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4 mortos no Lobato: um deles aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante

Luan Gomes Costa, de 30 anos, é apontado como um dos quatro mortos em ação policial; imagens registram momento anterior aos tiros contra Marcelo Santos da Anunciação

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05:00

Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante
Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante Crédito: Reprodução

Entre os quatro mortos durante uma ação da Polícia Militar no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), pelo menos um deles, Luan Gomes Costa, de 30 anos, teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, de 47. O crime ocorreu três dias antes, na terça-feira (11), na Boa Vista do Lobato. Marcelo estava dentro de um carro com a esposa quando os dois foram baleados. Ele morreu, enquanto a mulher, de 35 anos, foi atingida na barriga, no braço e no peito e sobreviveu.

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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais e teria sido gravado no dia do crime mostra Luan momentos antes dos disparos contra Marcelo. Nas imagens, ele aparece pouco antes do ataque que terminou com a morte do comerciante. A participação de Luan no homicídio, porém, ainda deve ser formalmente esclarecida pelas investigações. O caso que vitimou Marcelo é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

Luan foi morto na sexta-feira durante uma ocorrência em Plataforma que terminou com quatro pessoas baleadas pela PM. Além dele, morreram Cauã Dias Damasceno, de 18 anos, Adriano Nascimento dos Santos Valente e Rafaela Santos da Silva Barros. Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, houve perseguição e troca de tiros durante a ação. A SSP-BA informou que o grupo teria ligação com uma facção criminosa, sem especificar qual. Os quatro foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram.

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