22 bombeiros atuam no combate ao incêndio florestal em cidade no interior da Bahia

Crédito: Divulgação

22 bombeiros militares estão atuando no combate ao Incêndio florestal no município de Mundo Novo, interior da Bahia. Os agentes contam com o apoio de dois aviões modelo Air Tractor do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).



Os bombeiros estão conseguindo chegar até os focos para que o combate seja realizado de forma direta. Mais 15 bombeiros reforçarão as ações de combate na região de Mundo Novo a partir desta terça-feira (5).

Combate aos incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanece com cerca de 200 bombeiros atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem a Bahia nesta segunda-feira (4).

O fogo atinge as regiões Norte, Sudoeste, Sul e Chapada Diamantina, no interior da Bahia nas cidades de Pindobaçu, Miguel Calmon, Jacobina, Iramaia, Ibicoara, Morro do Chapéu, Macaúbas, Brotas de Macaúbas, Mundo Novo, Rio de Contas, Barra da Estiva, Érico Cardoso, Poções, Maraú, Eunápolis, Prado e Santa Cruz Cabrália.

Sete aviões modelo Air Tractor, fornecidos através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), dois helicópteros - um do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e outro do governo de Pernambuco - brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e brigadistas voluntários dos municípios próximos às regiões atingidas dão apoio à Operação Florestal, que teve início em julho.