13 pessoas morreram vítimas de balas perdidas em Salvador e Região Metropolitana este ano

Treze pessoas morreram atingidas por balas perdidas em Salvador e Região Metropolitana de 1º de janeiro até a segunda-feira (23), segundo balanço do Instituto Fogo Cruzado. A 13ª vítima foi o menino Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, baleado no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, quando estava sentado na porta de casa no domingo (23). Ele morreu horas depois.



No mesmo período, outras 22 pessoas também foram vítimas de bala perdida em tiroteios na RMS, mas sobreviveram.