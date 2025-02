VERÃO 2025

4 dicas para economizar na conta de luz em meio ao calorão em Salvador

Base Naval de Aratu registrou nesta quarta-feira (19) a maior temperatura do ano: 35,8ºC

Salvador registrou nesta quarta-feira (19), na estação climatológica da Base Naval de Aratu, a temperatura de 35,8ºC, a maior do ano. A normal climatológica, que é a temperatura média dos últimos 30 anos, para o mês de fevereiro é de 31,1ºC. Com os termômetros acima dos 30ºC, não tem quem não passe calor e saia ligando ar-condicionado, ventilador e abrindo a geladeira. Apesar de aliviar a 'quentura', essas ações se refletem negativamente na conta de luz.>

Para evitar que isso aconteça, a Neoenergia Coelba orienta algumas práticas para ajudar os consumidores a atravessar esse período com conforto e economia.>

Essa economia de energia não só alivia a conta no final do mês, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Confira as dicas:>