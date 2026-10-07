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23 mil fraudes: energia recuperada dá para abastecer Feira de Santana por 45 dias

Neoenergia Coelba realizou 28 mil ações de combate ao furto no terceiro trimestre; agosto teve recorde desde 2024

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:05

Neoenergia Coelba recupera energia para abastecer Feira de Santana por 45 dias
Neoenergia Coelba recupera energia para abastecer Feira de Santana por 45 dias Crédito: Ascom Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba recuperou 187,5 GWh de energia durante o terceiro trimestre de 2026 em operações de combate ao furto de energia na Bahia. O volume seria suficiente para abastecer Feira de Santana por 45 dias. Entre julho e setembro, a companhia realizou mais de 28 mil ações e identificou irregularidades em 23.211 unidades consumidoras em todo o estado.

23 mil fraudes: energia recuperada é suficiente para abastecer Feira de Santana

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Neoenergia Coelba recupera energia para abastecer Feira de Santana por 45 dias por Ascom Neoenergia Coelba

Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, teve o maior volume de energia recuperada, com 45,5 GWh em 192 fraudes identificadas — quantidade suficiente para abastecer Bom Jesus da Lapa por 30 dias. Já Salvador concentrou o maior número de irregularidades, com 2.063 ocorrências e 8,5 GWh recuperados, volume equivalente ao consumo de São Sebastião do Passé durante 30 dias. Em agosto, a companhia registrou o maior volume mensal de energia recuperada desde junho de 2024: foram 82,6 GWh, resultado de mais de 10,2 mil ações e 8.616 fraudes identificadas.

Segundo Ricardo Bastos, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, as operações são realizadas de forma contínua e combinam sistemas de monitoramento, análise de consumo e equipes especializadas. O furto de energia é crime previsto no Código Penal e também pode provocar sobrecarga na rede e riscos à segurança. Suspeitas de irregularidades podem ser denunciadas anonimamente pelo telefone 116.

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