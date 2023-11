9ª edição da Bahia Vinho Show começa nesta quinta; veja programação

Crédito: Divulgação

O maior e mais diversificado evento de vinhos do Nordeste começará sua 9ª edição nesta quinta-feira (30), no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. A programação, que prossegue nos dias 1º e 2 de dezembro, conta com feira de vinhos, degustação de grandes produtores, workshop, palestras e curso de formação de sommelier com especialistas de projeção no mercado, sendo convidativo para amadores, enófilos e profissionais.



O público da feira poderá degustar mais de 150 rótulos e comprar vinhos com preço de distribuidor. A prática da harmonização também está garantida com o acesso a mesas de queijos e pães. São 15 expositores entre importadores, distribuidores e produtores, com eles a certeza de novos sabores baianos e do mundo. A expectativa da organização da Bahia Vinhos Show é que aproximadamente 900 pessoas visitem a feira nesta edição. A classificação etária do evento é para maiores de 18 anos.

Palestras e formação

Os participantes do evento ainda podem usufruir de um ciclo de palestras para aprofundar o conhecimento sobre o universo dos vinhos. Na quinta-feira (30), a abertura fica sob a responsabilidade do renomado sommelier e juiz internacional de vinhos, Jaime D'Oliveira, que falará sobre 'Vinhos do Brasil: Chapada Diamantina, o mais novo terroir'. Com degustação dirigida, os inscritos vão conhecer as particularidades dos vinhos da Chapada Diamantina e Morro do Chapéu.

Na sexta-feira (1º/12), às 16h, o tema da palestra será ‘A Itália do vinho e o Brasil do Vinho’. Os conceituados enólogos Alexandre Vasconcellos e Daniel Carraro vão guiar o diálogo e uma degustação dirigida. Já no sábado (2/12), a partir das 18h, Diego Bertolini e Daniela Fialho, especialistas no universo dos vinhos, vão conduzir uma experiência sensorial a partir do tema 'Degustações Terroirs do Mundo - Jolimont”.

O Bahia Vinho Show oferece ainda a oportunidade de qualificação certificada para interessados em impulsionar seus negócios físicos ou virtuais (os cursos são comprados separadamente). Uma das possibilidades é o Workshop 'Venda Mais Vinhos' com Diego Bertolini, que ocorre apenas no dia 2/12 das 8h às 18h, ainda com vagas disponíveis, que podem ser adquiridas pela plataforma Sympla. A outra possibilidade é a formação de sommelier nível 1, ministrado pelo experiente Jaime Oliveira entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro. A formação tem a parceria da Faculdade Montessoriano de Salvador, o Instituto Brasileiro de Negócios (Ibran) e o Clube Gourmet Bahia.

Serviço

O quê: Bahia Vinho Show 9ª edição

Quando: 30 de novembro a 2 de dezembro de 2023

Onde: Hotel Vila Galé Salvador - Rua Morro do Escravo Miguel, 320 – Ondina, Salvador-Ba

Ingressos: Sympla