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Novo livro de ‘Quarta Asa’ e retorno de John Green: confira 46 lançamentos de outubro

Mês também terá edição especial de ‘Lua Nova’ e novidades para os fãs de romantasia e romance

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 04:00

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março
Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março Crédito: Freepik

Os cavaleiros de dragão estão de volta: entre os lançamentos de livros mais aguardados de outubro, um dos destaques é Dia da Ceifa, novo livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros (publicada no Brasil pela Planeta Minotauro). Considerado um volume ‘3.5’, o novo livro não segue os acontecimentos de Tempestade de Ônix, lançado no ano passado. A obra reúne 13 contos estrelados por alguns dos personagens mais icônicos da série e seus dragões.

De forma geral, o mês de outubro promete uma agenda movimentada para os leitores, especialmente para quem acompanha grandes nomes da literatura contemporânea e da fantasia. Uma das maiores expectativas é em torno da volta de John Green à ficção após nove anos, com Um Final de Cinema, e uma edição especial de Lua Nova, segundo livro da saga Crepúsculo (ambos da Intrínseca). Confira aqui 46 indicações que chegam às livrarias ao longo das próximas semanas.

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Conheça 46 livros que serão lançados em outubro

Dia da Ceifa, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro). O próximo livro da série-fenômeno O Empyriano, Dia da Ceifa , reúne treze histórias estreladas pelos personagens favoritos dos leitores – e seus dragões. Além disso, as edições trazem, com exclusividade, dezesseis ilustrações originais coloridas, feitas pelo artista Joe Requeza. Lançamento dia 1º.  por Reprodução
Barriga de aluguel, de Freida McFadden (Arqueiro). Abby deseja, mais do que tudo, um bebê.Porém, após anos de tratamentos de fertilidade fracassados e tentativas frustradas de adoção, parece que a maternidade não está em seu futuro.Até que sua assistente, Monica, faz uma proposta generosa para ser sua barriga de aluguel. A princípio Abby e o marido, Sam, ficam céticos, não só pela complexidade de um arranjo desse tipo, mas também por uma preocupação ética, já que Monica trabalha para Abby.Depois que Monica garante que vai pedir demissão quando a barriga começar a aparecer, os três acabam chegando a um acordo.Mas logo nos primeiros meses de gravidez coisas estranhas começam a acontecer. Monica não é quem diz ser. A mulher que agora carrega no ventre o filho de Abby guarda um segredo indizível.E ela não vai parar até conseguir o que quer. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Um final de cinema, de John Green (Intrínseca). Após nove anos, autor best-seller John Green faz seu retorno à ficção narrando uma história de amor nos bastidores de HollywoodPara os jovens atores em ascensão Kai Laramie e Juniper Castillo, estrelar a tão aguardada cinebiografia sobre o último ano de vida de Andy Warhol é a oportunidade dos sonhos pela qual ambos esperavam. Juniper, uma ex-atriz mirim, não vê a hora de mostrar que está pronta para assumir papéis mais maduros e ser reconhecida na indústria. Já Kai, um ator estreante, não consegue parar de pensar se essa será sua primeira e única chance em Hollywood.Após o lançamento, o filme vira um fenômeno, e Juniper e Kai finalmente alcançam o sucesso que sempre almejaram ― e talvez o amor que não esperavam. Mas, ao mesmo tempo que suas carreiras decolam de uma hora para outra, a vida dos dois começa a sair dos eixos, forçando-os a aprender a navegar entre o estrelato e as dificuldades que a exposição traz.Comovente e perspicaz, Um final de cinema é, nas palavras do próprio autor, um romance sobre amor, traumas e a relação com a internet, onde trocamos pedaços de nós mesmos por atenção pública. Uma história profundamente contemporânea, protagonizada por personagens sinceros e irreverentes, que vivem na pele o que ganhamos ― e o que perdemos ― ao sermos vistos. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Anátema, de Keri Lake (Arqueiro). Anátema é o primeiro volume da Trilogia Floresta Devoradora, uma fascinante fantasia gótica repleta de magia, mistério e romance.Todos conhecem os rumores sobre a antiga área do bosque para onde os pecadores são banidos. Não por acaso, os habitantes dos vilarejos próximos conhecem o local como Floresta Devoradora. Ninguém em sã consciência ousaria se aventurar por ali.Maevyth Bronwick sempre soube que jamais deveria se aproximar daquele labirinto de árvores envolto em névoa. Mas uma sequência trágica de acontecimentos a empurra para além das fronteiras da floresta, rumo ao reino perigoso de Atíria.É lá que vive Zevander Rydainn, o assassino mais temido da Coroa.Quando descobre que o sangue de Maevyth é a chave para quebrar a maldição que o atormenta há séculos, Zevander a toma como prisioneira enquanto busca a própria cura – e também a vingança.