PRODUÇÃO

A cidade da Bahia que colocou 13 cafés entre os melhores do Brasil

Município da Chapada Diamantina é o único do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do principal concurso de cafés especiais do país

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:30

Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil Crédito: Renato Rodrigues/Divulgação

Piatã, na Chapada Diamantina, é o único município do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do Cup of Excellence Brazil 2026, considerado o principal concurso de qualidade de cafés especiais do Brasil e realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). A cidade garantiu 13 lotes na disputa, dos quais oito são de produtores ligados à Coopiatã, cooperativa formada por cafeicultores da agricultura familiar. A avaliação do júri nacional ocorrerá na próxima semana, entre os dias 19 e 23, com divulgação dos resultados prevista para o dia 24.

A classificação ganha destaque diante da distribuição geográfica dos participantes. Os 150 lotes selecionados são provenientes de 50 municípios e 12 regiões produtoras, e a Chapada Diamantina é a única região fora do Sudeste entre as classificadas. Piatã também figura entre as cidades com maior número de cafés selecionados no país e está representada nas três categorias do concurso: Via Úmida, Via Seca e Experimental, voltada a processos inovadores de fermentação.

Única cidade do Nordeste na disputa, Piatã coloca 13 cafés entre os melhores do Brasil 1 de 13

"Ver Piatã mais uma vez entre os melhores cafés do Brasil é o reconhecimento de um trabalho de muitas famílias. A gente sempre teve muita tranquilidade com a qualidade do nosso café; a gente assina embaixo. Mas um resultado como esse dá ainda mais segurança de que estamos no caminho certo", diz o sócio-fundador, diretor comercial e provador da Coopiatã, José Renato Rodrigues.

Segundo a cooperativa, a presença recorrente de Piatã entre os destaques nacionais do café especial está relacionada à organização coletiva dos produtores. O custo de produção dos pequenos cafeicultores é mais elevado do que o das grandes fazendas, e o trabalho em cooperativa permite compartilhar conhecimentos, acompanhar todas as etapas da produção e alcançar mercados mais exigentes.

"A cooperativa nasceu para que a gente fosse mais longe junto. Sozinho, o pequeno produtor tem um custo maior e mais dificuldade de chegar ao mercado. Juntos, a gente consegue se dedicar a cada processo e manter a qualidade lá em cima, safra após safra", diz Renato.

As características naturais da região também contribuem para a produção de cafés especiais. Piatã é o município produtor de café situado em maior altitude no Norte e Nordeste, com lavouras entre 1.260 e 1.400 metros acima do nível do mar. Essas condições favorecem a produção de cafés com características marcantes de doçura e complexidade.

Próximos passos

Na etapa nacional, os jurados vão selecionar as 40 melhores amostras, que precisam alcançar nota igual ou superior a 86 pontos para avançar à fase internacional do concurso. A divulgação do resultado final e a cerimônia de premiação estão previstas para 31 de outubro.

"Independentemente do resultado, ter tantos cafés de Piatã nessa etapa já mostra ao mercado do que a nossa região é capaz. É uma vitrine para toda a Chapada", completa Renato.