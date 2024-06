FESTEJOS JUNINOS

357 mil pessoas participam das festas de São Pedro na Bahia

Na capital baiana, 54.148 baianos e turistas foram para o Parque de Exposições curtir os shows. No interior, a cidade de Ipiaú foi a que reuniu o maior público: 124.025 pessoas. Em seguida, aparece Itabuna, com público de 68.691, Belo Campo com 44.717 pessoas, Paulo Afonso, com 43.405 pessoas, e Paripiranga, com 22.194 pessoas.