À medida que segredos sombrios vêm à tona nesse mundo mágico em ruínas, a perigosa atração que surge entre Maevyth e Zevander ameaça consumir a ambos... E ela vai descobrir que, para sobreviver ao bosque, deverá se transformar no que há de mais aterrador dentro dele. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Bourbon e segredos, de Victoria Wilder (Arqueiro). A única regra é não se apaixonar.No segundo livro da série, Victoria Wilder une sensualidade e suspense para contar a história de um dos irmãos Foxx com uma artista burlesca. Repleto de diálogos afiados, é perfeito para fãs de Elsie Silver. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Diálogo sobre arte e política, de Édouard Louis e Ken Loach (Todavia). Édouard Louis e Ken Loach, dois artistas de países e gerações diferentes, são conhecidos pela abordagem que fazem em suas obras das classes populares e das vítimas de violências dos mais diversos tipos. Neste encontro, Édouard Louis e Ken Loach falam sobre arte, cinema, literatura e o papel que essas formas de expressão desempenham na sociedade contemporânea. Como a arte pode mobilizar as pessoas? De que forma ela pode representar a violência de classe? E como repensar a esquerda para reverter a ascensão mundial da extrema direita?Confrontando suas opiniões e partindo das próprias obras, Loach e Louis procuram responder e pensar sobre essas e outras perguntas. O resultado é um livro único, a um só tempo uma conversa despretensiosa e um manifesto em defesa da transformação profunda e radical do fazer artístico. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Com quem Emma vai casar?, de Elizabeth Godwin (Arqueiro). A jovem Emma chegou à idade de se casar e agora está em busca do futuro marido. A Sra. Elizabeth Godwin – casamenteira profissional e astuta observadora da alta sociedade londrina – precisa que você a ajude a identificar o melhor pretendente para Emma num catálogo com 6.400 candidatos.Para encontrar o cavalheiro ideal, você deverá considerar uma série de fatores, como renda anual, cor dos olhos, temperamento e interesses. Ao fim desse cuidadoso processo de eliminação, você chegará ao candidato mais adequado.Este criativo quebra-cabeça é uma maneira divertida de espantar o tédio e encantar os corações românticos de todas as idades.Teste suas habilidades de lógica e dedução para ajudar Emma a encontrar o verdadeiro amor. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Começo meio fim, de Valeria Luiselli (Alfaguara). Uma mãe jovem e sua filha adolescente chegam à Sicília em um período de ventos impetuosos, tempestades e vulcões prestes a entrar em erupção. Para trás, deixam a dor provocada pelo fracasso de um casamento e a incerteza da vida sem morada fixa.A sós na casa espaçosa de um amigo, cozinham juntas, conversam à distância com a avó, leem em voz alta uma para a outra, brigam e se reconciliam. A filha descobre uma coleção de clássicos gregos e latinos, ao mesmo tempo em que quer saber mais da história da bisavó Nanna, que décadas antes de emigrar para as Américas trabalhou em uma escavação arqueológica na região. Lançamento dia 27.  por Reprodução
Confiando em nós dois, de Lynn Painter (Intrínseca). Julia e Damion são vizinhos. Até recentemente, ela era apenas uma garota do interior que adorava a vida tranquila que levava em Nebraska. No entanto, quando um idoso ― que, na verdade, era multimilionário ― deixa toda a fortuna para ela e a família ao morrer, a vida pacata da garota vira de ponta-cabeça.A família se muda para uma casa histórica (e caríssima) em Nova York, e logo Julia começa a frequentar uma escola particular de elite, exclusiva para os jovens super-ricos da cidade.Tudo maravilhoso… certo? Errado! A adaptação na escola nova vai de mal a pior e ela está prestes a ser reprovada. É aí que Damion entra em cena: misterioso, lindo e inteligente, ele é perfeito para ajudá-la com as matérias ― e, por acaso, é vizinho dela. Só que o garoto esconde um grande segredo.Damion é sobrinho-neto do homem que deixou a herança e não acredita nem de longe que o tio-avô, que era como um pai para ele, destinaria tudo a um bando de desconhecidos. Determinado a descobrir a verdade, ele traça um plano para conquistar a confiança de Julia. Para o azar dele, ela não é nem um pouco boba, e desconfia do garoto rico com personalidade rebelde assim que o conhece.Para piorar, quanto mais tempo Damion passa ao lado de Julia, mais sente que o plano está saindo pela culatra. O problema? O garoto está se apaixonando pela inimiga ― e a inimiga está se apaixonando por ele. Será que os dois vão conseguir conciliar as diferenças e lidar com o que sentem um pelo outro? Ou a confiança que Damion lutou tanto para conquistar vai ser quebrada para sempre? Lançamento dia 1.  por Reprodução
