LITERATURA

Rainha das comédias românticas, Lynn Painter faz editora aumentar faturamento em 88% e revela como consegue escrever tantos livros

Autora de ‘Melhor do que nos filmes’ levou fãs à loucura na Bienal de São Paulo e contou ao CORREIO como concilia a escrita de diferentes romances

Thais Borges

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:34

Rainha das comédias românticas, Lynn Painter faz editora aumentar faturamento em 88% e revela como consegue escrever tantos livros Crédito: Divulgação/Intrínseca

Filas quilométricas, gritos, aglomeração, clima de histeria, abraços e muitas fotos. No sábado (5) do primeiro fim de semana da Bienal do Livro de São Paulo, provavelmente ninguém provocou tanta alvoroço quanto a autora americana Lynn Painter, um dos maiores nomes da literatura contemporânea atual. Rainha das comédias românticas, ela se tornou um fenômeno, além de ter sido uma das atrações mais aguardadas do evento literário. Para quem não é leitor, é como se Lynn fosse um dos artistas headliners do Rock in Rio.

Desde o lançamento de ‘Melhor do que nos filmes’ no Brasil, em 2023, Lynn não sai das listas de mais vendidos. Mãe de cinco filhos, a escritora natural de Nebraska se destaca entre colegas do gênero porque consegue transitar tanto entre livros para adolescentes e jovens adultos (os chamados ‘YA’, de ‘young adult’, no inglês) quanto para adultos de fato.

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Contudo, Lynn não acredita que escrever para adultos seja diferente de escrever para adolescentes. Para ela, que fez a quarta visita ao Brasil e esteve pela segunda vez na Bienal, tudo se trata do fato de amar escrever comédias românticas.

“Quando você pensa em filmes como ‘10 Coisas que Eu Odeio em Você’, eu nunca penso nele como um filme adolescente. Eu penso nele simplesmente como uma comédia romântica em que os personagens por acaso estão no ensino médio. Então, de certa forma, eu abordo meus livros assim. Penso: ‘Ah, quero escrever este livro e os personagens principais têm 17 anos’ ou ‘os personagens principais deste livro têm 27 anos”, contou, em uma conversa com o CORREIO sobre a rotina de escrita e a relação com o país.

Só até domingo, a editora Intrínseca, que publica os livros de Lynn no Brasil, já tinha registrado um aumento de 88% no faturamento em relação à edição anterior do evento, em 2024. De acordo com a própria editora, a participação marcante da escritora foi decisiva para o resultado: sete dos livros dela estavam na lista de mais vendidos no balanço parcial (já que a Bienal vai até o próximo domingo, dia 13).

O livro mais vendido era ‘Patinando no amor’, mas a obra mais famosa da autora, ‘Melhor do que nos filmes’ era o terceiro mais bem colocado nas vendas, seguido de ‘Apostando no amor’, ‘Não é como no filmes’, ‘Confusões do amor’, ‘Nada é por acaso’ e ‘Mil vezes amor’. ‘Nada é por acaso’, inclusive, é um dos lançamentos mais recentes.

Lançamentos

Esse é um dos aspectos que faz com que Lynn se torne ainda mais popular, além da leveza e da fluidez no estilo de escrita: são muitos livros chegando nos últimos anos. São pelo menos 12 livros publicados nos Estados Unidos desde 2021, sem incluir contos extras, que acompanham personagens queridos dos leitores, a exemplo de Wes e Liz, de ‘Melhor do que nos filmes’.

O ritmo de escrita, segundo a própria autora, “é uma loucura”. Ainda assim, ela acredita que as coisas funcionam porque seu calendário de escrita faz com que trabalhe nas revisões de um que está prestes a ser lançado e o primeiro rascunho de outro livro, mesmo que não de forma intencional.

“É fácil ficar alternando entre os dois, porque você está fazendo coisas diferentes em cada um. Tipo, este livro já está escrito, então estou apenas fazendo algumas mudanças nele, e depois volto para o que estou escrevendo no momento. Então, de certa forma, isso funciona bem com o meu cérebro criativo, que é meio caótico e está sempre em mil lugares ao mesmo tempo”, diz.

No Brasil, já são 10 livros, sendo que quatro foram apenas deste ano: Patinando no amor (fevereiro), Confusões do amor (maio), Nada é por acaso (agosto) e a coletânea 13 Histórias de amor (agosto), que assina com outras autoras e é inspirada em canções de Taylor Swift. Lynn, como uma boa romântica, é fã da maior cantora pop do mundo. Outro título já está na pré-venda e chega ao Brasil em outubro: ‘Confiando em nós dois’, mais uma comédia romântica adulta.

Para fãs do gênero romance, Lynn talvez chame atenção por escrever o que gostaria de ler. Por isso, ela dificilmente abre mão de uma de suas tropes (premissas literárias) preferidas: ‘fake dating’, o namoro de mentira.

“Acho que coloco isso em todos os meus livros. Não é de propósito. Às vezes, meu editor fala: ‘Lynn, talvez você devesse escrever um livro que não tenha namoro de mentira’. Mas eu penso: ‘Eles vão viajar no fim de semana. Acho que eles precisam fingir que são um casal’. É simplesmente muito divertido brincar com isso, porque é uma forma de colocar dois personagens juntos muito rapidamente”, admite.

Os livros de Lynn também foram abraçados pelos nichos literários das plataformas e redes sociais, a exemplo do Booktok, no TikTok. Mas, ainda que seja usuária da plataforma, a autora evita ler resenhas ou procurar comentários sobre seus livros.