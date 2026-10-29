LITERATURA

Dia Nacional do Livro: já li 100 livros em 2026; estes são meus 15 favoritos até agora

Após alcançar a marca de 100 leituras no ano, compartilho minhas obras favoritas, com destaque para romance, romantasia e fantasia

Thais Borges

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:51

Já li 100 livros em 2026; estes 15 conquistaram um lugar especial na lista Crédito: Tayse Argolo

Já contei aqui, no início deste ano, como decidi tornar a literatura - em especial, a ficção - como uma das prioridades em minha vida. Em 2025, cheguei à marca de 130 livros lidos, sem precisar sofrer. Não foi algo forçado, pelo contrário. Foi natural. Me reconectar com a leitura e diminuir telas nos últimos anos foi uma das melhores formas de me encontrar.

Por outro lado, outubro de 2026 foi um dos meses que menos li, ao longo deste ano. Com a correria de trabalho e a psicose política das eleições queimando minha concentração, li “apenas” sete obras até agora. Provavelmente, até sábado, devo terminar mais uma ou duas que estão em andamento. Mas começo este texto assim para dizer que, neste mês, alcancei os 100 lidos - minha meta anual nos últimos dois anos ( meta mensal é de 10 livros). No momento em que escrevo este texto, já terminei o 101º.

Por isso, nesta quinta-feira (29), quando se comemora o Dia Nacional do Livro, decidi trazer, aqui, os meus 15 títulos preferidos deste ano até o momento. Quero tanto celebrar o alcance de uma meta pessoal quanto incentivar que mais pessoas tornem a literatura algo mais leve. Mas, adianto: essa é uma lista principalmente para fãs de romance, romantasia, fantasia e um ou outro suspense, que são os gêneros que tenho mais propriedade e proximidade para falar (e que dominam minhas leituras nos momentos de lazer).

Em alguns casos, o livro representa toda uma série - como a saga Mindf*ck, de S.T. Abby, ou Blackwater, de Michael McDowell - mas também meu ponto favorito dela, numa espécie de homenagem. Aqui, deixei outros gêneros de fora, o que significa dizer que uma lista de melhores do ano não necessariamente seguirá esse padrão. E, sim, a lista está em ordem de preferência, começando no 15º até chegar ao top 1 do ano.