Um romance atípico, de Elle McNicoll (Arqueiro). Raina Lewis é a garota mais badalada de Londres: descolada, intrigante e aclamada por seu podcast Na faixa da deficiência , que dá voz a mulheres autistas e com outros tipos de neurodivergência.Certa noite, ela é arrastada para uma festa literária chique pela melhor amiga, Pepper. Lá, chama a atenção do jornalista investigativo Tom Branimir, que está no evento para conhecer gente nova e conseguir uma história inédita para o livro que está escrevendo.Apelidado de “Rei da Cultura do Cancelamento”, Tom se convence de que Raina não pode ser tão incrível quanto parece e decide desmascará-la. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Mestra, de Madeline Miller (Planeta Minotauro). Um pai amaldiçoado, uma filha extraordinária.Mestra, filha do rei da Tessália, recebe de Poseidon um dom singular: a capacidade de se transformar em qualquer ser que consiga imaginar. Seu pai, porém, carrega uma maldição. Como punição por desrespeitar a deusa Deméter, ele é consumido por uma fome antinatural, voraz e insaciável. Devotada, Mestra decide usar seu dom para ajudar o pai. Mas, se sua fome não tem fim, até onde ele será capaz de ir às custas da filha? Em breve, ela precisará escolher: continuará sacrificando tudo para mantê-lo vivo ou encontrará, enfim, uma forma de se libertar?Uma narrativa preciosa sobre as fragilidades humanas, Mestra reafirma Madeline Miller como a grande sacerdotisa da mitologia. Lançamento em 30 de outubro.  por Reprodução
Lua nova – Edição luxo de colecionador, de Stephenie Meyer (Intrínseca). Após o sucesso da edição de colecionador de Crepúsculo , lançada em comemoração aos 20 anos da primeira publicação nos Estados Unidos, chegou o aguardado momento de reviver Lua nova , segundo livro da série. A Intrínseca traz uma edição de luxo inédita com artes de inspiração vintage, luva estampada, capa dura, título impresso em hotstamp, guardas coloridas, fitilho e pintura trilateral dourada com um design interativo exclusivo. Uma edição imperdível que vai encantar qualquer fã da saga, seja ele novo ou de longa data. Para Bella Swan, há apenas uma coisa mais importante do que a própria vida: Edward Cullen. Mas estar apaixonada por um vampiro é ainda mais perigoso do que ela poderia ter imaginado. Edward resgatou Bella das garras de um vampiro cruel, mas agora, quando o desafiador relacionamento do casal ameaça tudo o que lhes é próximo e querido, eles percebem que seus problemas podem estar apenas começando… Lançamento dia 6.  por Reprodução
Outra mamãe, de Josh Malerman (Planeta Minotauro). Quando eventos aterrorizantes começam a indicar que a Outra Mamãe está cansada de repetir a pergunta sem receber resposta, Bela entende que, se não disser sim, sua família logo pagará o preço. A Outra Mamãe está se tornando mais forte, mais ousada e mais difícil de conter. Enquanto Bela luta para se manter segura, a estabilidade de sua família começa a se desfazer. Com o casamento de seus pais sob pressão, a proteção que sempre a manteve a salvo corre o risco de desaparecer. E a Outra Mamãe precisa de uma resposta. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Cemitério de Vaga-lumes, de Pablo Zorzi (Suma). Henrique Romano tinha apenas seis anos quando desapareceu de casa no meio da madrugada, em 1983. Horas depois, foi encontrado imóvel perto da floresta. Seus olhos, de um branco enevoado, irradiavam uma calma sinistra, estranha para uma criança. Rique nunca mais foi o mesmo depois daquela noite, e coube a sua irmã mais velha, Ellen, tentar restaurar alguma normalidade à vida da família.Dezesseis anos depois, a história se repete. Duas crianças desaparecem, mas apenas uma delas retorna: Will Valente. Desesperado para entender o que houve com o filho, Cláudio Valente busca a ajuda de Ellen. Juntos, eles correm contra o tempo para descobrir o que se esconde na floresta ― antes que algo terrível se abata sobre a cidade de Serra do Lobo novamente. Lançamento dia 27.  por Reprodução
Quarta asa: livro de colorir oficial (Planeta Minotauro). Mergulhe no universo épico de O Empyriano, de Rebecca Yarros, pelo olhar de talentosos artistas que também são fãs da série. Para quem atravessou o Parapeito e nunca mais olhou para trás, este livro de colorir oficial é o seu passe de volta ao Instituto Militar Basgiath. Com belíssimas ilustrações criadas por fan artists de diferentes partes do mundo, traga cores a dragões ferozes, romances intensos e outras cenas de tirar o fôlego. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Sia: No submundo da máfia, amar é o erro mais perigoso de todos, de Eden O'Neill. Meu nome é Sia Reynolds . Sou uma garota com um passado perturbador, e o futuro à minha frente parece ainda mais sombrio. Preciso de um emprego para colocar minha vida de volta nos trilhos. Então, quando minha melhor e única amiga, Lettie, sugere que eu trabalhe para ajudar o pai dela, um homem difícil e intimidador, não tenho muitas opções além de aceitar. O que eu não imaginava era que essa decisão me arrastaria para uma vida repleta de segredos e sangue. Muito menos que, de alguma forma, eu acabaria gostando disso.Meu nome é Maxim Petrov , e meu pai é o chefe da Bratva de Chicago. Tenho trinta e seis anos e não consigo parar de pensar na jovem que agora trabalha na minha casa.Sia Reynolds ficaria deslumbrante envolta nos meus lençóis. Mas ela é amiga da minha filha e tem quase metade da minha idade. Uma combinação que deveria bastar para mantê-la fora dos meus pensamentos. Pena que não adianta. Porque, quanto mais tempo passo perto dela, mais difícil se torna resistir. E começo a suspeitar que nenhum de nós dois sairá ileso quando essa tensão finalmente chegar ao limite. Lançamento dia 30.  por Reprodução
