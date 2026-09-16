CRIME ORGANIZADO

21 suspeitos são presos em megaoperação contra tráfico e homicídios na Bahia

Operação Eirene II cumpre 32 mandados de prisão em quatro estados e bloqueia mais de R$ 12 milhões em bens e ativos

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:23

21 suspeitos são presos em megaoperação contra tráfico e homicídios na Bahia Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Vinte e um suspeitos foram presos na Bahia nesta quarta-feira (16), durante a Operação Eirene II, que investiga um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e crimes relacionados a armas de fogo.

Ao todo, 32 mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar, Civil e Federal. As ações ocorreram simultaneamente na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Na Bahia, foram cumpridos nove mandados de prisão em Jequié, seis em Vitória da Conquista, dois em Serrinha e um em cada uma das cidades de Mutuípe, Laje, Ilhéus, Brumado e Salvador.

Nos outros estados, foram realizadas quatro prisões em São Paulo, cinco em Minas Gerais e uma em Goiás.

Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de mais de R$ 12 milhões em bens e ativos financeiros vinculados aos integrantes do grupo investigado.