20ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia lança Vakinka para arrecadar dinheiro

O Grupo Gay da Bahia (GGB) lançou uma 'vaquinha' online para arrecadar dinheiro para realizar as atividades da 20ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, programada para o dia 10 de setembro, e para a Semana da Diversidade, entre 4 a 9 do mesmo mês, em Salvador. Na página em que pede a contribuição, os organizadores explicam que a festa já se tornou tradição, mas que não é fácil realizar um evento que reúne cerca de 500 mil pessoas na cidade. A última Parada realizada ocorreu em 2019, antes da pandemia de covid-19.

O objetivo do financiamento coletivo, criado neste sábado (29) e com encerramento no dia 30 de setembro, é arrecadar R$ 20 mil, para custear as atividades importantes que não são comtempladas com os apoios recebidos.