A possessão de Alba Díaz, de Isabel Cañas (Intrínseca). Em 1765, uma peste fatal assola a cidade de Zacatecas, em Nueva España, atual México. Em busca de refúgio, Alba Díaz foge com os pais e o noivo, Carlos, para a isolada mina de prata da família dele. Mas a segurança se prova frágil demais quando outros perigos logo mostram suas garras: Alba começa a sofrer com estranhas alucinações, sonambulismo e convulsões violentas. Sente algo frio se esgueirar sob sua pele. Algo raivoso. Algo que não deveria estar ali…Elías, assombrado por um passado trágico, viaja para o Novo Mundo com o objetivo de fazer fortuna e escapar do legado de cobiça de sua família. Ele sabe muito bem que deve manter distância de Alba, noiva de seu primo. No entanto, não consegue deixar de notar a tensão cada vez maior entre os dois sempre que a encontra… e que o estado dela parece piorar conforme a sede de sangue do demônio que a possui se intensifica.Na luta pela vida dela, os destinos de Alba e Elías se entrelaçam com o oculto, a Igreja, segredos há muito guardados e um romance proibido... Sem saber que um desses elementos poderá definir para sempre a ruína dos dois. Lançamento em 6 de outubro.  por Reprodução
No corre: A história de um empreendedor da periferia, de Ferréz (Todavia). Antes de publicar Capão Pecado e se tornar um dos nomes centrais da literatura marginal, Ferréz limpou garrafas, trabalhou em padaria, foi chapeiro, ajudante de pedreiro e vendedor de vassouras. Nos intervalos, escrevia. Depois, entendeu que escrever não bastava: era preciso formar leitores, gerar renda e abrir espaço para outros. Há anos, em feiras, palestras e encontros com jovens, ele ouve variações da mesma pergunta: como conseguiu chegar até aqui? No corre, sua estreia na não ficção, nasce dessa pergunta, mas não oferece uma fórmula mágica. Da garagem no Capão Redondo à 1Dasul e às iniciativas editoriais, sociais e empresariais que vieram depois, Ferréz transforma o relato autobiográfico numa reflexão sobre as condições que sustentam a produção cultural independente no Brasil. Lançamento dia 5.  por Reprodução
E se eu nunca superar você, de Paige Toon (Verus). Três dias são suficientes para Ellie e Ash se apaixonarem, mas, por um golpe do destino, eles nunca mais se veem. Seis anos depois, quando enfim se reencontram, a vida de ambos tomou outros rumos. Mas será que o tempo é capaz de apagar um sentimento tão intenso? Será lançado dia 19.  por Reprodução
Uma queda em Londres, de Patrick Radden Keefe (Intrínseca). Nas primeiras horas do dia 29 de novembro de 2019 uma câmera de vigilância da sede do MI6, o serviço de inteligência britânico, detecta movimento no quinto andar de um prédio de luxo na outra margem do rio Tâmisa. Às 2h23, Zac Brettler, de 19 anos, aparece na varanda do apartamento 504 e, após andar de uma extremidade à outra e olhar lá para baixo, se joga. Em meio ao luto, os pais do jovem fazem uma descoberta intrigante: durante meses Zac fingiu ser filho de um oligarca russo e herdeiro de uma fortuna bilionária.Com ritmo envolvente e escrita perspicaz, um dos jornalistas mais premiados do mundo, Patrick Radden Keefe, narra a busca incansável de Matthew e Rachelle Brettler para entender não só o que levou o filho a tomar uma decisão tão drástica, mas também até onde ia a teia de mentiras em que ele havia se embrenhado. Passando por clubes privados de elite e escolas particulares de renome, além de reunir dois anos de incontáveis conversas com os Brettler, o autor reconstitui a linha do tempo do caso, revelando uma série de inconsistências e erros na condução policial. Lançamento dia 6.  por Reprodução
Uma viagem de sorte, de Yasushi Kitagawa (Intrínseca). Shūichi Okada tem certeza de que é o homem mais azarado do Japão. Seu trabalho como corretor de seguros é motivo de constante estresse, a filha se recusa a ir para a escola e sua mãe, que não o vê há tempos, agora resolveu insistir para que ele lhe faça uma visita. Como se não fosse o bastante, depois de perder vinte clientes em um dia, Shūichi precisa cancelar uma sonhada viagem em família e dar um jeito de pagar de volta o que já havia recebido pelos negócios desfeitos, o que o deixa em uma situação de completo desespero, tanto financeiro quanto emocional.É então que um misterioso táxi aparece à sua frente. Afirmando que seu trabalho é mudar a sorte das pessoas, o motorista promete levar Shūichi não para onde o passageiro deseja, mas para onde sua próxima chance de ter uma vida mais feliz o aguarda. Sem muito mais a perder, o vendedor de seguros se acomoda no veículo e aceita a aventura.Guiado pelo excêntrico taxista, que parece saber tudo sobre ele, Shūichi parte em uma série de viagens mágicas que lhe ensinarão lições de vida surpreendentes. À medida que conversa com o sujeito ao volante e recebe novas oportunidades de mudar seu futuro, ele se dá conta de que a sorte não é uma vantagem aleatória, mas algo que se constrói com o tempo, resultado das escolhas que fazemos e da energia positiva que lançamos no mundo. Lançamento dia 6.  por Reprodução
