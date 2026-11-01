Quer renovar a estante? Veja 60 livros que chegam às livrarias em novembro

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Thais Borges
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00
Novembro é um mês que agita o comércio com a temporada de compras, mas também é um momento movimentado para os leitores. Entre novos títulos de romance, fantasia, suspense, drama e não ficção, reunimos aqui 60 lançamentos que chegam às livrarias para ampliar as opções para os leitores.
Há desde novidades de autoras queridinhas das listas de mais vendidos de romance, como Abby Jimenez, Ali Hazelwood e Elsie Silver até livros de brasileiros consagrados, como Miriam Leitão e Walcyr Carrasco. A seleção reúne obras de diferentes gêneros e estilos, com opções para quem procura uma leitura envolvente, quer conhecer novos autores ou já está de olho nos próximos títulos para adicionar à estante.