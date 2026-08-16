INVESTIGAÇÃO

4 mortos no Lobato: um deles aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante

Luan Gomes Costa, de 30 anos, é apontado como um dos quatro mortos em ação policial; imagens registram momento anterior aos tiros contra Marcelo Santos da Anunciação

Bruno Wendel

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05:00

Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante Crédito: Reprodução

Entre os quatro mortos durante uma ação da Polícia Militar no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), pelo menos um deles, Luan Gomes Costa, de 30 anos, teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, de 47. O crime ocorreu três dias antes, na terça-feira (11), na Boa Vista do Lobato. Marcelo estava dentro de um carro com a esposa quando os dois foram baleados. Ele morreu, enquanto a mulher, de 35 anos, foi atingida na barriga, no braço e no peito e sobreviveu.

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador 1 de 11

Um vídeo que circula nas redes sociais e teria sido gravado no dia do crime mostra Luan momentos antes dos disparos contra Marcelo. Nas imagens, ele aparece pouco antes do ataque que terminou com a morte do comerciante. A participação de Luan no homicídio, porém, ainda deve ser formalmente esclarecida pelas investigações. O caso que vitimou Marcelo é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

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