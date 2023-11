1° Concurso de Redação da Defesa Civil premia três alunos da rede municipal

A cerimônia de premiação do 1º Concurso de Redação da Defesa Civil aconteceu nesta quarta-feira (22) e premiou três alunos da rede municipal. A capacitação do Projeto Defesa Civil nas Escolas (PDCE) foi realizada com 334 estudantes, que dissertaram sobre o tema "Conhecer, Integrar e Prevenir: Por cidadãos Conscientes e Cidades Resilientes".



A iniciativa feita Defesa Civil de Salvador (Codesal) com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Smed) reuniu 12 finalistas. Os vencedores foram: Maria Luísa Silva Lima, da Escola Municipal Santo Antônio das Malvinas (Coutos); João Victor Santana de Souza, da Escola Municipal Campinas de Pirajá; e Larissa Victoria Silva de Oliveira Souza, da Escola Municipal Oito de Maio (Periperi).