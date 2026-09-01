LITERATURA

Novos livros de Rebecca Yarros, Raphael Montes e mais: veja 73 lançamentos de setembro

Há novidades de gêneros como romance, suspense, ficção jovem adulta e literatura infantojuvenil

Thais Borges

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:32

Confira 20 livros de suspense para ler até o fim do ano e superar a ressaca literária Crédito: Pexels

O mês de setembro chega com uma lista de lançamentos de livros que prometem movimentar as expectativas de leitores e clubes de leitura. Entre os destaques do mês estão novos títulos de autoras best-sellers como Rebecca Yarros, Freida McFadden e Paula Pimenta. Outro destaque é o novo livro de Raphael Montes, um dos queridinhos do thriller brasileiro.

Com nomes consagrados da literatura contemporânea nacional e internacional, os lançamentos de setembro incluem gêneros como romance, suspense, ficção jovem adulta e literatura infantojuvenil. Aqui, separamos 73 indicações de leituras que serão publicadas ao longo do mês e que podem conquistar diferentes perfis de leitores.