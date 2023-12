Festival Virada Salvador registra 138 mil pessoas nos dois primeiros dias

Cerca de 138 mil pessoas estiveram nos dois primeiros dias do Festival Virada Salvador. Os números foram contabilizados pela Secretaria da Segurança Pública.



Nenhum crime grave contra a vida foi registrado no festival. Nos Portais de Abordagem, a Polícia Militar recolheu 44 objetos perfurocortantes, entre eles garrafas de vidro, tesouras, canivetes, facas, entre outros itens que colocariam em risco a integridade física do público.



Completando o balanço, três foragidos da Justiça foram localizados pelo Reconhecimento Facial da SSP, outras três pessoas foram conduzidas por furto e acabaram autuadas na Delegacia Especial de Área (DEA) da Polícia Civil. No evento também foram computados 81 furtos, três roubos e cinco desacatos.