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Thais Borges
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:52
A Black Friday da Amazon já movimenta as ofertas de produtos nesta quinta-feira (19), com descontos em diferentes modelos de Kindle. Para quem deseja aproveitar o período de promoções para investir em um leitor digital, há opções com preços a partir de R$ 519, além de aparelhos com tela colorida, maior capacidade de armazenamento e recursos extras.
O modelo conta com tela antirreflexo e 16 GB de armazenamento, capacidade suficiente para guardar milhares de eBooks. Segundo a fabricante, a bateria pode durar até seis semanas com uma única recarga, considerando meia hora de leitura diária com o Wi-Fi desligado e iluminação no nível 13. Com 158 gramas, o aparelho também se destaca pelo tamanho compacto e pela facilidade de transporte. Para conferir o anúncio, clique aqui.
Conheça o Kindle 16GB (modelo 2024)
Mais fino, leve e rápido que a geração anterior, o dispositivo mantém a tela antirreflexo de 6 polegadas e promete abrir livros 30% mais rapidamente. O brilho ajustável permite adaptar a leitura a diferentes condições de iluminação, enquanto a bateria pode durar até seis semanas. Assim como os demais modelos da linha, o Kindle não conta com notificações, redes sociais ou outros aplicativos que possam interromper a experiência de leitura.
Conheça o Amazon Kindle Colorsoft
O principal diferencial é a tela Colorsoft de 7 polegadas, que permite visualizar capas e conteúdos em cores, além de destacar trechos dos livros em amarelo, laranja, azul e rosa. O dispositivo também oferece ajuste de temperatura da luz, que pode variar entre tons brancos e âmbar, e bateria com autonomia de até oito semanas. O modelo é à prova d'água e conta com tela antirreflexo, permitindo a leitura em diferentes ambientes.
Além da tela colorida de 7 polegadas, o modelo Signature Edition conta com luz frontal autoadaptável, que ajusta a iluminação de acordo com o ambiente, e suporte a carregamento sem fio, com carregador vendido separadamente. A bateria também pode durar até oito semanas com uma única carga. Com 32 GB de armazenamento, o dispositivo oferece mais espaço para guardar livros e outros conteúdos. Assim como a versão Colorsoft convencional, é à prova d'água e permite destacar passagens em cinco cores.