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Gustavo Scarpa impulsiona livro de Tolstói ao topo da Amazon após resenha

Jogador do Atlético-MG compartilhou vídeo sobre A Morte de Ivan Ilitch e ainda inspirou clube de leitura da torcida

Thais Borges

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:51

Gustavo Scarpa impulsiona livro de Tolstói ao topo da Amazon após resenha Crédito: Reprodução/YouTube

Meio campista do Atlético-MG, o jogador Gustavo Scarpa, 32 anos, tem chamado atenção nas redes sociais por suas leituras. Leitor voraz, ele passou a compartilhar os últimos títulos que leu e, nos últimos dias, conseguiu dois feitos: impulsionou as vendas de um dos livros na Amazon e ainda inspirou a criação de um clube de leitura da torcida do clube.

Dono de um canal com mais de 259 mil inscritos no YouTube - o Canal do Scarpinha -, ele tem publicado resenhas dos livros. O vídeo com resenha de A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói, compartilhado há duas semanas, já alcançou mais de 560 mil visualizações. Assim, nesta quinta-feira (17), a obra russa tinha se tornado a mais vendida no ranking da Amazon, à frente de lançamentos como os novos livros de Carla Madeira (Quando) e Raphael Montes (A estranha na cama), bem como de títulos badalados, como Verity, de Colleen Hoover e Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter.

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"Já tinham me falado muito bem desse autor. Tem mais um livro dele que eu gostaria de ler, que é Anna Karenina", diz Scarpa, no início do vídeo.

Publicado em 1886, o livro conta a história de Ivan Ilitch, que acreditava ser um homem especial, não pensando no fim que todos terão igualmente um dia. Comprometido com a vida e buscando ascensão profissional, status financeiro e o poder de um funcionário público do sistema judiciário da Rússia czarista, sofre um acidente trivial no auge da carreira.

Graças ao aumento de interesse pelos títulos indicados por ele nas redes, torcedores do Atlético-MG chegaram a fundar, na última quarta-feira (16), um clube do livro: o 'Galeitura'. A leitura coletiva do mês é justamente de A morte de Ivan Ilitch.