres imortais, seu mundo desaba. A dor é insuportável. A raiva, incontrolável. E Meryn sabe que só há uma saída: atravessar o front e trazê-la de volta, custe o que custar.A contragosto de Lee, seu fiel namorado, a garota se alista nas Forças Armadas do Rei. No dia seguinte, é lançada nos famosos Ritos de União, nos quais recrutas devem provar seu valor diante dos lobos. Além de sobreviver a incontáveis testes de resistência e estratégia, Meryn precisa enfrentar Stark Therion — o instrutor mais impiedoso do treinamento. Montado em seu temido lobo, Stark é pura força bruta e intimidação — e parece ter prazer em testar os limites da nova recruta. Paralelamente, Meryn ainda precisa lidar com a atenção do perigosamente belo Príncipe Killian, e ela vai descobrir que segredos sombrios são mais assustadores quanto os próprios lobos. por Reprodução
5. Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Theo Silva é um peão de rodeio que está sempre metido em confusão. Além disso, é um notório conquistador. E Winter sabe exatamente o que ele quer quando olha para ela.Mas Winter está saindo de um casamento tóxico e jurou ficar longe dos homens para sempre. Então, para ela, Theo é só uma tentação com potencial de virar dissabor. Não dá para confiar no sujeito. Porém menos ainda resistir a ele.Na verdade, impossível. Porque Theo é persistente. E não importa o quanto Winter tente ignorá-lo, ele sabe muito bem como deixá-la toda derretida e indefesa.Um dia, enquanto tomam um drinque, ela se vê confessando a ele seus segredos mais profundos e obscuros. Depois, Theo lhe proporciona a noite mais tórrida de sua vida.Só que Winter lhe diz para esquecer tudo o que aconteceu. Ela quer algo descomplicado, e com Theo tudo parece confuso.Era para ser um caso de uma noite só. Um segredo entre os dois. Mas a atração explosiva que sentem não é nada discreta e vai incendiar tudo antes do que eles esperam. por Reprodução
4. Nocticadia, de Keri Lake (Arqueiro).Ao ver minha mãe sucumbir a uma doença misteriosa, eu me faço duas promessas: encontrar a cura para a enfermidade que a consumiu e sair da cidade horrorosa onde ela me deixou.Quatro anos depois, sou aceita na Universidade de Dracadia, uma das instituições mais prestigiosas do país, que fica em uma ilha afastada. Há rumores de que o lugar é assombrado pelos fantasmas dos pacientes com transtornos mentais que foram exilados lá séculos atrás. Mas fantasmas inquietos nem são a coisa mais perturbadora do local.Devryck Bramwell, conhecido no campus como Doutor Morte, é um patologista brilhante encarregado do laboratório noturno. É um professor terrivelmente atraente, que parece odiar calouros empenhados... como eu. Só que seu olhar sombrio e enigmático deixa bem evidente que ele me devoraria de muitas maneiras, se pudesse.Eu anseio pela autoridade dele. Ele anseia por redenção.Juntos, somos tóxicos. Assunto perfeito para fofoqueiros dispostos a exumar todos os esqueletos do nosso passado.Pois os mortos têm muito a ensinar, e é apenas questão de tempo até que o segredo mais perverso de Dracadia seja ressuscitado. por Reprodução
3. Dia da Ceifa, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro). Bem-vindo ao Dia da Ceifa, o teste mais brutal e decisivo do Instituto Militar Basgiath. É nesse momento que aspirantes a cavaleiros enfrentam os desafios mais extremos, a fim de conquistar o vínculo com um dragão... ou morrer tentando.Em meio a uma competição implacável e ao fogo dos dragões, treze cadetes precisam sobreviver em um campo de batalha onde rivais desesperados farão qualquer coisa para obter vantagem, e os dragões decidem o destino de cada um. Aqui, uma única escolha pode forjar um cavaleiro ou destruí-lo.Xaden Riorson, o líder poderoso. Rhiannon Matthias, a amiga astuta. Dain Aetos, o rigoroso defensor das regras. Liam Mairi, o protetor de coração enorme. Ridoc Gamlyn, o brincalhão. Sawyer Henrick, o azarão determinado. Garrick Tavis, o aliado confiável. Imogen Cardulo, a guerreira impulsiva. Bodhi Durran, o braço direito da liderança. Mira Sorrengail, a cavaleira destemida. Brennan Sorrengail, o estrategista brilhante. Aaric Graycastle, o herdeiro inquieto. Sloane Mairi, a irmã determinada.No Dia da Ceifa, existe apenas uma regra: não morra. por Reprodução
2. Brimstone, de Callie Hart (Rocco). Saeris Fane está começando a perceber o quanto sua vida mudou agora que tem novos e extraordinários poderes. Mas, se não descobrir como controlar sua magia antes que eles se tornem instáveis demais, ela poderá destruir tudo e todos que já amou. por Reprodução
1. Escudo de pardais, de Devney Perry (Paralela). Odessa Cross sempre soube que estava destinada a ficar nas sombras. Sendo a filha mais velha do rei de Quentis, sempre foi preterida por Mae, sua meia-irmã, fruto do segundo casamento de seu pai.Mas tudo muda no dia em que guerreiros do reino vizinho de Turah, contratados pelo rei Dourado para matar monstros que ameaçavam os mares quentinos, chegam à cidade, acompanhados do príncipe herdeiro Zavier, até então noivo prometido de Mae. Para surpresa de todos, Zavier decide se casar com Odessa em vez da irmã. E o mais rápido possível.Num piscar de olhos, a princesa se vê não apenas casada com um estranho, mas incumbida de uma missão quase impossível: seu pai quer usá-la como espiã para descobrir a localização exata de Allesaria, a capital envolta em segredos de Turah, onde existe algo que o rei de Quentis deseja tomar para si.Contudo, ninguém nunca achou que Odessa seria uma espiã (ou uma guerreira ou uma rainha) e não vai ser tão fácil conquistar a confiança dos turanos a ponto de lhe revelarem onde fica essa misteriosa cidade. Para piorar, seu marido parece não ter nenhum interesse pela jovem, ao contrário de um de seus súditos, o famoso Guardião ― um notório assassino e caçador de monstros ―, que aparentemente decidiu vigiar cada passo da princesa ― e talvez esteja se aproximando até demais do seu coração.Perfeita para fãs de Sarah J. Maas e Rebecca Yarros, Escudo de pardais é uma história intensa sobre destino, escolha e a coragem de quebrar regras. por Reprodução
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15. Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (Trama). A história acompanha um mundo onde o herói da profecia falhou há mil anos, deixando o planeta coberto por cinzas e névoas perpétuas, sob o domínio de um governante tirano e imortal conhecido como Senhor Soberano. por Divulgação

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