Zona selvagem: Acampamento meio-sangue, de Rick Riordan e Annabelle Oh (Intrínseca). Em nova série do universo de Percy Jackson, Rick Riordan apresenta novos personagens e aventuras inéditas no Acampamento Meio-Sangue. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Hagwon Americana, de Min Jin Lee (Intrínseca). Em Seul, Coréia do Sul, no início dos anos 1990, a vida confortável da família Koh é subitamente devastada. Vítima de uma falsa acusação de assédio, o honesto e dedicado patriarca John vê sua carreira ser destruída. A ruína profissional e financeira dá início a uma saga de reinvenção que se desdobra ao longo de décadas e atravessa três continentes: Ásia, América e Oceania.No centro dessa jornada estão as hagwons ― escolas privadas de reforço escolar ―, que funcionam como cenário principal e catalisador dos principais temas abordados pelo romance. Por meio delas, a consagrada autora Min Jin Lee retrata o sistema educacional sul-coreano sob uma perspectiva dupla: as hagwons surgem tanto como ferramentas de emancipação quanto como o epicentro de uma grave crise de adoecimento mental entre os jovens, provocada pela hipercompetição e pela pressão ininterrupta por resultados inalcançáveis. Lançamento dia 6.  por Reprodução
Suzume, de Makoto Shinkai (Verus). Uma jovem de dezessete anos troca a vida tranquila em uma cidadezinha do Japão por uma aventura mágica e emocionante.Suzume é a nova história encantadora do criador e autor de your name. Lançamento dia 18.  por Reprodução
Na rota do desastre, de Ivan Sant'Anna (Record). Em Na rota do desastre , Ivan Sant’Anna apresenta a cadeia de fatores que levaram ao acidente aéreo que marcou para sempre a história da aviação e do futebol no Brasil. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Jogos de poder, de Anna Maria Volkova (Verus). Sensação internacional, Jogos de poder é um romance intenso e provocativo que narra a turbulenta história de amor entre uma estudante de economia e um magnético banqueiro de Wall Street duas décadas mais velho. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Ada, de Sharon Dodua Otoo (Record). Um livro caleidoscópico que atravessa gerações e continentes, Ada , da escritora britânico-ganense radicada na Alemanha Sharon Dodua Otoo, revela as diferenças e as enormes semelhanças entre quatro mulheres em sua luta para sobreviver em um mundo sempre hostil. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Nós que morremos, de Stacia Stark (Harlequin). Desde que se tornou responsável por seus dois irmãos mais novos, Arvelle Dacien nunca mais descansou. A vida no perigoso distrito Espinho é uma batalha constante, marcada por enormes competições sanguinárias promovidas pelo imperador, um vampiro ancestral e divino.Arvelle, que já foi campeã de uma dessas disputas, jurou jamais voltar a se envolver com essas demonstrações arbitrárias de poder, principalmente após perder a melhor amiga, ser abandonada pelo amor de sua vida e ter a própria saúde prejudicada. E, durante seis anos, conseguiu manter essa promessa. Até que um homem bate à sua porta e vira seu mundo de cabeça para baixo.Diante de uma escolha impossível, Arvelle aceita fazer um pacto para matar o imperador. Para isso, terá de vencer os três desafios da Ruptura. Um sonho para muitos, essa arena brutal e cheia de perigos atrai os gladiadores mais rápidos, fortes e letais a competirem pela chance de receber um prêmio e de entrar na guarda imperial.O problema é que a presença de Arvelle chama a atenção de dois vampiros influentes: Rorrick, o filho sádico do imperador; e Primus, o responsável pela proteção do imperador, e alguém estranhamente familiar a Arvelle. Ambos são ardilosos e escondem muito bem suas verdadeiras intenções e motivações, mas uma coisa é certa: eles são a chave para que Arvelle compreenda melhor os próprios poderes e salve a sua família. Será lançado dia 23.  por Reprodução
A infância do mago, de Hermann Hesse (Record). Um homem que relembra sua infância mágica não só como uma época passada, e sim como uma possibilidade perdida. Em A infância do mago , Hermann Hesse faz um relato autobiográfico de um menino que carregava a centelha do extraordinário, mas foi ofuscado pela realidade da vida adulta. Lançamento dia 5.  por Reprodução
