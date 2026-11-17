LITERATURA

'Sinto um vazio por dentro': como tirinhas transformam emoções em reflexões

Quadrinista Caetano Cury usa situações cotidianas e metáforas para abordar sentimentos e questões existenciais em Téo & O Mini Mundo

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:25

Com humor e metáforas, Caetano Cury aborda sentimentos como luto, insegurança e saudade na série Téo & O Mini Mundo Crédito: Divulgação

Um personagem segura um balão e diz: “Sinto um vazio por dentro”. O balão responde: “Eu também”. Ao ser questionado se isso não o incomoda, ele rebate: “Pelo contrário. É isso que me move”. A cena de Téo & O Mini Mundo, volume 1, O Livro ilustra como o quadrinista Caetano Cury transforma sentimentos e questões existenciais em situações cotidianas, criando pontos de identificação com os leitores.

Publicadas nas redes sociais e posteriormente reunidas em livros, as tirinhas abordam experiências como perdas, saudade, insegurança e instabilidade emocional. As ideias geralmente surgem de situações vividas ou sentimentos experimentados pelo próprio autor, como uma situação engraçada, uma reflexão, um momento de melancolia ou uma experiência de dor.

Com humor e metáforas, Caetano Cury aborda sentimentos como luto, insegurança e saudade na série Téo & O Mini Mundo 1 de 9

Para Cury, apesar das particularidades de cada indivíduo, alguns sentimentos fazem parte de uma experiência comum: todos têm desejos, angústias, saudades e incertezas. Com pouco texto e frequentemente construídas a partir de metáforas, as histórias não apresentam explicações definitivas. A proposta é deixar espaço para que cada leitor construa seus próprios significados.

A linguagem das tirinhas também contribui para essa aproximação. Em poucos quadros, questões complexas são apresentadas de forma acessível, alcançando o público mesmo em meio ao ritmo acelerado das redes sociais.

No quarto livro da série, Téo & O Mini Mundo: Viver é um risco, um personagem afirma não ter estabilidade na vida e aparece flutuando, sem os pés no chão. Outro responde que também não tem. Na página seguinte, várias pessoas são retratadas na mesma situação. A imagem transforma uma insegurança individual em uma condição compartilhada e funciona como um espelho para quem experimenta a mesma sensação.

“Não sei dizer exatamente como essas histórias funcionam como apoio emocional para cada pessoa. Acho que elas são lembretes de coisas que já sabemos, mas que às vezes precisamos reencontrar em uma imagem ou em uma conversa. Alguns leitores acrescentam suas crenças a essas histórias; outros encontram sentido naquilo que está representado ali. Esse espaço para diferentes leituras faz parte dos quadrinhos”, diz o autor.

As experiências de perda e o luto também estão entre os temas abordados pelo quadrinista. Em uma das tirinhas de Téo & O Mini Mundo: Quentinho no Coração, terceiro livro da série, uma personagem diz sentir falta do marido que morreu, mas também perceber sua presença o tempo todo. Em outra história, um personagem sofre ao notar que está esquecendo alguém que morreu. Ao longo da conversa, a pessoa que partiu desaparece dos quadros, até que, no desfecho, sua presença é representada dentro do peito de quem ficou.

“Talvez uma história assim sirva como introdução para uma conversa que a pessoa não sabia como começar. Ela pode se reconhecer ali, compartilhar a tirinha com alguém e encontrar uma abertura para falar sobre o que sente. Sobre como isso participa de um processo de terapia, prefiro deixar a resposta para os depoimentos dos leitores e dos profissionais que utilizam essas histórias. O que posso dizer, como autor, é que os quadrinhos oferecem um espaço para tocar nesses assuntos”, finaliza Caetano Cury.

Téo & O Mini Mundo – Viver é um risco

Autor: Caetano Cury

Editora: Composição

Preço: R$ 69,90

Instagram: @teoeominimundo