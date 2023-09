365 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos pela PRF na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira (5) uma carga com 365 mil cigarros contrabandeados. O flagrante ocorreu na altura do km 181 da BR 135, próximo ao município de Barreiras (BA). O motorista que levava os produtos foi preso.



Em nota, a PRF diz que os policiais realizavam fiscalizações de trânsito, quando visualizaram a carreta que apresentava diversas irregularidades, incluindo faróis de LED, antena fora do padrão regulamentar e para-brisa quebrado. Ao tentar abordar o veículo, o condutor começou a fugir, dando início a um acompanhamento tático e só sendo possível alcançá-lo na BR 242, no km 788.