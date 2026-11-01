LITERATURA

Quer renovar a estante? Veja 60 livros que chegam às livrarias em novembro

Seleção traz opções para diferentes gostos, de romances envolventes a fantasias e tramas de mistério

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00

Conheça 60 livros que chegam às livrarias em novembro Crédito: Pexels

Novembro é um mês que agita o comércio com a temporada de compras, mas também é um momento movimentado para os leitores. Entre novos títulos de romance, fantasia, suspense, drama e não ficção, reunimos aqui 60 lançamentos que chegam às livrarias para ampliar as opções para os leitores.