4 mortos no Lobato: um deles aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante

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Bruno Wendel
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05:00
Entre os quatro mortos durante uma ação da Polícia Militar no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), pelo menos um deles, Luan Gomes Costa, de 30 anos, teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, de 47. O crime ocorreu três dias antes, na terça-feira (11), na Boa Vista do Lobato. Marcelo estava dentro de um carro com a esposa quando os dois foram baleados. Ele morreu, enquanto a mulher, de 35 anos, foi atingida na barriga, no braço e no peito e sobreviveu.
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Um vídeo que circula nas redes sociais e teria sido gravado no dia do crime mostra Luan momentos antes dos disparos contra Marcelo. Nas imagens, ele aparece pouco antes do ataque que terminou com a morte do comerciante. A participação de Luan no homicídio, porém, ainda deve ser formalmente esclarecida pelas investigações. O caso que vitimou Marcelo é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.
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Luan foi morto na sexta-feira durante uma ocorrência em Plataforma que terminou com quatro pessoas baleadas pela PM. Além dele, morreram Cauã Dias Damasceno, de 18 anos, Adriano Nascimento dos Santos Valente e Rafaela Santos da Silva Barros. Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, houve perseguição e troca de tiros durante a ação. A SSP-BA informou que o grupo teria ligação com uma facção criminosa, sem especificar qual. Os quatro foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram.