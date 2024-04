FINAL DO BAIANÃO

900 policiais vão atuar no Ba-Vi neste domingo

O Bepe realizará ainda o acompanhamento da torcida do Bahia desde a Praça da Piedade, onde a concentração está marcada para às 11h, até o estádio. O acompanhamento da delegação do Vitória será realizado pelo efetivo do Bepe com o apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia, Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e apoio aéreo do Graer. Já o acompanhamento da delegação do Bahia será feito pelo efetivo do Bepe com o apoio do Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO).