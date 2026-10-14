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A cidade da Bahia que colocou 13 cafés entre os melhores do Brasil

Município da Chapada Diamantina é o único do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do principal concurso de cafés especiais do país

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:30

Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil Crédito: Renato Rodrigues/Divulgação

Piatã, na Chapada Diamantina, é o único município do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do Cup of Excellence Brazil 2026, considerado o principal concurso de qualidade de cafés especiais do Brasil e realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). A cidade garantiu 13 lotes na disputa, dos quais oito são de produtores ligados à Coopiatã, cooperativa formada por cafeicultores da agricultura familiar. A avaliação do júri nacional ocorrerá na próxima semana, entre os dias 19 e 23, com divulgação dos resultados prevista para o dia 24.

A classificação ganha destaque diante da distribuição geográfica dos participantes. Os 150 lotes selecionados são provenientes de 50 municípios e 12 regiões produtoras, e a Chapada Diamantina é a única região fora do Sudeste entre as classificadas. Piatã também figura entre as cidades com maior número de cafés selecionados no país e está representada nas três categorias do concurso: Via Úmida, Via Seca e Experimental, voltada a processos inovadores de fermentação.

Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil

Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação
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Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil por Renato Rodrigues/Divulgação

"Ver Piatã mais uma vez entre os melhores cafés do Brasil é o reconhecimento de um trabalho de muitas famílias. A gente sempre teve muita tranquilidade com a qualidade do nosso café; a gente assina embaixo. Mas um resultado como esse dá ainda mais segurança de que estamos no caminho certo", diz o sócio-fundador, diretor comercial e provador da Coopiatã, José Renato Rodrigues.

Segundo a cooperativa, a presença recorrente de Piatã entre os destaques nacionais do café especial está relacionada à organização coletiva dos produtores. O custo de produção dos pequenos cafeicultores é mais elevado do que o das grandes fazendas, e o trabalho em cooperativa permite compartilhar conhecimentos, acompanhar todas as etapas da produção e alcançar mercados mais exigentes.

"A cooperativa nasceu para que a gente fosse mais longe junto. Sozinho, o pequeno produtor tem um custo maior e mais dificuldade de chegar ao mercado. Juntos, a gente consegue se dedicar a cada processo e manter a qualidade lá em cima, safra após safra", diz Renato.

As características naturais da região também contribuem para a produção de cafés especiais. Piatã é o município produtor de café situado em maior altitude no Norte e Nordeste, com lavouras entre 1.260 e 1.400 metros acima do nível do mar. Essas condições favorecem a produção de cafés com características marcantes de doçura e complexidade.

Próximos passos

Na etapa nacional, os jurados vão selecionar as 40 melhores amostras, que precisam alcançar nota igual ou superior a 86 pontos para avançar à fase internacional do concurso. A divulgação do resultado final e a cerimônia de premiação estão previstas para 31 de outubro.

"Independentemente do resultado, ter tantos cafés de Piatã nessa etapa já mostra ao mercado do que a nossa região é capaz. É uma vitrine para toda a Chapada", completa Renato.

Em 2022, seis cooperados da Coopiatã ficaram entre os dez primeiros colocados do Cup of Excellence Brasil, incluindo os dois primeiros lugares.

Tags:

Café Piatã Chapada Diamantina Cafeicultura

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