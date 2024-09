EMPREGOS

1.624 vagas temporárias para educadores são abertas na Bahia; confira

As vagas são para diversas cidades da Bahia e todas as contratações são em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A carga horária é de 20h a 30h semanais, e o prazo do contrato é de 36 meses, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.