A grávida, de Samantha Josephs (Companhia das Letras). Martha tem a vida dos sonhos, mas esconde do marido um segredo que pode acabar com tudo. Quando o impossível acontece, seu maior medo se concretiza e ela descobre um lado seu até então desconhecido. Escolhido por Raphael Montes para sua coleção na Companhia, A grávida combina suspense e body horror numa história perturbadora e extraordinária. Será lançado dia 30.  por Reprodução
A máquina do golpe, de Heloisa M. Starling (Companhia das Letras). Em A máquina do golpe, Heloisa Murgel Starling conduz o leitor ao longo dos oito dias decisivos que fizeram do golpe de 1964 um processo irrefreável. Será lançado dia 20.  por Reprodução
Herói romântico, de Kirsty Greenwood (Paralela). Novo livro da autora de O amor (depois) da minha vida , Herói romântico é uma carta de amor aos romances, uma história divertida e cativante que vai prender e emocionar os leitores da primeira até a última página .Gertie Bickerstaff ganha a vida escrevendo romances com finais felizes… ou pelo menos ganhava, até sua própria vida amorosa desmoronar. Agora, além de lidar com o coração partido e o prazo apertado para a entrega do seu próximo livro, ela está com um enorme bloqueio criativo.Se tem uma coisa de que Gertie não precisa é de mais drama ― tipo dar de cara com um cowboy confuso e grosseiro no sofá da sua sala, que é justamente o que acaba acontecendo. Mas nesse caso não se trata de qualquer cowboy. River Oakley, o vilão da sua série de livros inacabada, está ali em carne e osso (e sem camisa).River quer voltar para casa, Gertie quer retomar sua vida. Então os dois chegam a um acordo: ele vai ensinar a ela táticas de sedução para ajudá-la a reconquistar o ex; e ela vai terminar o livro e mandá-lo para o mundo dele, seja lá qual for. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Canção de amor, de Elle Kennedy (Paralela). Eles se conhecem desde a infância. Ou, pelo menos, pensam que se conhecem.Após um fim de relacionamento traumático, Blake Logan decide escapar para a casa de veraneio da família para tentar se desligar do resto do mundo. O plano dela era simples: chega de homens, chega de romance, chega de drama.E estava dando certo… até Wyatt Graham aparecer do nada. Com um violão pendurado nas costas e uma atitude de bad boy, Wyatt é exatamente tudo o que Blake não precisava ― além de ser sua paixão da adolescência que a rejeitou dez anos atrás. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Pactos sombrios, de Charlotte B. Plumb (Seguinte). Nessa romantasia gótica envolvente, uma mortal se une a um demônio para combater um inimigo em comum ― sem saber que está prestes a viver um romance perigoso e inesperado.Eda Shaw e seus irmãos organizam pactos ilícitos em nome do sr. Night, o demônio poderoso com quem possuem uma dívida. A família Shaw atrai os mais desesperados da cidade até sua loja de antiguidades, onde há um espelho que se comunica com o submundo. Ali, o sr. Night promete realizar os desejos mais profundos: dinheiro, amor, vingança… Basta dar alguns anos de vida em troca.Quando um pacto dá errado e seus irmãos são presos pela Ordem da Fé, Eda precisará de um aliado à altura para resgatá-los: Kit’rath, um demônio com uma curiosa inclinação pela humanidade e o único ser em Blackbridge que o sr. Night parece temer. Enquanto os dois se esforçam para salvar a família dela da execução ― e a cidade da ruína ―, uma conexão inegável surge entre eles.Mas a ajuda de Kit tem um preço. E se Eda já lhe deu sua alma, não pode se dar ao luxo de entregar também seu coração. Lançamento dia 6.  por Reprodução
Confronto direto, de Stephanie Archer (Paralela). Dra. Georgia Green tem fama de amar roupas e sapatos, mas quem a conhece sabe que, por trás do exterior glamoroso, ela é extremamente trabalhadora. Além de ser a médica oficial do time Vancouver Storm, Georgia também é pesquisadora de medicina esportiva, voluntária num projeto social. Como não amar uma mulher tão cheia de vida?Bem, é só perguntar para Alexei Volkov, jogador-veterano de hóquei. Para ele, a Dra. Georgia é fútil, mimada e egoísta. Claro, ela também é linda e absolutamente encantadora, mas isso é um detalhe... O que Alexei quer é manter a maior distância possível dessa médica, que, ao que tudo indica, o odeia tanto quanto ele não a suporta. Lançamento dia 6.  por Reprodução
