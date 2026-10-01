LITERATURA

Novo livro de ‘Quarta Asa’ e retorno de John Green: confira 46 lançamentos de outubro

Mês também terá edição especial de ‘Lua Nova’ e novidades para os fãs de romantasia e romance

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 04:00

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março Crédito: Freepik

Os cavaleiros de dragão estão de volta: entre os lançamentos de livros mais aguardados de outubro, um dos destaques é Dia da Ceifa, novo livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros (publicada no Brasil pela Planeta Minotauro). Considerado um volume ‘3.5’, o novo livro não segue os acontecimentos de Tempestade de Ônix, lançado no ano passado. A obra reúne 13 contos estrelados por alguns dos personagens mais icônicos da série e seus dragões.

De forma geral, o mês de outubro promete uma agenda movimentada para os leitores, especialmente para quem acompanha grandes nomes da literatura contemporânea e da fantasia. Uma das maiores expectativas é em torno da volta de John Green à ficção após nove anos, com Um Final de Cinema, e uma edição especial de Lua Nova, segundo livro da saga Crepúsculo (ambos da Intrínseca). Confira aqui 46 indicações que chegam às livrarias ao longo das próximas semanas.