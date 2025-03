POLÍCIA

15ª fase da Operação Unum Corpus encerra com 714 prisões na Bahia

Houve ainda recorde na retirada de armamentos ilegais de circulação

A 15ª fase da Operação Unum Corpus foi concluída com a prisão de 714 pessoas em todo o estado da Bahia. A ofensiva, realizada na quinta-feira (27), resultou no cumprimento de 461 mandados judiciais, sendo 97 de prisão civil, além de 292 de busca e apreensão. No total, 190 prisões ocorreram em flagrante, e 15 adolescentes foram apreendidos. >