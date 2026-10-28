LITERATURA

Romance de escritor baiano é eleito o melhor de entretenimento no Prêmio Jabuti

Cartografia para caminhos incertos, de Ian Fraser, venceu uma das categorias da 68ª edição da premiação; outros dois autores ligados à Bahia também foram contemplados

Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:08

Ian Fraser conquista primeiro Prêmio Jabuti com romance fantástico ambientado na Bahia Crédito: Divulgação

O melhor romance de entretenimento eleito pelo Prêmio Jabuti é de um escritor baiano: Cartografia para caminhos incertos, de Ian Fraser, foi o vencedor da categoria, que inclui obras de gêneros como ficção científica, suspense, romance de amor, terror e fantasia. O anúncio foi feito durante a cerimônia da 68ª edição da premiação, realizada em São Paulo nesta terça-feira (27).

Ao todo, três autores baianos ou radicados na Bahia foram escolhidos vencedores do Prêmio Jabuti. Além de Ian Fraser, Massaranduba, do escritor Abáz e publicado pelo Senac, foi o vencedor na categoria Conto. Outro nome ligado à Bahia que também saiu premiado foi o professor Manuel Alves de Sousa Junior, vencedor na categoria Educação.

Ian Fraser conquista primeiro Prêmio Jabuti com romance fantástico ambientado na Bahia 1 de 3

No caso de Fraser, essa foi a primeira estatueta do autor, que já havia sido finalista da premiação com o épico de ficção científica A vida e as mortes de Severino Olhos de Dendê. Lançado em maio de 2025, Cartografia para caminhos incertos conquistou leitores e a crítica e agora recebe o reconhecimento de uma das principais premiações literárias do país.

“Essa obra pode mostrar para os baianos que olhar para nossa terra, olhar para Bahia é um exercício de beleza e encantamento. A Bahia é uma terra muito plural, muito vasta. Ela vai proporcionar diversas experiências de vida, diversas experiências de alegria, de labuta, de dor, de gozo, de música, de arte”, diz Ian, nesta quarta-feira (28), em um áudio enviado ao CORREIO.

Nascido e criado em Salvador, o autor tem uma gatinha paraplégica, Gouda, e a cadela Gorgonzola. Autor dos romances já premiados O sangue é agreste e Noir carnavalesco, além da saga Araruama, que teve uma campanha de sucesso em uma plataforma de financiamento coletivo, Ian publicou A vida e as mortes de Severino Olho de Dendê também pela Intrínseca. Cartografia para caminhos incertos também foi adaptado para os palcos e recebeu o 28º Prêmio Braskem de Melhor Texto.

Realismo mágico

Na obra vencedora, o autor constrói uma narrativa fantástica sobre um jovem que, ao tentar encontrar sua cidade itinerante, embarca em uma jornada pelo mais misterioso dos territórios: o próprio coração. Ele parte de uma pergunta principal: Até onde é preciso ir para encontrar aquilo que sempre esteve presente?

“Nesse livro, eu crio cidades fantásticas para conseguir trabalhar ideias por trás do que significa ser mudado, ser cidadão em uma cidade e como as cidades nos influenciam, como elas mudam a gente, como elas moldam o nosso jeito de ser”, explica Ian.

É, Cartografia para caminhos incertos, eu gosto de dizer que é um livro sobre se perder e se achar. E, para se achar, você primeiro precisa se perder. E, e na, na construção de linguagem, a gente vai botando palavras dentro de caixinhas, né? As palavras já são caixinhas e a gente pega essas caixinhas e bota dentro de outras caixinhas.

No livro, a cidade de Redenção, na Bahia, vive em constante romaria, não aparece nos mapas e permanece alheia às tecnologias. É nesse lugar que mora Mané, um jovem inquieto e sonhador que “inventou de ser poeta”. Sua vida muda quando o namorado, Jeremias, estabelece um ultimato: se o próximo beijo do casal não provocar uma revoada de borboletas amarelas, o relacionamento chegará ao fim. Determinado a realizar o desejo do amado, Mané parte em uma missão arriscada, ultrapassa os limites da cidade e acaba se perdendo de Redenção. Longe de casa e desesperado para reencontrar o namorado, ele inicia uma odisseia em busca do caminho de volta.

Durante a jornada, Mané atravessa cenários inusitados, como uma torre construída de cima para baixo, cujos andares correspondem a diferentes épocas e costumes; dois territórios vizinhos envolvidos em uma guerra sem explicação; e uma cidade onde a vida se transforma em um espetáculo teatral permanente. Ao conhecer novos lugares e pessoas, o poeta amplia sua visão de mundo. O encontro com o palhaço Severino o leva a compreender que o coração nem sempre aponta para caminhos conhecidos. Entre as lembranças da vida que deixou para trás e as possibilidades do mundo que se abre diante dele, Mané descobre o valor de seguir em movimento. Como afirma a Bruxa responsável pela criação de Redenção, “certeza é coisa miúda, cabe no bolso. Grande mesmo é a dúvida”.

Ao combinar prosa e poesia, Cartografia para caminhos incertos aborda as descobertas que acompanham os indivíduos ao longo da vida. Com uma narrativa que mistura fantasia, emoção e humor, Ian Fraser explora aspectos da alma brasileira e reflete sobre a importância de se perder para encontrar novos caminhos e, finalmente, a si mesmo.