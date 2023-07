60 famílias do MST são ameaçadas por 30 homens armados na Bahia

Cerca de 60 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia foram ameaçadas por 30 homens armados na madrugada desta segunda-feira (30), no acampamento Osmar Azevedo, localizado às margens da rodovia BA-250, no município de Itiruçu.



Os homens, de acordo com o MST, se identificaram como fazendeiros, e tentaram invadir com violência e ameaças o acampamento.



De acordo com nota oficial, o MST informou que as famílias não estão acampadas em área de nenhum dos fazendeiros, mas sim às margens da rodovia BA-250, após um despejo que sofreram de uma fazenda que pertenceu à extinta EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola), no dia 5 de abril. Elas aguardam as negociações com o Governo Estadual e com o INCRA para destinação da área da EBDA para a criação de assentamento.