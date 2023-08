158 famílias quilombolas recebem posse de terra de 13 mil hectares

O Território Quilombola Jatobá, no município Muquém de São Francisco, no oeste da Bahia recebeu, nesta quarta-feira (30), o documento de posse de um terreno de 13,7 mil hectares.



A comunidade, certificada pela Fundação Cultural Palmares desde 2004, é formada por 158 famílias. O território está na etapa final de sua regularização fundiária. Enquanto não são titulados comunitariamente, as famílias irão receber o Contrato de Concessão e Uso (CCU) da terra. A área total corresponde a um perímetro do território que é de 15,4 mil hectares. Cada hectare corresponde, aproximadamente, a um campo de futebol.