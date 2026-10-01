Novo livro de ‘Quarta Asa’ e retorno de John Green: confira 46 lançamentos de outubro

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Thais Borges
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 04:00
Os cavaleiros de dragão estão de volta: entre os lançamentos de livros mais aguardados de outubro, um dos destaques é Dia da Ceifa, novo livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros (publicada no Brasil pela Planeta Minotauro). Considerado um volume ‘3.5’, o novo livro não segue os acontecimentos de Tempestade de Ônix, lançado no ano passado. A obra reúne 13 contos estrelados por alguns dos personagens mais icônicos da série e seus dragões.
De forma geral, o mês de outubro promete uma agenda movimentada para os leitores, especialmente para quem acompanha grandes nomes da literatura contemporânea e da fantasia. Uma das maiores expectativas é em torno da volta de John Green à ficção após nove anos, com Um Final de Cinema, e uma edição especial de Lua Nova, segundo livro da saga Crepúsculo (ambos da Intrínseca). Confira aqui 46 indicações que chegam às livrarias ao longo das próximas semanas.
Conheça 46 livros que serão lançados em outubro