Um convite à sedução, de Suzanne Enoch (Harlequin). Caroline Witfeld sabe exatamente o que está em jogo. Aos 23 anos, enquanto as irmãs sonham com bailes, pretendentes e casamentos vantajosos, ela quer outra coisa: tornar-se pintora profissional. Mas os recursos da família estão chegando ao limite, e seu pai lhe dá um ultimato: se não conseguir ser aceita em uma prestigiada academia de arte em Viena, Caroline terá de abandonar para sempre seu maior sonho. Sua última chance é apresentar o retrato de um aristocrata. E então lorde Zachary Griffin surge à sua porta. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Sedução e sensibilidade, de Suzanne Enoch (Harlequin). Lady Eleanor Griffin sabe muito bem o que a espera: um marido escolhido pelos irmãos, uma vida de chás e bordados e uma existência adequada. O que ela ainda não sabe é o quanto está disposta a se rebelar antes que esse dia chegue.Quando sua primeira grande aventura ameaça se transformar em um escândalo de proporções épicas, quem aparece para salvá-la é Valentine Corbett, o marquês de Deverill: libertino infame, jogador inveterado e o homem por quem Eleanor suspira em segredo desde os 15 anos. O tipo de homem de quem ela deveria manter distância. E o único que realmente deseja. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Herdeiro da ilusão, de Madeline Taylor (Rocco). Uma aliança entre inimigos. Uma arma de poder inimaginável. Um vínculo capaz de reescrever o destino.Uma assassina feérica com o poder da ilusão presa a um rei que despreza. Um enigmático ceifador em busca de liberdade. Inimigos em uma aliança improvável, repleta de desejo e destruição. Mergulhe neste fenômeno da romantasia sombria. Lançamento dia 16.  por Reprodução
O ano em que nos escondemos, de Sarina Bowen (Alt). A vida de Scarlet Crowley desmoronou no dia em que seu pai foi acusado e preso por crimes abomináveis, tendo seu rosto estampado em todos os noticiários. O choque já passou, mas o horror permanece. É quase certo que Scarlet seja a única caloura da Faculdade Harkness que precisou passar furtivamente por vans de emissoras de TV estacionadas na frente de sua casa, apenas para sair da cidade. A vida universitária será a possibilidade de recomeço de Scarlet. Segurando um cartão de identificação de estudante novinho em folha ― com um novo nome nele ―, ela deixa tudo para trás. Mesmo que isso signifique mentir para o garoto por quem está se apaixonando perdidamente. Bridger McCaulley é uma estrela do time de hóquei da faculdade, conhecido por ser um garoto de ouro tanto dentro quanto fora do rinque. No entanto, uma crise familiar preocupante pode tirar tudo dele. Proteger a irmã mais nova nesse cenário significa estar em uma situação de moradia precária e decepções constantes. O único ponto alto em sua semana são as poucas horas que passa com Scarlet. Os dois criam um relacionamento (ou algo do tipo) baseado no entendimento de que algumas perguntas não devem ser feitas.  Porém, quando acontecimentos sombrios ameaçam os dois, seguir sozinho simplesmente não é mais uma opção. E se eles não conseguirem aprender a confiar um no outro, as famílias que os decepcionaram vão arruinar o que tanto lutaram para ter.  Lançamento dia 19.  por Reprodução
Instintos de outono, de Emilia Emerson (Globo livros). Após a perda dos pais, Olive Autumn Harvest decide recomeçar a vida em Starlight Grove, uma aconchegante cidade litorânea onde aceita um emprego como faroleira. Tudo o que ela quer é ficar sozinha. Mas seus planos mudam quando a restauração do farol coloca em seu caminho três alfas muito diferentes entre si ― e igualmente difíceis de ignorar.Eles são o gentil e carinhoso Easton Ford, o decidido e protetor Lars Andersson-Spring e o quieto e intenso Finn West. O trio desperta em Olive desejos que ela passou a vida inteira tentando controlar. Enquanto tenta manter distância da matilha, a atração entre eles cresce a cada encontro, tornando impossível ignorar o vínculo que começa a se formar.No entanto, o que começa como uma convivência forçada logo se transforma em uma conexão capaz de curar antigas feridas e mostrar que, às vezes, o verdadeiro lar é encontrado nas pessoas que escolhem ficar.Com um cenário acolhedor, personagens apaixonantes e altas doses de cenas hot, Instintos de outono é um romance de omegaverso sexy, divertido e envolvente sobre recomeços, pertencimento e a coragem de se entregar aos próprios instintos. Lançamento dia 13.  por Reprodução
Fora o pasto, tudo é granja, de Dan (Todavia). Nos anos 1930, em um galpão que cheira a madeira molhada, sentado num banquinho de tirar leite, um pai quer que os quatro filhos pequenos matem, um de cada vez, quatro galinhas que se debatem em sacos de juta trazidos por um peão. Um dos meninos fracassa na tarefa, paralisado de medo e nojo, e ali aprende ― que "só tem que matar galinha quem não é dono de galinheiro".Décadas mais tarde, o menino é conhecido como doutor Santos. O intervalo entre o ritual ambíguo de iniciação e o sucesso econômico e político do personagem, cuja trajetória acompanha o crescimento de Brasília desde a sua construção, é o tempo de uma mudança íntima radical. Em paralelo, o cenário da nova capital concentra alguns dos paradoxos brasileiros: modernidade e atraso, lei para uns e barbárie para o resto. