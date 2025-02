SEAP

14 foliões curtiram Fuzuê e Furdunço com tornozeleira eletrônica

Ida à festa é infração de medidas determinadas pela Justiça, e polícia foi comunicada

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 13:13

Tornozeleira eletrônica Crédito: Shutterstock

Catorze pessoas que usam tornozeleira eletrônica foram flagradas no circuito do Fuzuê e Furdunço, neste final de semana, violando determinações judiciais, informou nesta segunda-feira (24) a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). As infrações foram comunicadas as polícias Civil e Militar e um dos infratores foi detido. >

A Seap diz que já intensificou as ações por conta do Carnaval. Policiais penais participaram do esquema de segurança no circuito Barra-Ondina durante os festejos pré-carnavalescos deste final de semana. >

Equipes de poliamento penal ordinário, da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), realizaram diversas ações, desde a monitoração de tornozelados - pessoas que usam a tornozeleira-, até escolta de presos no circuito e rondas preventivas nas unidades prisionais.>