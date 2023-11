14 autos de infração foram emitidos durante a Black Friday

A ação de monitoramento de preços é realizada anualmente na Black Friday. Crédito: Divulgação

Realizada anualmente pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), a Operação Black Friday emitiu 14 autos de infração em 12 lojas. As multas podem variar de R$900,00 a R$9 milhões.



As infrações cometidas foram publicidade enganosa, vício de informação que induz o consumidor ao erro e ausência de preço. As empresas autuadas devem apresentar defesa no prazo de 20 dias.

A operação busca combater práticas abusivas no dia em que os consumidores impulsionam o comércio em busca de grandes promoções. Os agentes realizaram monitoramentos de precificação em 70 lojas, virtuais e físicas, para verificar a veracidade das ofertas e o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor desde o mês de outubro.

Caso alguma regularidade seja identificada pelo consumidor, ele deve entrar em contato com o CODECOM pelos canais oficiais disponíveis: o Aplicativo Codecon Mobile, o Aplicativo Fala Salvador, o site ( www.codecon.salvador.ba.gov.br ), o portal do Fala Salvador ( www.falasalvador.ba.gov.br ) ou através da Central de Atendimento Disque Salvador no número 156. A Central Municipal de Atendimento ao Consumidor opera de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, na Rua Chile, nº 3, Centro.