LITERATURA

Kindle na Black Friday: quatro modelos têm descontos de até R$ 600 na Amazon e pagamento em até 10 vezes sem juros

Leitores digitais estão disponíveis a partir de R$ 519, com opções de tela tradicional e colorida

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:52

Amazon anuncia novos modelos da família Kindle, com novas cores e acessórios Crédito: Divulgação

A Black Friday da Amazon já movimenta as ofertas de produtos nesta quinta-feira (19), com descontos em diferentes modelos de Kindle. Para quem deseja aproveitar o período de promoções para investir em um leitor digital, há opções com preços a partir de R$ 519, além de aparelhos com tela colorida, maior capacidade de armazenamento e recursos extras.

Entre os destaques está o Kindle de 16 GB (modelo 2024), que aparece com 42% de desconto. O dispositivo, disponível nas cores preta e verde, teve o preço reduzido de R$ 899 para R$ 519, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes de R$ 51,90 sem juros.

O modelo conta com tela antirreflexo e 16 GB de armazenamento, capacidade suficiente para guardar milhares de eBooks. Segundo a fabricante, a bateria pode durar até seis semanas com uma única recarga, considerando meia hora de leitura diária com o Wi-Fi desligado e iluminação no nível 13. Com 158 gramas, o aparelho também se destaca pelo tamanho compacto e pela facilidade de transporte. Para conferir o anúncio, clique aqui.

Conheça o Kindle 16GB (modelo 2024) 1 de 8

Outra opção é o Kindle de 16 GB da geração mais recente, lançado em 2026 e disponível nas cores roxo e grafite. O aparelho está sendo vendido por R$ 709, contra os R$ 899 do preço original, uma redução de 21%. O pagamento também pode ser feito em até 10 parcelas de R$ 70,90 sem juros. Para conferir o anúncio, clique aqui.

Mais fino, leve e rápido que a geração anterior, o dispositivo mantém a tela antirreflexo de 6 polegadas e promete abrir livros 30% mais rapidamente. O brilho ajustável permite adaptar a leitura a diferentes condições de iluminação, enquanto a bateria pode durar até seis semanas. Assim como os demais modelos da linha, o Kindle não conta com notificações, redes sociais ou outros aplicativos que possam interromper a experiência de leitura.

Para quem procura uma experiência diferente, o Kindle Colorsoft de 16 GB (modelo 2024) aparece com desconto de 33%. O aparelho, que originalmente custava R$ 1.499, está disponível por R$ 999, com parcelamento em até 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. A oferta pode ser conferida neste link.

Conheça o Amazon Kindle Colorsoft 1 de 7

O principal diferencial é a tela Colorsoft de 7 polegadas, que permite visualizar capas e conteúdos em cores, além de destacar trechos dos livros em amarelo, laranja, azul e rosa. O dispositivo também oferece ajuste de temperatura da luz, que pode variar entre tons brancos e âmbar, e bateria com autonomia de até oito semanas. O modelo é à prova d'água e conta com tela antirreflexo, permitindo a leitura em diferentes ambientes.

Já o Kindle Colorsoft Signature Edition de 32 GB (modelo 2024) reúne recursos adicionais e também está entre as ofertas. O aparelho passou de R$ 1.749 para R$ 1.149, uma redução de 34%. A compra pode ser parcelada em até 10 vezes de R$ 114,90 sem juros. É possível ver o anúncio aqui.