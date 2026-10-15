LITERATURA

Não é 'A culpa é das estrelas': após quase uma década, John Green retorna à ficção com romance para o público adulto

Em Um final de cinema, escritor acompanha dois atores em ascensão nos bastidores de Hollywood e aborda fama, identidade e exposição nas redes sociais

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:03

Não é 'A culpa é das estrelas': após quase uma década, John Green retorna à ficção com romance para o público adulto Crédito: Reprodução

Após quase uma década sem publicar um romance de ficção, o escritor estadunidense John Green retornou às livrarias neste mês com Um final de cinema, sua primeira história voltada ao público adulto e lançada no Brasil pela Intrínseca. Ambientada nos bastidores de Hollywood, a obra aborda os efeitos da fama, a construção da identidade e os desafios de preservar a vida pessoal em um mundo marcado pela exposição nas redes sociais.

Mais do que uma volta, o livro representa uma nova fase da carreira de Green, que ficou conhecido por hits entre o segmento adolescente e jovem adulto como A culpa é das estrelas e Cidades de papel. Em Um final de cinema, ele acompanha Kai e Juniper, dois atores em ascensão que se conhecem durante a produção de uma cinebiografia sobre os últimos momentos da vida do artista Andy Warhol, ícone da pop art.

Enquanto tentam consolidar suas carreiras, os protagonistas precisam lidar com a pressão da indústria cinematográfica e com a atenção crescente do público, que passa a acompanhar também a relação entre eles.

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Para o editor de aquisições da Intrínseca, Antonio Castro, o novo romance mantém características que marcaram a trajetória de Green, mas não é um novo A culpa é das estrelas. “Quem cresceu lendo John Green vai reconhecer a ternura, o humor e o jeito de criar personagens singulares nos quais, ainda assim, é impossível não se enxergar. A diferença é que agora ele escreve para um público adulto, e o livro entra nos bastidores de Hollywood com mais franqueza, tanto na linguagem quanto nos temas”.

Apesar das diferenças, o livro preserva questões recorrentes na produção do autor, especialmente aquelas relacionadas às relações humanas e à busca por vínculos genuínos. “Os leitores que acompanham o autor desde o começo vão encontrar uma pergunta que continua muito presente em sua obra: como continuar sendo uma pessoa decente e encontrar alguém em quem confiar em um mundo que não torna nada disso fácil?”, reflete Castro.

Nova fase

Em Um final de cinema, Kai, de 20 anos, é um ator estreante que encara o papel como uma oportunidade que talvez não volte a se repetir. Juniper, aos 22, foi atriz mirim de uma série de longa duração e busca demonstrar que pode assumir personagens mais complexos na vida adulta. Na avaliação de Antonio Castro, a pergunta que norteia a saga dos protagonistas deixa de ser “como é o mundo?” e passa a ser “quanto custa estar nele?”.

O cenário é outro elemento central da transformação, uma vez que o livro mergulha em uma indústria na qual a imagem pública pode ser tão importante quanto o trabalho artístico. Sets de filmagem, campanhas publicitárias e festas compõem o universo em que os personagens tentam encontrar seu espaço.

A discussão sobre identidade também ganha novos contornos. “A terceira é o tema. Se A culpa é das estrelas falava sobre amar diante da morte, aqui a pergunta é como ser genuíno em um ambiente artificial. E o livro leva essa discussão para a internet, onde todos negociam a própria identidade em troca de atenção”, adianta o editor.

Os fãs do autor podem esperar a relação entre Kai e Juniper como sendo um dos eixos da trama. Para Antonio Castro, a construção dos protagonistas foge do modelo tradicional de personagens associados às histórias de Hollywood. Enquanto o mundo ao redor dos dois quer que eles se envolvam, os personagens se veem em meio à dúvidas sobre o que é sentimento e o que é performance.

A história é contada pelos dois pontos de vista, então é possível viver essa dúvida junto com eles. Segundo o editor de aquisições da Intrínseca, é neste contexto que os personagens ganham a profundidade que é uma das grandes marcas de John Green.