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Meus homens, de Vicoria Kieland (Todavia). Após o fim conturbado de um relacionamento, a jovem norueguesa Brynhild Størset decide mudar-se para os Estados Unidos. Estamos no fim do século XIX, e a garota de dezessete anos é apenas outra entre milhares que emigram atrás de uma nova vida e do sonho americano. Para reescrever sua história, Brynhild muda de nome para Bella, e depois Belle, e parte em busca de fé, fortuna e, sobretudo, de amor.No entanto, ao passo que se vê confrontada pelos próprios valores religiosos e consumida pelo desejo, Belle entrará numa espiral de loucura, violência e sangue. Deixando de lado a cartilha da literatura de true crime, Victoria Kielland traduz a vida de Belle de forma visceral. Não por acaso é a prosa feroz da autora que está no centro deste notável romance. Num retrato de empatia desconcertante, Kielland desce às profundezas da mente da protagonista e emerge com um retrato que, sem se preocupar com julgamentos, está interessado em capturar na própria forma os impulsos assassinos de Belle, suas contradições e a poesia selvagem de seus pensamentos. Deslumbrante na linguagem e implacável em sua crueza, Meus homens é um livro que transforma em beleza incomum nossos recônditos mais sombrios. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Saideiras do amor, de Elliot Fletcher (Harlequin). Ao se mudar com a filha para um chalé meio decadente, Isla Lang só espera que a vida pare de piorar. Afinal, ser traída pelo ex-marido e mal conseguir pagar as contas já parece desastre suficiente. O que ela não esperava era ganhar um vizinho rabugento de olhos lindos.Apesar de ter tudo o que sempre sonhou, Alistair Macabe se sente miserável. Se antes ele era apenas um médico cansado e sobrecarregado, agora ele também é, após um comentário infeliz, o inimigo número um de todos os moradores de Kinleith, na ilha de Skye.Quando percebe que precisa melhorar a própria imagem para conquistar os pacientes, Alistair faz o convite mais inusitado de sua vida para a vizinha barulhenta da casa ao lado. Em troca de ajudá-la no concurso culinário que pode salvar suas finanças, Isla aceita se tornar a namorada de mentira do médico resmungão. Lançamento dia 23.  por Reprodução
Minha lâmina, suas costas, de K. M. Moronova (Bloom Brasil). Mais um romance do explosivo e amado universo de Tropas Ocultas, este livro encerra a duologia de Cameron e Emery, o casal perigoso e viciante que conquistou os leitores de dark romance. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Quando a lua encontra o mar, de Venessa Vida Kelley (Universo dos Livros). Benigno "Benny" Caldera sabe que um ferreiro porto-riquenho órfão como ele não costuma ter muitas chances na Nova York da década de 1910. Quando constrói um tanque de ferro forjado para o famoso Luna Park, todos ficam maravilhados. O trabalho lhe rende um convite para trabalhar nos bastidores do espetáculo ao lado de seu excêntrico elenco, marcando a primeira vez em que Benny se sente acolhido na cidade. É então que ele descobre um segredo extraordinário: o tanque, na verdade, é a jaula da mais nova atração do espetáculo, um tritão de carne e osso, capturado nas margens do East River sob o brilho da lua cheia.Mas o tritão é mais do que uma maravilha lendária. Em Río, Benny logo descobre um filósofo sagaz, um viajante atento e uma alma afim, mais belo e compassivo do que qualquer humano que já conheceu. Embora pertençam a mundos distintos, o que nasce como uma amizade por necessidade floresce em amor, conduzindo o coração de Benny por sentimentos desconhecidos e por uma verdade dolorosa: a prisão de Río ― e a sua própria.Uma jaula não é lugar para um tritão sobreviver. Libertar Río significaria trair sua nova família, arruinar o lar que finalmente encontrou e talvez perder para sempre aquele a quem ama. Ainda assim, Benny terá de reunir coragem para fazer o que é certo e descobrir se o amor que os une é forte o bastante para libertar os dois. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Pessoas irresponsáveis: uma história de onde eu trabalhava, de Sarah Wynn-Williams (Universo dos livros). Sarah Wynn-Williams entrou no Facebook acreditando na força transformadora da tecnologia. Quando deixou a empresa, sete anos depois, havia testemunhado acontecimentos tão escandalosos que a Meta obteve uma ordem judicial para tentar silenciá-la.Em Pessoas irresponsáveis , ela revela o verdadeiro preço da ambição do Vale do Silício, dos planos mirabolantes traçados a bordo de jatos particulares às consequências explosivas da busca implacável pelo domínio global. Uma leitura envolvente e devastadora que mudará definitivamente a forma como você enxerga as ferramentas que governam nossas vidas ― e o poder sem controle daqueles que as comandam. Lançamento dia 20.  por Reprodução
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Dia da Ceifa, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro). O próximo livro da série-fenômeno O Empyriano, Dia da Ceifa , reúne treze histórias estreladas pelos personagens favoritos dos leitores – e seus dragões. Além disso, as edições trazem, com exclusividade, dezesseis ilustrações originais coloridas, feitas pelo artista Joe Requeza. Lançamento dia 1º.  por Reprodução

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